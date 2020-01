Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thăm, chúc Tết các đồn biên phòng và nhân 2 xã biên giới

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, ngày 16-1, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Gia Lai do đồng chí Đinh Duy Vượt-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết các đồn biên phòng và nhân dân xã Ia Púch (huyện Chư Prông) và xã Ia O (huyện Ia Grai).

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đinh Duy Vượt thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch. Ảnh: Ngọc Sang

Đến thăm và chúc Tết các Đồn Biên phòng: Ia Púch, Ia Lốp, Ia Mơr, Ia Chía, Ia O và Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh), Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã biểu dương những kết quả tích cực mà các đơn vị đạt được trong năm vừa qua; gửi lời chúc sức khỏe, chúc mừng năm mới “An khang, thịnh vượng” và động viên các đơn vị tiếp tục nỗ lực vượt khó, đoàn kết để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2020 cũng như những năm tiếp theo. Đồng thời, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu trước mọi tình huống, không để bất ngờ, bị động; có biện pháp quản lý chặt chẽ khu vực biên giới, phòng-chống tội phạm; thường xuyên làm tốt công tác huấn luyện, đối ngoại biên phòng.

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đinh Duy Vượt tặng quà cho người dân xã Ia O (huyện Ia Grai). Ảnh: Ngọc Sang

Thăm, chúc Tết 2 xã Ia Púch và Ia O, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đinh Duy Vượt chúc nhân dân đón Tết cổ truyền vui tươi, an toàn, lành mạnh. Đồng thời yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động nắm tình hình, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành quy định của Đảng và Nhà nước; quan tâm chăm lo cho người dân đón Tết no đủ, nhất là các gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số và hộ nghèo. Nhân dịp này, Đoàn đại ĐBQH tỉnh tặng 100 suất quà (600 ngàn đồng/suất) cho hộ nghèo, gia đình chính sách của 2 xã Ia Púch và Ia O.

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đinh Duy Vượt tặng quà cho người dân xã Ia Púch (huyện Chư Prông). Ảnh: Ngọc Sang