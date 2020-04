An Khê: Hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế

(GLO)- Những năm qua, nhờ được tiếp cận nguồn vốn của Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND), hàng trăm hội viên, nông dân ở thị xã An Khê đã có thêm điều kiện đầu tư phát triển sản xuất. Qua đó, nhiều hộ đã nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Ông Nguyễn Công Tuấn-Chủ tịch Hội Nông dân thị xã An Khê-cho biết: Hội Nông dân thị xã hiện có 89 chi hội và 168 tổ hội với trên 6.200 hội viên. Thời gian qua, Quỹ HTND các cấp đã giúp nhiều hội viên, nông dân được vay vốn với lãi suất ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Tính đến cuối năm 2019, toàn thị xã có 183 hộ hội viên được vay với số tiền hơn 2,8 tỷ đồng từ các nguồn vốn trung ương và địa phương. Trong đó, từ nguồn vốn các xã, phường đã hỗ trợ cho 117 hội viên vay với số tiền hơn 607 triệu đồng để mua cây, con giống và các vật tư thiết yếu; nguồn vốn thị xã cho 16 hội viên vay 607 triệu đồng để thực hiện dự án chăn nuôi bò sinh sản, trồng măng tây tại phường An Phước, trồng hoa tại phường An Tân, trồng rau màu tại phường An Phú, xã Xuân An; nguồn vốn tỉnh 990 triệu đồng được phân bổ cho 30 hội viên vay để thực hiện dự án nâng cao năng suất và chất lượng cây quýt đường tại xã Cửu An, trồng dâu nuôi tằm tại phường An Phú, trồng chanh dây và dâu tây theo hướng hữu cơ tại xã Xuân An. Đối với nguồn vốn trung ương đã hỗ trợ 20 hộ vay với số tiền 600 triệu đồng để chăn nuôi bò sinh sản, trồng hoa công nghệ cao tại xã Cửu An và phường Ngô Mây.

Gia đình ông Nguyễn Văn Lập (phường An Phú, thị xã An Khê) được Quỹ HTND cho vay 40 triệu đồng để trồng dâu nuôi tằm. Ảnh: N.M

Ông Nguyễn Ngọc Cường (thôn Xuân An 3) cùng 9 hội viên khác ở xã Xuân An đã xây dựng dự án “Trồng chanh dây và dâu tây theo hướng hữu cơ” và được vay 290 triệu đồng từ Quỹ HTND của Hội Nông dân tỉnh, thời gian thực hiện dự án từ tháng 10-2019 đến tháng 10-2021. Ông Cường cho biết: Từ 29 triệu đồng được vay, tôi mua 250 cây dâu tây giống Nhật Hana trồng trên diện tích 500 m2. Nhờ áp dụng đúng quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, sau gần 2 tháng, cây cho quả. Hàng ngày, tôi hái được 3 kg quả, bán với giá 120-200 ngàn đồng/kg tùy loại”. Ngoài bán quả, gia đình ông Cường còn nhân giống dâu tây để bán với giá 10 ngàn đồng/cây. Đến nay, gia đình ông đã nhân rộng diện tích trồng dâu tây thêm 2.500 m2.

Hàng ngày ông Nguyễn Ngọc Cường (thôn Xuân An 3, xã Xuân An, thị xã An Khê) hái được 3 kg quả dâu, thu nhập gần 400 ngàn đồng/ngày . Ảnh: N.M

Tương tự, tham gia dự án trồng dâu nuôi tằm, gia đình ông Nguyễn Văn Lập (tổ 3, phường An Phú) được vay 40 triệu đồng để mua cây, con giống, vật tư thiết yếu và lắp đặt hệ thống tưới nước tự động. Ông Lập đã trồng được 7 sào dâu, đảm bảo nguồn thức ăn để nuôi 2 hộp tằm/tháng. “Từ tháng 11-2019 đến tháng 2-2020, tôi nuôi được 3 lứa tằm, thu về hơn 1 tạ kén. Số kén này được Công ty cổ phần Dâu tằm tơ Mang Yang thu mua với giá 120 ngàn đồng/kg. Nhờ trồng dâu nuôi tằm, gia đình tôi có thêm thu nhập gần 4 triệu đồng/tháng”-ông Lập cho hay. Theo ông Lập, quá trình tham gia dự án, hội viên không những được hỗ trợ về vốn mà còn được hướng dẫn kỹ thuật, quy trình trồng, chăm sóc; cách bảo quản nông sản sau khi thu hoạch; được các cấp hội giới thiệu, định hướng đầu ra cho sản phẩm... Từ đó, việc sử dụng vốn vay đạt hiệu quả cao.

Chủ tịch Hội Nông dân thị xã An Khê cho rằng, để phát huy hiệu quả nguồn vốn, trước khi triển khai dự án, Hội Nông dân các xã, phường đã đi khảo sát thực tế để nắm lợi thế của từng địa phương, nhu cầu vốn vay của hội viên. Trong đó, Hội ưu tiên lựa chọn các hội viên có tinh thần trách nhiệm cao trong việc sử dụng nguồn vốn, có nhân lực. Hội cũng chú trọng lựa chọn các dự án chăn nuôi, trồng trọt phù hợp với nhu cầu thị trường tiêu thụ. Trong quá trình triển khai, Hội tổ chức cho hội viên tham quan các mô hình hiệu quả, vận động hội viên tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi; thường xuyên kiểm tra, theo dõi tiến trình triển khai dự án để có vướng mắc thì kịp thời tháo gỡ…

“Thời gian tới, nhằm tăng cường nguồn vốn hỗ trợ nông dân triển khai các dự án sản xuất nông nghiệp, Hội Nông dân thị xã chỉ đạo Hội Nông dân các xã, phường kiện toàn Ban vận động Quỹ HTND, tổ chức vận động nhân dân đóng góp vào Quỹ và đề nghị UBND cùng cấp hỗ trợ kinh phí cho Quỹ theo Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đối với Hội Nông dân thị xã sẽ tranh thủ các nguồn vốn của UBND thị xã, của hội cấp trên để xin hỗ trợ hàng năm từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng bổ sung vào nguồn Quỹ HTND. Từ nguồn vốn này, Hội sẽ tìm những dự án khả thi và tổ chức triển khai ở từng địa phương theo yêu cầu của hội viên”-ông Tuấn thông tin thêm.