Đak Pơ quyết tâm về đích nông thôn mới

(GLO)- Năm 2020, Đak Pơ phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Để hoàn thành mục tiêu này, huyện còn nhiều “nút thắt” cần tháo gỡ, đòi hỏi sự nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị địa phương.

Hạ tầng giao thông nông thôn ở huyện Đak Pơ được đầu tư xây dựng ngày càng hoàn thiện. Ảnh: P.N

“Nút thắt” tiêu chí thu nhập, hộ nghèo Huyện Đak Pơ hiện có 4/7 xã đạt chuẩn NTM gồm: Cư An, Tân An, Phú An và Hà Tam. 3 xã còn lại (Yang Bắc, Ya Hội, An Thành) hiện mới có 12-14 tiêu chí đạt chuẩn. Theo nhìn nhận của lãnh đạo các xã này, trong các tiêu chí chưa đạt chuẩn, khó khăn nhất là tiêu chí thu nhập và hộ nghèo. Ông Võ Viết Nghĩa-Chủ tịch UBND xã Yang Bắc-thông tin: Để đạt chuẩn NTM năm 2020, xã cần hoàn thành 6 tiêu chí: môi trường, tổ chức sản xuất, trường học, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, thu nhập, hộ nghèo. Trong đó, khó khăn nhất là tiêu chí thu nhập và hộ nghèo. Năm 2019, thu nhập của người dân đạt 31 triệu đồng. Cả xã còn 108 hộ nghèo, chiếm 10,5%. Để đạt chuẩn NTM, xã cần nâng thu nhập bình quân đầu người lên 41 triệu đồng/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 7%. Trong điều kiện kinh tế của xã gần như phụ thuộc vào 1.800 ha mía, mì, 350 ha rau màu, bắp… đây thực sự là vấn đề khó khăn. Theo ông Nghĩa, trong 3 năm qua, năng suất mía giảm mạnh do thời tiết khắc nghiệt; mì được giá nhưng năng suất bấp bênh; nguồn thu nhập từ rau màu, bắp, lúa chỉ đủ trang trải cuộc sống chứ khó tạo sự đột biến về thu nhập. Làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: PHẠM NGỌC

Tương tự, xã An Thành hiện mới đạt 13/19 tiêu chí NTM. Xã có 5 thôn, làng, trong đó có 3 làng đồng bào dân tộc thiểu số là: Kuk Kôn, Kuk Đak và làng Bút. Tỷ lệ hộ nghèo của xã hiện còn 13,32%, tập trung tại 3 làng này. Theo Chủ tịch UBND xã An Thành Trần Minh Đức, để đạt chuẩn NTM năm 2020, xã ưu tiên nguồn lực đầu tư cho 3 làng đồng bào dân tộc thiểu số hoàn thành các tiêu chí chưa đạt chuẩn, trong đó, chọn Kuk Kôn làm điểm xây dựng làng NTM để các làng còn lại học tập nhân rộng. “Giải pháp đã có nhưng thực hiện còn gặp khó khăn. An Thành có điều kiện thời tiết khắc nghiệt, khó khăn về nguồn nước tưới gây ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, quá trình thực hiện tiêu chí thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn NTM đã khó càng thêm khó”-ông Đức chia sẻ.

Vượt khó để về đích

Thực tế cho thấy, các xã chưa đạt chuẩn NTM của huyện Đak Pơ đều có xuất phát điểm thấp, tiềm lực phát triển kinh tế-xã hội hạn chế, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao. Tuy vậy, các xã xác định việc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM của địa phương sẽ quyết định đến mục tiêu huyện đạt chuẩn NTM năm 2020. Vì vậy, các xã đều quyết tâm vượt khó để về đích NTM trong năm nay.

