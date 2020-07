Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên: An Khê cần hoàn thành các tiêu chí đô thị loại III

(GLO)- Trong ngày làm việc đầu tiên (23-7), Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) đã tập trung đánh giá, kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã khóa XVI; bàn và quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Đồng thời, Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XVII.

Phát biểu chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã An Khê lần thứ XVII

An Khê phấn đấu đạt chuẩn đô thị loại III



Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội còn có đại diện lãnh đạo Vụ Địa phương II (Ban Tổ chức Trung ương); các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện Thường trực HĐND tỉnh; các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; đại biểu đại diện các huyện Kông Chro, Kbang và Đak Pơ; đại diện lãnh đạo các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn thị xã; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, nguyên Bí thư, Phó Bí thư Thị ủy qua các thời kỳ.

Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã An Khê lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025). Ảnh: Quang Tấn



Đạt nhiều kết quả tích cực



Trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã An Khê Nguyễn Hùng Vỹ cho biết: Trong nhiệm kỳ 2015-2020, kinh tế-xã hội của thị xã có nhiều chuyển biến tích cực, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội được chú trọng đầu tư theo hướng mở rộng và đồng bộ; diện mạo đô thị và nông thôn ngày càng khởi sắc.

Ước tính đến năm 2020, tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) trên địa bàn thị xã đạt hơn 7.978 tỷ đồng, vượt 13,8% so với chỉ tiêu Nghị quyết, tăng 1,82 lần so với năm 2015. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2020 ước thực hiện đạt 348 tỷ đồng, trong đó thu cân đối ngân sách nhà nước đạt hơn 101 tỷ đồng, tăng gấp 1,14 lần so với năm 2015. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đến năm 2020 ước đạt 2.200 tỷ đồng, tăng 2,34 lần so với năm 2015. Chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt. Đến nay, thị xã đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong năm 2020.



Lĩnh vực văn hóa-xã hội có bước phát triển cả về quy mô và chất lượng. Mạng lưới y tế không ngừng được củng cố, kiện toàn; chất lượng dạy và học được nâng lên, cơ sở vật chất ngày càng được quan tâm đầu tư. Công tác giảm nghèo được chỉ đạo quyết liệt và đạt kết quả quan trọng, tỷ lệ hộ nghèo từ 4,09% năm 2015 giảm xuống còn 1,5% vào cuối năm 2020. Quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố và tăng cường; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, củng cố tổ chức Đảng và công tác đảng viên được quan tâm chỉ đạo theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ đã kết nạp được 418 đảng viên mới, đạt 4,16% so với tổng số đảng viên đầu nhiệm kỳ.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã An Khê khóa XVII (nhiệm kỳ 2020-2025). Ảnh: Quang Tấn

Trong ngày làm việc đầu tiên, Đại hội đã bầu 33 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XVII (nhiệm kỳ 2020-2025). Đồng thời, Đại hội đã tiến hành lấy phiếu giới thiệu nhân sự chức danh Bí thư Thị ủy khóa XVII đối với đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Bí thư Thị ủy khóa XVI.



Tham gia thảo luận tại Đại hội, đại biểu Nguyễn Công Tuấn-Bí thư Đảng ủy xã Song An-khẳng định: Nhiệm kỳ qua, việc triển khai kế hoạch tái cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn được quan tâm thực hiện và đạt những kết quả nhất định. Tuy nhiên, quá trình thực hiện gặp khó khăn do ảnh hưởng hạn hán, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; hạ tầng kỹ thuật nông nghiệp chưa được đầu tư đúng mức đã tác động lớn đến hiệu quả và quy mô sản xuất. Mặt khác, mối liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị giữa nhà nông, nhà đầu tư và nhà phân phối chưa được gắn kết chặt chẽ… dẫn đến việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao trong nông nghiệp vẫn chưa xứng tầm với tiềm năng hiện có.



Nói về những khó khăn trong phát triển ngành du lịch của thị xã, đại biểu Dương Thanh Hà-Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin thị xã An Khê-cho rằng: An Khê là địa phương sở hữu nhiều tài nguyên vô giá như Quần thể di tích lịch sử-văn hóa Tây Sơn Thượng đạo; di chỉ sơ kỳ Đá cũ cũng như nhiều danh lam thắng cảnh nên có nhiều tiềm năng để phát triển các loại hình du lịch, nhất là du lịch lịch sử-văn hóa.

Những năm qua, thị xã đã tranh thủ các nguồn lực đầu tư hàng chục tỷ đồng để tôn tạo, bảo tồn một số hạng mục thuộc Cụm di tích lịch sử-văn hóa An Khê trường, An Khê đình, Miếu Xà… Tuy nhiên, việc đầu tư còn nhỏ lẻ, chưa tương xứng với ý nghĩa, tầm vóc lịch sử của các di tích; hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa gắn với phát triển du lịch chưa tương xứng với tiềm năng nên chưa thu hút nhiều du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan.



Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển du lịch



Trên cơ sở phân tích, đánh giá những tồn tại, khó khăn trong thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đại biểu Nguyễn Công Tuấn đã đề xuất một số giải pháp để thực hiện có hiệu quả chương trình này trong thời gian tới. Theo đại biểu, thị xã cần tập trung xây dựng đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2020-2025 phù hợp và sát với tình hình thực tế của từng địa phương. Khuyến khích và tập trung đầu tư công nghệ sinh học trong sản xuất giống cây trồng, ươm nuôi giống thủy sản và công nghệ thụ tinh nhân tạo trên đàn vật nuôi; đẩy mạnh chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi thương phẩm qua các mô hình, dự án; đẩy mạnh cơ giới hóa các khâu sản xuất, cũng như áp dụng các giải pháp tưới tiết kiệm nước. Đẩy mạnh sản xuất theo hình thức liên kết chuỗi giá trị, tập trung chỉ đạo thành lập các hình thức kinh tế hợp tác, hợp tác xã.

Bí thư Thị ủy An Khê Nguyễn Thị Thanh Lịch giới thiệu với các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đoàn công tác về Đề án bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống gắn với Quần thể di tích Lịch sử-Văn hóa Tây Sơn Thượng đạo. Ảnh: Quang Tấn

Còn đại biểu Dương Thanh Hà thì cho rằng: Để phát huy tiềm năng lợi thế về du lịch của địa phương, thời gian tới, thị xã cần tiếp tục kêu gọi các nguồn lực nhằm mở rộng, đầu tư cho Quần thể di tích lịch sử-văn hóa Tây Sơn Thượng đạo, từ đó thu hút du khách tham quan. Tiếp tục quy hoạch, kêu gọi đầu tư, khai thác các giá trị khảo cổ về di tích sơ kỳ Đá cũ tại vùng bán đảo khu vực Rộc Tưng (xã Xuân An). Đẩy mạnh công tác sưu tầm các hiện vật nhà Tây Sơn để khôi phục, bổ sung cho Bảo tàng Tây Sơn Thượng đạo.



Để nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng bộ thị xã đề ra, đại biểu Nguyễn Hữu Nguyên-Phó Chủ tịch UBND thị xã-đề xuất: Thời gian tới, cần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh; thực hiện công khai, minh bạch các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh nhằm giảm chi phí và thời gian cho nhà đầu tư. Thành lập tổ công tác xúc tiến đầu tư của thị xã để làm đầu mối kêu gọi đầu tư và hỗ trợ các nhà đầu tư giải quyết khó khăn, vướng mắc một cách kịp thời, nhanh chóng và hiệu quả.

Xây dựng An Khê xứng tầm là vùng kinh tế động lực phía Đông của tỉnh là mục tiêu của Đảng bộ thị xã trong nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Ngọc Minh



Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên ghi nhận, biểu dương những kết quả tích cực và khá toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thị xã An Khê đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trên cơ sở kế thừa những kết quả đã đạt được, kinh nghiệm từ thực tiễn, thời gian tới, thị xã cần xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đồng bộ và có tính khả thi cao trong tổ chức thực hiện nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu chủ đề Đại hội đã đề ra là “Phát triển An Khê xứng tầm là vùng kinh tế động lực phía Đông của tỉnh” và đảm bảo đạt các tiêu chí đô thị loại III.



Để hoàn thành mục tiêu đề ra, An Khê cần triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của thị xã, đảm bảo phù hợp với thực tiễn. Huy động tối đa các nguồn lực trong và ngoài thị xã để đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo hoàn thành các tiêu chí đô thị loại III trong những năm tới; xây dựng đồng bộ hạ tầng các cụm công nghiệp trên địa bàn để thu hút đầu tư. Triển khai có hiệu quả Đề án bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống gắn với Quần thể di tích lịch sử-văn hóa Tây Sơn Thượng đạo; đầu tư, khai thác, từng bước hình thành du lịch sinh thái gắn với du lịch văn hóa-lịch sử Tây Sơn Thượng đạo, Khu di tích khảo cổ sơ kỳ Đá cũ.

Song song với phát triển kinh tế, Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị thị xã cần tiếp tục quan tâm hơn nữa đến phát triển văn hóa-xã hội; chú trọng đầu tư phát triển giáo dục chất lượng cao; thực hiện tốt hơn nữa các chính sách an sinh xã hội, giải quyết các vấn đề xã hội mà nhân dân quan tâm và cử tri kiến nghị. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp giảm nghèo bền vững, nhất là tại 4 làng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thị xã An Khê nhìn từ trên cao. Ảnh: Quang Tấn



“Tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tiếp tục củng cố, kiện toàn các cơ quan trong hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ thị xã xuống cơ sở đạt chuẩn về trình độ, có năng lực thực tiễn, có tinh thần mẫn cán, tâm huyết, trách nhiệm với công việc, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng để phòng ngừa, uốn nắn, xử lý những thiếu sót, sai phạm của tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên; kiên quyết xử lý nghiêm các sai phạm”-Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên chỉ đạo.

QUANG TẤN-NGỌC MINH