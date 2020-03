Rà soát công tác tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 24-3, Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) tổ chức phiên họp thứ 2 nhằm đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch số 06-KH/TB ngày 6-12-2019 của Tiểu ban. Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Tiểu ban chủ trì phiên họp. Tham dự có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai, các sở, ban, ngành, cơ quan là thành viên Tiểu ban.

Tại phiên họp, các đơn vị đã báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ được phân công về công tác tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Cụ thể: công tác chuẩn bị cho Đại hội về mọi mặt đã được triển khai kịp thời, từ xây dựng dự toán kinh phí, cơ sở vật chất, điện nước, thiết bị phòng cháy chữa cháy đảm bảo an toàn, chu đáo đến công tác nắm vững an ninh trật tự, bảo đảm tuyệt đối an toàn không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, biểu tình, gây rối, cháy nổ; nắm bắt tình hình dư luận trong và ngoài nước, phản ứng của quần chúng nhân dân về Đại hội. Công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ tỉnh được các sở, ban, ngành, cơ quan báo chí địa phương đẩy mạnh thực hiện với nhiều chuyên trang, chuyên mục hướng tới Đại hội Đảng các cấp; tuyên truyền trực quan bằng khẩu hiệu, băng rôn, áp phích…

Phát biểu tại phiên họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đề nghị các đơn vị tiếp tục bám sát nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 06-KH/TB, thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên, đầy đủ, lập dự toán kinh phí gửi về Sở Tài chính để tổng hợp, xin ý kiến phân bổ kịp thời. Văn phòng Tỉnh ủy cần khảo sát nắm tình hình, chuẩn bị tốt điều kiện cơ sở vật chất phục vụ đại hội; dự kiến thành viên cần trưng tập từ các sở, ngành phục vụ đại hội; có văn bản hướng dẫn các cơ quan xung quanh khu vực tổ chức đại hội tiến hành chỉnh trang, sơn sửa trụ sở, cảnh quan. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường bằng hình ảnh trực quan sinh động, khẩu hiệu, băng rôn, áp phích tại khu trung tâm. Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh tăng thời lượng phát sóng tin, bài tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp; phản bác lại luận điệu sai trái, chống phá. Ủy ban nhân dân TP. Pleiku tập trung chỉnh trang đô thị, đặc biệt là các tuyến đường trung tâm thành phố, đảm bảo xanh-sạch-đẹp trước khi đại hội diễn ra. Công an tỉnh tiếp tục nắm bắt tình hình an ninh chính trị trên địa bàn, chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ.



