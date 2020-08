Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn: Krông Pa cần thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh và bền vững

(GLO)- Sáng nay (13-8), Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Krông Pa lần thứ XVII, (nhiệm kỳ 2020-2025) đã chính thức khai mạc. Đồng chí Châu Ngọc Tuấn- Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy dự và chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các Ban Đảng tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ và 199 đại biểu đại diện cho 2.640 đảng viên thuộc 44 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện.

Nhiệm kỳ 2015-2020 được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Krông Pa đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao và đã thực hiện thắng lợi 26/28 chỉ tiêu đề ra.

Về kinh tế, có 6/7 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI đề ra. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 10,87% (đạt 102,5% Nghị quyết). Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người (theo giá hiện hành) đạt 35,5 triệu đồng (đạt 104,4% Nghị quyết, gấp 1,52 lần so với năm 2015); tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) đạt 4.537 tỷ đồng (đạt 100,1% Nghị quyết); tỷ trọng ngành nông-lâm nghiệp và thủy sản chiếm 40,31% (đạt 111,6% Nghị quyết, giảm 6,69% so với năm 2015); công nghiệp-xây dựng chiếm 33,19% (đạt 110,6% Nghị quyết, tăng 6,03% so với năm 2015); dịch vụ chiếm 26,5% (đạt 106% Nghị quyết, tăng 0,66% so với năm 2015)…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ huyện Krông Pa lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025). Ảnh: Lê Hòa

Về văn hóa-xã hội có 12/13 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra. Tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100% Nghị quyết; tỷ lệ đi học đúng độ tuổi bậc Mầm non đạt 84,7%, bậc Tiểu học 98,5% và THCS đạt 88,5%. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia chiếm 40,8% (đạt 136% Nghị quyết). Công tác phòng-chống dịch bệnh được chú trọng, nhất là bệnh sốt rét, sốt xuất huyết và dịch Covid-19. Đến cuối năm 2020, toàn huyện có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 3 buôn đạt chuẩn làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số; tỷ lệ hộ nghèo còn 9,53% (giảm 30,7% so với năm 2015, bình quân giảm 6,1%/năm, đạt 122% Nghị quyết); tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số còn 13,77% (giảm 39,83% so với năm 2015). Song song với đó, công tác quốc phòng-an ninh cơ bản được giữ vững, công tác phòng-chống tham nhũng và công tác cải cách tư pháp đạt nhiều kết quả tích cực…

Toàn cảnh lễ khai mạc Đại hội Đảng bộ huyện Krông Pa lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025). Ảnh: Lê Hòa

Chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, quân và dân các dân tộc huyện Krông Pa đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh: “Trong nhiệm kỳ tới, với phương châm “phát triển kinh tế-xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng văn hóa-con người làm nền tảng, tăng cường quốc phòng-an ninh là trọng yếu, thường xuyên. Từ đó, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh và bền vững, gắn với bảo vệ môi trường; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ vào phát triển nông nghiệp. Huyện phải tiếp tục phát triển các sản phẩm OCOP mang thương hiệu riêng của huyện nhà gắn với bảo đảm an toàn sinh học. Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn huyện. Cùng với đó là đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Chú trọng tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở thật sự trong sạch, vững mạnh, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu và quyết định theo đa số”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn cũng bày tỏ kỳ vọng: Với chủ đề: "Dân chủ-Đoàn kết-Kỷ cương-Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) sẽ phát huy tinh thần dân chủ và tư duy đổi mới, lựa chọn bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII những đồng chí có đủ tiêu chuẩn phẩm chất chính trị về tư tưởng, đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực thực tiễn để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII đề ra.

Chiều nay, Đại hội Đảng bộ huyện Krông Pa lần thứ XVII sẽ tiếp tục với nhiều nội dung quan trọng. Báo Gia Lai điện tử sẽ tiếp tục cập nhật đến bạn đọc.

LÊ HÒA-HÀ DUY