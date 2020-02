Singapore mong muốn đẩy mạnh quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam cũng như tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Ông Phan Đình Trạc chào xã giao Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long ngày 20/02. (Ảnh: Lê Dương/TTXVN)

Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishman, từ ngày 17/2 đến ngày 22/2, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Cải cách tư pháp, làm trưởng đoàn đã thăm Singapore theo chương trình “Những người bạn của S R Nathan”.

Trong chuyến thăm, Đoàn đã đến chào xã giao Thủ tướng Lý Hiển Long, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Vương Thụy Kiệt, đồng thời là lãnh đạo của đảng Hành động Nhân dân (PAP) cầm quyền; gặp Bộ trưởng Ngoại giao, làm việc với Bộ trưởng Nội vụ kiêm Bộ trưởng Luật pháp, Chánh án Toà án tối cao, Tổng Chưởng lý, Giám đốc Cục Điều tra Phòng chống tham nhũng Singapore.

Đoàn cũng đã đến đặt vòng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm và nói chuyện với các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam và làm việc với tập đoàn Sembcorp, một trong những tập đoàn lớn của Singapore đang đầu tư tại Việt Nam.

Thủ tướng Lý Hiển Long, Phó Thủ tướng Vương Thuỵ Kiệt và các nhà lãnh đạo Singapore bày tỏ vui mừng chào đón ông Phan Đình Trạc và Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam sang thăm vào thời điểm quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore đang phát triển mạnh mẽ và tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực.

Thủ tướng Lý Hiển Long Nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu các mặt mà Việt Nam đạt được thời gian qua, lãnh đạo Singapore cho rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, Việt Nam đã duy trì đà tăng trưởng kinh tế cao, cơ sở hạ tầng ngày càng phát triển và nguồn nhân lực có trình độ, Việt Nam có đủ điều kiện phát huy thế mạnh để phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, qua đó không ngừng nâng cao vị thế và vai trò của Việt Nam tại khu vực và trên trường quốc tế.

Thủ tướng Lý Hiển Long khẳng định Singapore sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với phía Việt Nam trong những lĩnh vực mà đoàn quan tâm; nhấn mạnh mong muốn đẩy mạnh quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, cũng như tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhằm tăng cường hợp tác trong ASEAN và chung tay đối phó những thách thức và giải quyết những vấn đề khu vực hiện nay, như dịch bệnh và biến đổi khí hậu.

Ông Phan Đình Trạc bày tỏ vui mừng và vinh dự đến thăm Singapore để tham dự chương trình đặc biệt này, cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và chu đáo mà phía Singapore dành cho đoàn, khẳng định Đảng Cộng sản và Chính phủ Việt Nam luôn coi Singapore là đối tác kinh tế lớn, quan trọng hàng đầu và là đối tác chiến lược lâu dài trong chính sách đối ngoại của Việt Nam; mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược với Singapore ngày càng phát triển mạnh mẽ, toàn diện và hiệu quả trên các lĩnh vực chính trị, an ninh quốc phòng, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hoá, giáo dục, xây dựng luật pháp, phòng chống tham nhũng, phòng chống tội phạm…; đề nghị hai bên triển khai tốt các thoả thuận và cơ chế hợp tác hiện có, thúc đẩy quan hệ hợp tác trên cả kênh Nhà nước, Đảng và nhân dân.

Ông Phan Đình Trạc chào xã giao Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Vương Thuỵ Kiệt, lãnh đạo Đảng Nhân dân Hành động ngày 20/02. (Ảnh: Lê Dương/TTXVN)

Ông Phan Đình Trạc cũng cảm ơn sự ủng hộ và phối hợp tích cực mà Singapore đã dành cho Việt Nam trên diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong năm 2020 khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên của ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc; mong muốn Singapore tiếp tục phát huy vai trò và tiếng nói quan trọng để củng cố tình đoàn kết và hợp tác trong ASEAN, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, nhằm duy trì môi trường hoà bình, an ninh, ổn định tại khu vực và trên thế giới.

Tại các cuộc trao đổi, hai bên cũng chia sẻ nhiều quan điểm về tình hình khu vực và quốc tế hiện nay, về tầm quan trọng của việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định và an ninh trên Biển Đông, về việc giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hoà bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, bảo đảm an ninh và an toàn hàng không và tự do hàng hải.

Cảm ơn Chính phủ Singapore đã hợp tác đào tạo cán bộ trung và cao cấp cho Đảng Cộng sản Việt Nam, đánh giá cao những bước tiến trong quan hệ giữa hai đảng và hai nước gần đây, ông Phan Đình Trạc và các nhà lãnh đạo Singapore đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chia sẻ kinh nghiệm giữa hai đảng trong công tác xây dựng đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của đảng viên, nhất trí cho rằng quan hệ kênh đảng sẽ tiếp tục là cơ sở chính trị vững chắc để phát triển quan hệ nhiều mặt Việt Nam-Singapore thời gian tới.

Ông Phan Đình Trạc làm việc với Tổng Chưởng lý Singapore Lucien Wong ngày 20/02. (Ảnh: Lê Dương/TTXVN)

Tại các cuộc gặp và làm việc với Bộ trưởng Nội vụ kiêm Bộ trưởng Luật pháp, Chánh án Tòa án Tối cao, Tổng Chưởng lý, Giám đốc Cục điều tra chống tham nhũng, hai bên đã trao đổi về phương hướng và biện pháp hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực cải cách tư pháp và hoàn thiện hệ thống luật pháp, tương trợ tư pháp, về phòng chống tham nhũng, tội phạm và duy trì an ninh trật tự xã hội; nhất trí tăng cường trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm, thông tin, đào tạo cán bộ.

Ông Phan Đình Trạc đánh giá cao những thành tựu và kinh nghiệm của Singapore trong những lĩnh vực này, cho đây là những kinh nghiệm bổ ích để Việt Nam tham khảo và tiếp tục hoàn thành hệ thống luật pháp để cải cách tư pháp, giám sát, xử lý tham nhũng, nhằm xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo đất nước ngày càng phát triển nhanh và bền vững, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân.