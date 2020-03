Gia Lai: Đảm bảo an toàn thông tin phục vụ đại hội Đảng

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động thông tin và truyền thông phục vụ đại hội Đảng các cấp.





Các cơ quan và địa phương có trang thông tin điện tử phải theo dõi kiểm soát chặt chẽ thông tin trước khi đăng tải. Ảnh: Thanh Nhật

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động triển khai các giải pháp về đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tại đơn vị, địa phương. Ngăn chặn các hoạt động tấn công đột nhập phá hoại, phòng-chống sự cố do cháy nổ và các sự cố khác gây ra đối với cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin; đảm bảo an ninh thông tin bí mật nhà nước, an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Triển khai các giải pháp và hệ thống thiết bị dự phòng để đảm bảo cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin hoạt động liên tục và an toàn, phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp. Chủ động cung cấp thông tin chính thống cho báo chí về các nội dung liên quan đại hội Đảng bộ các cấp theo đúng quy định. Theo dõi, kịp thời phát hiện và phản bác thông tin xuyên tạc sai sự thật, đấu tranh chống các hành vi lợi dụng dịch vụ thông tin trên mạng xã hội, các trang thông tin điện tử cá nhân (blog) để tuyên truyền xuyên tạc về đại hội Đảng, xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Các đơn vị và địa phương có trang thông tin điện tử, hệ thống thông tin có kết nối internet phải kiểm soát chặt chẽ các thông tin trước khi đăng tải, thường xuyên theo dõi nội dung đăng tải nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố xảy ra.



THANH NHẬT