Đảng bộ Công ty Cao su Chư Prông nâng cao vai trò lãnh đạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh

(GLO)- Mặc dù gặp nhiều khó khăn, song nhờ triển khai nghị quyết phù hợp với điều kiện thực tiễn, Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông đã lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2015-2020. Nhiều chỉ tiêu quan trọng như doanh thu, lợi nhuận, thu nhập của người lao động đều đạt và vượt so với nghị quyết. Đây là tiền đề quan trọng để Đảng bộ tiếp tục hướng đến những mục tiêu cao hơn trong nhiệm kỳ mới.

Hoàn thành xuất sắc các mục tiêu



Dưới cái nắng gay gắt những ngày đầu tháng 5 nhưng vườn cao su của Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông vẫn bạt ngàn xanh tốt. Sau khi đi thăm vườn cây về, ông Võ Toàn Thắng-Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty-chia sẻ: “Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công ty hoạt động trong điều kiện hết sức khó khăn do giá mủ cao su tuột dốc. Bên cạnh đó, thời tiết diễn biến khắc nghiệt, đầu mùa thì nắng hạn kéo dài, bệnh phấn trắng ảnh hưởng nghiêm trọng đến vườn cây khai thác, giữa mùa cạo thì vườn cây bị bệnh làm rụng lá vào mùa mưa… Những khó khăn đó đã ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh và những chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XI đề ra”.

Trao quyết định bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo Công ty Cao su Chư Prông. Ảnh: Đ.Y





Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy Chư Prông và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, sự giúp đỡ của chính quyền và nhân dân địa phương, sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động, Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc điều hành đơn vị vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra. Theo đó, giai đoạn 2015-2020, Công ty đã khai thác được 34.359 tấn mủ cao su, hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch 3-7%. Đặc biệt, trong 3 năm (2017-2019), Công ty luôn về đích trước kế hoạch 20 ngày. Tổng sản lượng mủ xuất khẩu trong 5 năm đạt 10.521 tấn, chiếm 31% sản lượng tiêu thụ toàn Công ty. Các chỉ tiêu chính đều đạt và vượt so với nghị quyết, đời sống người lao động ổn định, nhất là đảm bảo việc làm cho 2.845 lao động (51% là đồng bào dân tộc thiểu số) với mức lương bình quân 6 triệu đồng/người/tháng. Công ty cũng luôn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và đảm bảo các chế độ chính sách cho người lao động.



Trước tình hình đời sống công nhân gặp nhiều khó khăn do giá bán mủ cao su giảm sâu, Đảng ủy Công ty đã chỉ đạo cấp ủy trực thuộc, các nông trường, tổ chức đoàn thể khuyến khích cán bộ, công nhân tích cực phát triển kinh tế gia đình nhằm tăng thu nhập theo Nghị quyết 6a của Công đoàn Cao su Việt Nam. Kết quả, trong số 1.745 công nhân trực tiếp, 2/3 số hộ gia đình có kinh tế khá, tăng khoảng 30% so với đầu nhiệm kỳ; số gia đình nghèo giảm đáng kể, không còn hộ công nhân thiếu đói, ở nhà tranh tre, nhà tạm… Điển hình trong phát triển kinh tế gia đình là trường hợp anh Kpă Toa-công nhân Đội 4, Nông trường Đoàn Kết. Năm 2002, do gia đình không có đất sản xuất, anh Toa xin vào làm công nhân cạo mủ, nhận 3 phần cạo tương đương với diện tích hơn 3 ha. Qua 18 năm gắn bó với vườn cây, nhờ chịu khó học hỏi, anh Toa đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trồng, chăm sóc cao su. Hàng năm, anh đều vượt sản lượng cao. Trước đây, cao su được mùa, được giá, có những năm anh được thưởng sản lượng vượt khoán vài chục triệu đồng. Có ít vốn, anh mua 2 ha đất trồng cao su để phát triển kinh tế gia đình. Mỗi năm, vườn cao su của anh tạo ra nguồn thu hơn 100 triệu đồng. “Những gì có được của ngày hôm nay đều nhờ sự hỗ trợ của cán bộ Công ty. Kinh tế ổn định, gia đình tôi có điều kiện chăm lo con cái học hành đàng hoàng”-anh Toa phấn khởi cho biết.



Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng



Đạt được kết quả trên, theo Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Võ Toàn Thắng, một trong những yếu tố quan trọng là Đảng bộ đã đề ra chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể gắn với giải pháp sát sao, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Đặc biệt, Công ty đã phát huy tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc… Công tác tổ chức, cán bộ cũng được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, chú trọng trẻ hóa đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức, năng lực, ưu tiên cán bộ nữ. Công tác phát triển đảng viên được Đảng ủy chăm lo, trong nhiệm kỳ đã có 100 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 241 đồng chí, sinh hoạt tại 12 chi bộ cơ sở. Công tác quốc phòng-an ninh, chính sách xã hội, giáo dục chính trị, tư tưởng cũng được quan tâm thực hiện tốt. Nhờ đó, nhận thức chính trị của cán bộ, đảng viên và người lao động được nâng lên, tư tưởng vững vàng, đoàn kết, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo và đường lối đổi mới của Đảng. “Với quyết tâm của toàn Đảng bộ, Ban Tổng Giám đốc, Công ty đã đạt và vượt 19/20 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XI đề ra”-ông Thắng cho biết.

Công nhân làm việc tại Nhà máy chế biến mủ thuộc Công ty Cao su Chư Prông. Ảnh: Đ.Y





Nhiệm kỳ 2020-2025, dự báo tình hình thế giới và trong nước vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế thế giới tiếp tục suy thoái do ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 làm ngưng trệ mọi hoạt động; giá các mặt hàng nông sản, trong đó có mặt hàng mủ cao su có thể sẽ tiếp tục giảm sâu, ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty và đời sống người lao động. Từ những nhận định đó, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông cho rằng: Nhiệm vụ rất nặng nề nhưng Đảng ủy và Ban Tổng Giám đốc, cán bộ, đảng viên, người lao động tin tưởng sẽ vượt qua để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch. Công ty sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, biến những cái không lợi thế thành sức mạnh để phát triển mạnh mẽ, bền vững. Cụ thể là tiếp tục tái cơ cấu lại quy mô sản xuất kinh doanh; tập trung đầu tư chiều sâu theo hướng tăng năng suất vườn cây, năng suất lao động và chất lượng sản phẩm. Tiếp tục kiện toàn tổ chức phù hợp với xu thế phát triển kinh tế của đất nước, nâng cao hiệu quả sản xuất trên tất cả các lĩnh vực, bảo toàn và phát triển vốn. Duy trì việc làm ổn định, đảm bảo đời sống cán bộ, công nhân, người lao động, phấn đấu thu nhập bình quân đạt 7 triệu đồng/người/tháng. Phấn đấu cuối nhiệm kỳ, sản lượng tiêu thụ đạt 44.007 tấn; tổng doanh thu đạt 2.180,5 tỷ đồng, trong đó doanh thu tiêu thụ cao su đạt 1.540,5 tỷ đồng với giá bán bình quân ước 35 triệu đồng/tấn; tổng lợi nhuận trước thuế ước 145 tỷ đồng và tổng số tiền nộp ngân sách nhà nước ước 70 tỷ đồng.



“Đảng bộ Công ty bám sát thực hiện nhiệm vụ củng cố quốc phòng-an ninh, giữ vững ổn định chính trị để phát triển kinh tế; quan tâm đầy đủ công tác an sinh xã hội; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Đảng bộ Công ty phấn đấu hàng năm có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có trên 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ; 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Mỗi năm, Đảng bộ phấn đấu kết nạp từ 17 đảng viên mới trở lên”-ông Thắng nhấn mạnh.



ĐINH YẾN