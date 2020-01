Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh: Triển khai nhiệm vụ năm 2020

(GLO)- Sáng 3-1, Viện Kiểm sát nhân tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự hội nghị có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Uỷ viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Huy Tiến-Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao.

Các đại biểu tham dự hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong năm 2019, tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, ngành Kiểm sát tỉnh đã thực hành quyền công tố và kiểm sát khởi tố mới 1.079 vụ với 1.468 bị can, tăng 42 vụ so với năm 2018. Đồng thời, ngành Kiểm sát hai cấp đã tiếp nhận 2.105 tin báo tố giác về tội phạm, đến nay đã giải quyết 1.932 tin, trực tiếp kiểm sát 124 cuộc và yêu cầu Cơ quan Điều tra khởi tố 10 vụ; ban hành 2.047 văn bản yêu cầu cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh giải quyết tin báo. Trên lĩnh vực thực hành quyền công tố, và kiểm sát điều tra, ngành Kiểm sát tỉnh đã thụ lý 1.327 vụ với 1.889 bị can, đã giải quyết 1.038 vụ với 1.521 bị can. Cùng với đó, Viện kiểm sát hai cấp đã thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp giai đoạn truy tố là 803 vụ, 1.495 bị can; thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử 1.055 vụ với 1.848 bị cáo; phối hợp tổ chức 92 phiên tòa rút kinh nghiệm, trong đó 10 phiên tòa được truyền hình trực tiếp.

Bên cạnh đó, công tác kiểm sát việc tạm giam, tạm giữ và thi hành án hình sự cũng được triển khai có hiệu quả. Công tác kiểm soát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính, thi hành án dân sự và giải quyết đơn tư pháp đã đạt được những kết quả tích cực góp phần vào việc tránh oan sai và đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Với những kết quả đã đạt được trong năm qua, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh được Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao công nhận “Tập thể lao động xuất sắc” và nhận cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân. Đồng thời, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cũng tặng cờ thi đua cho 3 tập thể, công nhận 1 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” và tặng bằng khen cho 17 tập thể, 49 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong năm 2019.