Thể hiện rõ quyết tâm này, hiện nay, các xã đã hoàn thành việc rà soát, phân loại các tiêu chí chưa đạt chuẩn theo 2 nhóm. Nhóm dễ thực hiện gồm tiêu chí môi trường, tổ chức sản xuất, trường học, y tế, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, nhà ở dân cư. Nhóm khó thực hiện gồm tiêu chí thu nhập và hộ nghèo. Lý giải cơ sở phân chia nhóm tiêu chí, lãnh đạo các xã khẳng định, hệ thống chính trị sẽ được kiện toàn sau đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; cơ sở vật chất trường học, y tế đã có, chỉ bổ sung thêm một vài hạng mục còn thiếu từ vốn ngân sách nên không khó. Tiêu chí nhà ở dân cư, môi trường sẽ huy động nhân dân, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn chung tay góp sức nên khả năng sớm đạt là điều thấy rõ.

Người dân làng Yun (xã Yang Bắc) chẻ tre sửa lại nhà rông của làng. Ảnh: PHẠM NGỌC

Theo thống kê, mức thu nhập bình quân của 3 xã này dao động từ 31 triệu đồng đến 32 triệu đồng/người/năm; tổng số hộ nghèo của 3 xã là 305 hộ. Để đạt chuẩn 2 tiêu chí này, từng xã đã phân công các tổ chức đoàn thể trực tiếp giúp hộ nghèo xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo; xây dựng kế hoạch nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Bên cạnh việc đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng, ứng dụng khoa học tiên tiến vào quy trình sản xuất nông nghiệp, thời gian tới, xã An Thành sẽ phát triển mạnh lĩnh vực chăn nuôi để tạo nguồn thu ổn định cho nông dân. Xã Yang Bắc tận dụng vùng đất lưu vực sông Ba để phát triển cây trồng ngắn ngày như: rau màu, ớt...; liên kết với Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao trồng dứa, bưởi da xanh và tổ chức nhân rộng mô hình này. Khi người dân có việc làm và thu nhập thì sẽ giải quyết được tiêu chí thu nhập và hộ nghèo.

Ông Nguyễn Trường-Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ-cho rằng: Đối với địa phương thuần nông như Đak Pơ, việc đạt chuẩn huyện NTM năm 2020 là không dễ. Tuy nhiên, huyện sẽ nỗ lực khắc phục khó khăn, quyết tâm đạt mục tiêu đề ra. Theo đó, huyện sẽ tập trung huy động nhiều nguồn lực để đầu tư các tiêu chí chưa đạt chuẩn; chỉ đạo các xã chưa đạt chuẩn NTM xây dựng kế hoạch xác định khối lượng công việc cụ thể để triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, trên cơ sở phân 2 nhóm tiêu chí chưa đạt chuẩn, huyện xác định nhóm tiêu chí thu nhập và hộ nghèo là quan trọng nên quá trình thực hiện sẽ ưu tiên nguồn lực, giải pháp cho 2 tiêu chí này. Cụ thể, huyện xây dựng kế hoạch phân công các ban, ngành, đoàn thể giúp 305 hộ thoát nghèo. Huyện cũng sẽ tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp; phối hợp với Công ty Đồng Giao nhân rộng các mô hình hiệu quả; nâng cao tỷ lệ bò lai. Đối với cây mía, huyện sẽ đẩy mạnh cơ giới hóa tại các vùng thuận lợi; các vùng không thuận lợi chuyển đổi sang trồng cây ăn quả, trồng rừng sản xuất. Sắp xếp, bố trí vùng thuận lợi về nguồn nước để trồng rau màu. Xúc tiến công tác đào tạo nghề, tạo việc làm cho lao động; phát động phong trào Đak Pơ chung sức xây dựng NTM… Huyện phấn đấu cuối năm 2020 giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống đúng chuẩn NTM.

Hy vọng rằng, với các giải pháp thiết thực và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung sức của người dân, Đak Pơ sẽ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM đúng lộ trình.

Ông Nguyễn Trường-Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ: “Huyện sẽ kêu gọi các doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn góp công, góp sức giúp dân sửa chữa nhà ở, làm đường giao thông, thủy lợi; lồng ghép hiệu quả nguồn vốn Chương trình 135, NTM, vốn đầu tư trung hạn vào quá trình xây dựng NTM một cách hiệu quả”.