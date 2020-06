(GLO)- Ngày 5-6, Đảng bộ phường Hội Thương (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban chấp hành Đảng bộ phường Hội Thương khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Ngọc Sang

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ phường Hội Thương đã lãnh đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết đại hội đề ra. Tiêu biểu, công tác đầu tư chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị đến năm 2020 theo Nghị quyết 05 của Ban Chấp hành đảng bộ TP. Pleiku được nhân dân đồng tình ủng hộ. Cụ thể, đã vận động nhân dân tự nguyện hiến 1.464 m2 đất, 1.446m hàng rào và các vật kiến trúc để mở rộng, nâng cấp đường, làm cống thoát nước đường Sư Vạn Hạnh, Phan Đình Giót, Nguyễn Thái Học…; đã vận động 137 hộ thống nhất nhận đền bù và bàn giao mặt bằng với diện tích trên 79.211 m2 để thực hiện dự án Kè chống sạt lở suối Hội Phú. Đến nay, 100% các tuyến đường giao thông, đường hẻm (trên 2m) đã được nhựa hóa, bê tông hóa và lắp điện chiếu sáng. Trong nhiệm kỳ, tổng vốn đầu tư xây dựng hệ thống công trình hạ tầng trên 175,7 tỷ đồng, nhiều công trình, dự án trọng điểm làm cho bộ mặt phường ngày càng khang trang, hiện đại.

Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Ngọc Sang

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết các chỉ tiêu, chương trình hành động trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025. Cụ thể, tiếp tục giữ vững cơ cấu kinh tế thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp; huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư phát triển, chỉnh trang đô thị; thực hiện tốt các chính sách xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, năng lực điều hành của chính quyền, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phường đạt chuẩn an ninh trật tự hàng năm; trong nhiệm kỳ kết nạp mới từ 20 đảng viên trở lên; hàng năm có 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 90% trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 13 đồng chí. Ông Nguyễn Đăng Quang tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Hội Thương nhiệm kỳ 2020-2025.