Công an huyện Chư Pah triển khai công tác năm 2020

(GLO)- Ngày 10-1, Công an huyện Chư Pah đã tổ chức Hội nghị tổ chức hội nghị tổng kết các mặt công tác Công an năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 trong Công an huyện.

Năm 2019, Công an huyện Chư Pah đã làm tốt chức năng tham mưu, phối hợp có hiệu quả các mặt công tác công an, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đạt và vượt mục tiêu, yêu cầu đề ra. Công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm đạt kết quả cao: Tội phạm hình sự được kìm chế, kéo giảm 3,5% so với cùng kỳ năm 2018; tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án hình sự đạt 82,14%; tai nạn giao thông được kéo giảm cả 3 chỉ số; tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt cao...

Các cá nhân, tập thể được tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc. Ảnh: Hà Phương

Với nhiệm vụ năm 2020, chỉ đạo tại hội nghị ông Nay Kiên-Chủ tịch UBND huyện Chư Pah nhấn mạnh: Năm 2020 sẽ có nhiều nhiệm vụ lớn trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, đòi hỏi lực lượng Công an từ huyện đến cơ sở phải làm tốt hơn nữa chức trách, nhiệm vụ được giao. Triển khai các biện pháp nghiệp vụ bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đảng bộ các cấp trên địa bàn huyện; chủ động phòng ngừa, bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng; chú trọng lãnh đạo, xây dựng lực lượng Công an huyện Chư Pah thực sự vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; gần dân, sát dân, sát tình hình cơ sở; triển khai, bồi dưỡng, bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn... Đặc biệt tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an toàn trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Dịp này, Công an huyện Chư Pah được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen “Đơn vị dẫn đầu trong phong trào vì an ninh Tổ quốc năm 2019 trên địa bàn”; 16 cán bộ, chiến sỹ được tặng danh diệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2019”; 92 cán bộ, chiến sỹ được tặng danh hiệu chiến sỹ và lao động tiến tiến.