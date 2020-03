Công an tỉnh Gia Lai biểu dương 57 tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc

(GLO)- Cụm thi thua số 2, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị biểu dương gương “người tốt, việc tốt” trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020 vào chiều ngày 4-3.

Đại tá Phan Thanh Tám-Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”. Ảnh: Hữu Trường

Cụm thi thua số 2, Công an tỉnh Gia Lai gồm: Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra; Cảnh sát hình sự; Cảnh sát kinh tế; Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy; Cảnh sát môi trường, kỹ thuật hình sự; Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội; Cảnh sát cơ động; Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; Cảnh sát giao thông; Cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp và Trại tạm giam Công an tỉnh. Cụm thi đua số 2 đã phát động sâu, rộng phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020 đến từng cán bộ chiến sỹ. Các tập thể, cá nhân đã bám sát nhiệm vụ công tác hàng năm, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trên các lĩnh vực công tác như: Đấu tranh với các loại tội phạm kinh tế, ma túy, môi trường; công tác xử lý tội phạm; truy nã; kỹ thuật hình sự; công tác giam giữ thi hành án và hỗ trợ tư pháp; quản lý hành chính về an ninh, trật tự; cải cách thủ tục hành chính, phòng chống cháy nổ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông…đã đạt những kết quả quan trọng, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Bên cạnh thực hiện tốt công tác chuyên môn, các đơn vị trong Cụm thi đua luôn quan tâm phát triển, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến với những biện pháp, nội dung cụ thể, chú trọng xây dựng gương người tốt, việc tốt đảm bảo tính thuyết phục và có tác dụng nêu gương để cán bộ chiến sỹ trong đơn vị, trong Cụm thi đua học tập. Định kỳ, các đơn vị xét, đánh giá về ý thức tổ chức kỷ luật quá trình tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong, tinh thần trách nhiệm trong công việc…Trong 5 năm qua, Cụm thi đua số 2 có 1 đơn vị được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhì; 1 đơn vị được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng ba; 313 lượt tập thể và 826 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Phan Thanh Tám-Phó Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của Cụm thi đua số 2. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị trong Cụm thi đua tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Công an tỉnh. Tiếp tục xây dựng điển hình tiên tiến theo từng lĩnh vực, vị trí công tác. Xây dựng nhân rộng mô hình, gương điển hình tiên tiến thực sự nổi trội, có tính sáng tạo, tận tụy trong công việc, gương mẫu đi đầu trong mọi lĩnh vực công tác…Chú trọng công tác tuyên truyền nhằm lan tỏa các phong trào thi đua để mỗi cán bộ, chiến sỹ, đảng viên trong từng đơn vị, chi bộ nhận thức rõ thi đua là hành động tự giác rèn luyện, phấn đấu, đồng thời tương trợ, giúp đỡ đồng chí đồng đội cùng vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hội nghị đã tuyên dương 10 tập thể, 47 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020. Hội nghị cũng đã phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2020-2025.