(GLO)- Sáng 10-8, tại hội trường Công an tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã long trọng khai mạc. Dự vào chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Đại hội còn có sự tham dự của lãnh đạo một số cơ quan thuộc Bộ Công an và 150 đảng viên ưu tú đại diện cho hơn 2.000 đảng viên sinh hoạt tại 27 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ.





Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh dự Đại hội. Ảnh: Hữu Trường



Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị gắn với xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ ngày càng nâng cao. Bên cạnh đó, Đảng bộ đã phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, Nhà nước và của ngành đến cán bộ, chiến sĩ. Ngoài ra, Đảng ủy Công an tỉnh mở 4 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho 384 quần chúng ưu tú và 4 lớp đảng viên mới cho 271 đồng chí; kết nạp 317 đảng viên mới, vượt 58,6% so với chỉ tiêu đề ra…



Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Công an tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Những kết quả ấy đã góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, qua đó thúc đẩy kinh tế-xã hội của tỉnh phát triển. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trong thời gian tới tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, vì vậy Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Khóa XII cần xác đinh rõ một số nhiệm vụ trọng tâm: Trong bất cứ tình huống nào thì lực lượng công an vẫn là đơn vị nòng cốt trong công tác nắm tình hình, bảo đảm tốt an ninh trật tự, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền và nhân dân. Đồng thời vận động nhân dân xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân. Cùng với đó, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ để phù hợp với tình hình hiện nay. Tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, xử lý các vụ việc phát sinh từ cơ sở không để xảy ra điểm nóng. Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, tấn công trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, kinh tế, tham nhũng. Chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang trong việc bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng-chống các loại tội phạm. Thời gian tới cả nước và tỉnh có nhiều sự kiện chính trị lớn diễn ra vì vậy lực lượng Công an tỉnh cần triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trước mắt là bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng các cấp.

Đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Hữu Trường



Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành nhấn mạnh: Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới phải hội tụ những đồng chí có phẩm chất đạo đức tốt, uy tín, có tư duy sáng tạo và năng động, vì vậy các đại biểu cần nâng cao tinh thần dân chủ, sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu vào Ban Chấp hành khóa mới.

VĨNH HOÀNG