Hội đồng nhân dân thị xã An Khê triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020

(GLO)- Trong 2 ngày 30 và 31-7, HĐND thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức kỳ họp thứ 11 nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2020, giá trị sản xuất ngành nông-lâm-thủy sản (theo giá so sánh năm 2010) của thị xã đạt 340,79 tỷ đồng, bằng 51,4% kế hoạch, đạt 106,10% so với cùng kỳ năm 2019; giá trị sản xuất ngành công nghiệp-xây dựng (theo giá so sánh năm 2010) đạt hơn 2.432 tỷ đồng, bằng 61,97% kế hoạch, đạt 101,1% so với cùng kỳ năm trước; tổng giá trị sản xuất ngành thương mại-dịch vụ đạt trên 1.702 tỷ đồng, bằng 50,23% kế hoạch, đạt 114% so với cùng kỳ năm ngoái. Xây dựng xã nông thôn mới nâng cao ở xã Thành An và Xuân An; xây dựng làng nông thôn mới tại làng Nhoi, Hòa Bình và Pơ Nang (xã Tú An), làng Pốt (xã Song An).

Lĩnh vực văn hóa-xã hội, giáo dục, y tế có nhiều chuyển biến tích cực. Thị xã đã hoàn thiện hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích cấp tỉnh “Quần thể di tích Tây Sơn Nhì-Cửu An”; phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch và các cơ quan của tỉnh lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích cấp quốc gia đặc biệt đối với quần thể Di tích Tây Sơn Thượng đạo và di tích cấp quốc gia đối với di chỉ sơ kỳ Đá cũ An Khê. Hoàn chỉnh hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với 3 di tích đình Tân An, Tân Lai và miếu Thanh Minh. Các chế độ chính sách, an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Ngọc Minh

Tại kỳ họp, các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề liên quan đến công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên-môi trường; công tác phối hợp giữa Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã với UBND xã, phường trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất; phát triển nông nghiệp, nông thôn; công tác quản lý, vận hành Trung tâm Thương mại thị xã An Khê; việc thu, chi ngân sách, quản lý tài sản công; đầu tư công …

Kỳ họp đã thông qua 17 Nghị quyết. Đồng thời, cũng tại kỳ họp này, HĐND thị xã bầu bổ sung chức danh Trưởng ban Kinh tế-Xã hội HĐND khóa XII đối với ông Nguyễn Xuân Ánh-Phó Trưởng ban Kinh tế-Xã hội HĐND thị xã; bầu bổ sung chức danh Trưởng ban Pháp chế HĐND thị xã khóa XII đối với bà Trần Lệ Mỹ-Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND thị xã; thực hiện thủ tục miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Kinh tế-Xã hội HĐND thị xã khóa XII đối với ông Lê Minh Hiền; miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Pháp chế HĐND thị xã đối với ông Đinh Văn Cương-Phó Bí thư Thị ủy; miễn nhiệm Ủy viên UBND thị xã đối với 1 trường hợp do chuyển công tác và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thị xã khóa XII đối với 1 trường hợp do chuyển công tác.

NGỌC MINH