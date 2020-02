Những người "gieo mầm thiện"

(GLO)- Trại giam Gia Trung (Bộ Công an) đang quản lý, giáo dục hàng ngàn phạm nhân, chủ yếu có mức án cao, nhiều tiền án, tiền sự. Tính chất công việc của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị vì thế rất khó khăn, nặng nề. Tuy nhiên, những năm qua, họ đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiều cán bộ, chiến sĩ là tấm gương của lòng quyết tâm, đức kiên trì, nhẫn nại, bao dung.

Hết mình với nhiệm vụ

Trước khi được điều chuyển về làm Trưởng Phân trại 5 (Trại giam Gia Trung), Trung tá Trần Văn Chuyên công tác ở bộ phận trinh sát, xác minh, truy bắt tội phạm truy nã của đơn vị. Từ năm 2015 đến nay, Trung tá Chuyên lập kế hoạch, phối hợp bắt lại 7 đối tượng trốn trại bị truy nã. Đối với anh, đọng lại nhiều kỷ niệm nhất là lần bắt đối tượng Lý Quả (SN 1962, trú tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) lẩn trốn tại quần đảo Nam Du, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. Với tội danh cướp tài sản, năm 1989, Quả nhận mức án 20 năm tù, chấp hành án tại Trại giam Gia Trung. Nhưng đến năm 1994, Quả trốn trại, đổi tên thành Lý Hùng và đến sinh sống ở huyện Kiên Hải với một vỏ bọc hiền lành cùng công việc chài lưới.

Trung tá Chuyên kể: “Sau 25 năm miệt mài truy tìm, chúng tôi cũng xác định được tung tích Lý Quả. Khi “mời” Quả tới trụ sở UBND xã, tôi đặt tay lên vai y rồi hỏi: “Anh có khỏe không, anh Lý Quả?”. Nghe vậy, đối tượng đổi sắc mặt và nói: “Vâng, thưa cán bộ, tôi biết thế nào cũng có ngày hôm nay”. Người dân địa phương rất bất ngờ vì một người kiệm lời, chăm chỉ làm ăn như Quả lại là tên tội phạm truy nã. Nhưng điều ấn tượng đối với tôi là bà con không hề miệt thị Quả và gia đình. Những người bạn chài còn đến thăm hỏi, động viên Quả yên tâm cải tạo để sớm về với gia đình. Điều đó cho thấy xã hội sẵn sàng mở rộng tấm lòng bao dung, vị tha và bỏ qua lỗi lầm nếu một người biết ăn năn, hối cải”.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Minh-Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Bộ Công an) trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020. Ảnh: T.T

Quản lý, giáo dục nhiều phạm nhân nữ ở Phân trại 5, hàng ngày, quản giáo Lương Thị Thúy Kiều dậy từ 3 giờ sáng để đưa phạm nhân đi cạo mủ cao su cho đến tận trưa. Chị Kiều chia sẻ: “Nhiều hôm, tôi đi làm trong mưa gió và sương mù dày đặc, lạnh cóng. Nhưng thời tiết dù khắc nghiệt đến đâu tôi vẫn xác định phải làm tốt nhiệm vụ của mình, phối hợp với lực lượng Cảnh sát bảo vệ để bảo đảm an toàn quá trình lao động của phạm nhân. Trong thời gian chấp hành án, nhiều phạm nhân nữ nhớ nhà, nhớ con, dằn vặt vì lỗi lầm của mình nên tư tưởng không ổn định. Với những trường hợp này, tôi cố gắng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để kịp thời tác động, cân bằng tâm lý, giúp họ yên tâm cải tạo tốt, sớm đoàn tụ với gia đình”.

Với những nữ quản giáo, bên cạnh quyết tâm và trách nhiệm với công việc, họ luôn biết cân bằng giữa việc nhà, việc cơ quan thì mới hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mặc dù có 2 con nhỏ nhưng Thượng úy Trần Thị Hằng (Đội Kế hoạch, Hướng nghiệp, Dạy nghề và Xây dựng)luôn nỗ lực thực hiện tốt chức trách của một cán bộ Công đoàn. Chị tích cực vận động đoàn viên tham gia các chương trình, hoạt động ý nghĩa hướng về cộng đồng; đề xuất những giải pháp bảo đảm lợi ích chính đáng của đoàn viên, góp phần cùng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thượng úy Hằng chia sẻ: “Động lực lớn nhất để tôi phấn đấu học tập, công tác là niềm vinh dự, tự hào được làm việc trong một đơn vị giàu truyền thống, một tập thể đoàn kết và tin cậy lẫn nhau. Đồng thời, sự quan tâm, khích lệ và chia sẻ của gia đình, nhất là người chồng cũng công tác trong lực lượng vũ trang chính là niềm động viên rất lớn để tôi nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Cảm hóa phạm nhân bằng tình thương, trách nhiệm

Thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động khác do Bộ Công an phát động, những năm qua, Trại giam Gia Trung có nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo, qua đó xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu như: Phân trại số 2 với mô hình “Phân trại văn hóa, môi trường giáo dục thân thiện, tiến bộ”; Phân trại số 4 với mô hình “Phân trại văn hóa, an toàn, xanh, sạch, đẹp”; Đội Giáo dục, Hồ sơ thực hiện hiệu quả công tác giáo dục, cảm hóa phạm nhân... Từ năm 2015 đến 2019, tỷ lệ phạm nhân vi phạm được kéo giảm từ 1,68% xuống 0,95%; tỷ lệ phạm nhân cải tạo khá, tốt tăng cao; có 690 phạm nhân được đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện; trên 5.000 lượt phạm nhân được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù.

Với phương châm “Tình thương, trách nhiệm” để phạm nhân quyết tâm cải tạo, nói không với vi phạm, bên cạnh việc quản lý, giáo dục, cán bộ, chiến sĩ Trại giam Gia Trung đã tổ chức dạy nghề đan lát, thợ xây, cơ khí… cho hàng ngàn lượt phạm nhân để họ có thể tự nuôi sống bản thân, dễ tìm việc làm khi ra trại. Đồng thời, đơn vị đã tích cực thực hiện công tác tình nghĩa, phối hợp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn đóng chân. Với những thành tích đó, 5 năm qua, tập thể Trại giam Gia Trung liên tục được Bộ Công an xét tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, nhiều lần được tặng cờ đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; 1 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhì, 9 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba, 53 lượt tập thể và 266 lượt cá nhân được tặng bằng khen, giấy khen của các cấp. Ngày 29-7-2015, đơn vị được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2 trong thời kỳ đổi mới. Tại hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 diễn ra mới đây, Trại giam Gia Trung có 5 tập thể và 10 cá nhân được Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Bộ Công an) tặng giấy khen.