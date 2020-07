Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên: Triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội

(GLO)- Ngày 6-7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV tổ chức Hội nghị lần thứ 22 (mở rộng) để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2020 và giải quyết một số công việc thuộc thẩm quyền. Các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.



Kinh tế-xã hội duy trì phát triển ổn định



Báo cáo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn cho biết: 6 tháng đầu năm 2020, nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự chủ động, quyết liệt thực hiện những nhiệm vụ được giao, tỉnh đã làm tốt công tác phòng-chống dịch Covid-19, đồng thời tổ chức thực hiện hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội. Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 4,16%; giá trị sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản đạt 8.920 tỷ đồng (tăng 5,26% so với cùng kỳ năm 2019). Công tác phòng-chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được theo dõi, chỉ đạo thường xuyên. Ngày 15-5, tỉnh đã ban hành thông báo hết bệnh dịch tả heo châu Phi trên địa bàn. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 9.501 tỷ đồng (tăng 2,64%); tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 32.962 tỷ đồng (tăng 7,24%); kim ngạch xuất khẩu đạt 250 triệu USD (giảm 1,96%); kim ngạch nhập khẩu đạt 50 triệu USD (giảm 12,8%). Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn đạt 12.093 tỷ đồng (tăng 8,63%). Tổng thu ngân sách đạt 2.090 tỷ đồng (bằng 40,2% Nghị quyết, giảm 7,2%)…

Đến nay, toàn tỉnh có 70 xã đạt chuẩn nông thôn mới; phấn đấu tới cuối năm 2020 có thêm 27 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Các lĩnh vực giáo dục-đào tạo, y tế, văn hóa, thông tin-truyền thông, thể dục thể thao, an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo… chuyển biến tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững; tai nạn giao thông giảm cả 3 chỉ số.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: ĐỨC THỤY





Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng, chính quyền tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên ở cơ sở được nâng cao; thực hiện tạo nguồn, phát triển đảng viên gắn với xây dựng chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh kết nạp được 542 đảng viên, nâng tổng số đảng viên lên 60.204 đồng chí. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp được tập trung chỉ đạo đảm bảo kế hoạch; đã hoàn thành việc tổ chức đại hội điểm Đảng bộ cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025 và hiện chỉ còn 4/956 tổ chức cơ sở Đảng chưa tiến hành đại hội.



Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá và tập trung tháo gỡ. Gợi ý thảo luận tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đề nghị các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá thêm về tình hình thực hiện các chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, kim ngạch xuất khẩu giảm so với cùng kỳ; đồng thời, tham mưu giúp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh các biện pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và các giải pháp cụ thể để khôi phục, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy chỉ rõ: Công tác quản lý, bảo vệ rừng dù được quan tâm chỉ đạo quyết liệt nhưng tình trạng phá rừng vẫn còn xảy ra ở một số huyện; việc hoàn thành các thủ tục và triển khai thi công một số dự án chuyển tiếp, dự án khởi công mới năm 2020 còn chậm. An ninh nông thôn còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, nhất là các vụ việc khiếu nại đông người liên quan đến đất đai. Công tác nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân có lúc chưa kịp thời. Công tác phát triển đoàn viên, hội viên, nâng cao hoạt động tổ chức Đoàn, Hội gặp khó khăn nhưng chưa có giải pháp đột phá.



Tập trung tháo gỡ khó khăn



Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ và cởi mở, các đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung phân tích những tồn tại, hạn chế và đề ra nhiều giải pháp thiết thực nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên (ở giữa) trao đổi với các đại biểu bên lề hội nghị. Ảnh: ĐỨC THỤY





Trong khuôn khổ hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tặng hoa chia tay đồng chí Nguyễn Duy Khánh-nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng thời công bố, trao quyết định nghỉ hưu đối với đồng chí Đỗ Ngọc Thành-Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch HĐND huyện Phú Thiện.



Về chỉ tiêu thu ngân sách, Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Anh Dũng cho hay: Có 6 khoản thu đạt, vượt tiến độ và 8 khoản thu chưa đạt. Riêng thu ngân sách tại các địa phương, tính cả nguồn thu từ tiền sử dụng đất thì vẫn còn 5 địa phương thu chưa đạt tiến độ so với dự toán ngân sách gồm: Chư Prông, Đức Cơ, Chư Pưh, Đak Đoa và TP. Pleiku. Nợ đọng thuế đến nay là 1.172,2 tỷ đồng, tăng 180 tỷ đồng so với đầu năm do thực hiện việc giãn nợ theo chủ trương của Chính phủ vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách đảm bảo chỉ tiêu trên 5.000 tỷ đồng trong bối cảnh khó khăn chung, Giám đốc Sở Tài chính đề xuất một số giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới như: các ngành, địa phương phải nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường thu ngân sách; tập trung triển khai kịch bản tăng trưởng kinh tế hậu Covid-19 gắn với khai thác tốt các nguồn thu; phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong việc đôn đốc thực hiện nghĩa vụ thuế của các tổ chức, cá nhân; kịp thời tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân phát triển sản xuất kinh doanh, khơi dậy nguồn lực trên địa bàn…



Liên quan tới dịch bệnh bạch hầu đang diễn biến phức tạp tại làng Bông Hiot (xã Hải Yang, huyện Đak Đoa), Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên yêu cầu ngành Y tế cùng lãnh đạo các địa phương phải kiểm soát tình hình dịch bệnh và khuyến cáo kịp thời, tránh trường hợp người dân vì lo sợ mà đưa nhau đi tiêm phòng, kéo theo tình trạng khan hiếm vắc xin và “đội” giá dịch vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cũng trăn trở: “Dịch bệnh có thể lây lan nếu chúng ta không truy vết được nguồn gốc nhiễm bệnh và lịch trình di chuyển của cháu bé đã tử vong. Vì thế, ngành Y tế phải thành lập ngay tổ chỉ đạo hoặc ban chỉ đạo của ngành để phối hợp chặt chẽ với huyện Đak Đoa xử lý việc này; làm tốt công tác tuyên truyền để người dân khỏi hoang mang và phải đến ngay cơ sở y tế khám khi có các triệu chứng như: sốt, ho, đau họng… nhằm phát hiện bệnh sớm và điều trị kịp thời, tránh lây lan trong cộng đồng”.



Các vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025); tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020; phát triển nông hội; tình hình an ninh nông thôn; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người lao động do tác động của dịch bệnh Covid-19; việc tái đàn heo sau dịch tả châu Phi; quản lý, bảo vệ và trồng rừng; phát triển nguồn năng lượng tái tạo… cũng được các đại biểu dành nhiều thời gian thảo luận. Ngoài ra, hội nghị lần này còn tiến hành góp ý dự thảo lần 2 Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (nhiệm kỳ 2015-2020) trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang nỗ lực khôi phục sản xuất sau đại dịch Covid-19. Ảnh: Đức Thụy





Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nhấn mạnh: Từ nay đến cuối năm, nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh hết sức nặng nề. Do đó, các ngành, địa phương cần thực hiện tốt công tác quy hoạch (ngành, đô thị, vùng, các loại cây trồng...) trên địa bàn; chỉ đạo xây dựng chương trình thực hiện Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị về phát triển năng lượng tái tạo; quan tâm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để định hướng cho người dân; tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp vừa thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, vừa phòng-chống dịch Covid-19 và bệnh bạch hầu, không để lây lan; huy động các nguồn lực đầu tư phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; tập trung chỉ đạo tốt công tác giảm nghèo, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh; thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời tổ chức kiểm tra lại công tác trồng rừng. Cùng với đó, đẩy mạnh thu ngân sách, nâng cao hiệu quả thanh-kiểm tra chống thất thu thuế, có giải pháp giảm nợ đọng thuế...; chuẩn bị tốt điều kiện để tổ chức các kỳ thi của năm; tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch. Giữ vững an ninh chính trị, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.



Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra, sắp xếp lại việc ban hành quy định của tỉnh về khung định giá rừng; công tác giám định tư pháp về tài chính, tài sản, đất đai, tài nguyên-môi trường và rừng, cần thiết lập Hội đồng Giám định tư pháp độc lập cấp tỉnh đối với một số vụ việc...



Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị phải đẩy mạnh tuyên truyền, tập trung chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội Đảng bộ cấp huyện ở 20 đơn vị còn lại, đến ngày 31-8 phải hoàn thành. Công tác nhân sự chuẩn bị cho đại hội phải thực hiện đúng theo quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình; đề án nhân sự phải rõ, đầy đủ theo đúng hướng dẫn. Về dự thảo lần 2 Báo cáo kiểm điểm, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục nghiên cứu, tu sửa hoàn chỉnh để trình Tổ duyệt Nội dung của Bộ Chính trị xem xét.

HỒNG THI