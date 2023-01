Đảm bảo cung cấp điện phục vụ Tết Nguyên đán

(GLO)- Trong dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu sử dụng điện dự báo sẽ tăng cao, một số đường dây, trạm biến áp trở nên quá tải, nhất là vào giờ cao điểm. Vì vậy, Công ty Điện lực Gia Lai đã triển khai nhiều giải pháp đảm bảo cung cấp điện đầy đủ, an toàn cho người dân và doanh nghiệp.

Theo dự báo, trong dịp Tết Quý Mão 2023, nhu cầu sử dụng điện của người dân sẽ tăng khoảng 10% so với ngày bình thường, nhất là ở khu vực đô thị. Theo đó, công suất tiêu thụ điện trên địa bàn tỉnh ước đạt đỉnh 353 MW, sản lượng điện tiêu thụ trung bình trên 4,1 triệu kWh/ngày. Nhằm đảm bảo cung ứng điện ổn định, an toàn, Công ty Điện lực Gia Lai đã xây dựng phương án cụ thể trong công tác quản lý, vận hành và xử lý sự cố (nếu có).

Ông Đoàn Ngọc Minh-Phó Giám đốc Điện lực Pleiku-cho biết: “Thành phố Pleiku là nơi diễn ra nhiều sự kiện trong dịp Tết, vì vậy, việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy trong dịp này rất quan trọng. Đơn vị đã lên kế hoạch chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại để xử lý nhanh sự cố (nếu có). Đồng thời, các đơn vị cũng bố trí bộ phận trực vận hành sửa chữa điện 24/24 giờ, sẵn sàng có mặt khắc phục sự cố điện cho khách hàng. Bên cạnh đó, đơn vị đã tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các khiếm khuyết lưới điện để ngăn ngừa sự cố lưới điện, tuân thủ nghiêm kỷ luật vận hành, an toàn lao động và phòng-chống cháy, nổ. Đến thời điểm hiện tại, Điện lực Pleiku đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị nhằm đảm bảo cấp điện phục vụ Tết Nguyên đán năm 2023”.

Trước đó, Điện lực Pleiku đã triển khai thực hiện thi công 3 công trình sửa chữa lớn. Trong đó, thay 12,318 km đường dây trung áp loại dây bọc cách điện bán phần thành dây bọc cách điện toàn phần; lắp bổ sung 13 km đường dây chống sét; lắp 205 chụp đầu cột để nâng cao đường dây trung áp nhằm hạn chế cây xanh vi phạm hành lang tuyến và giảm bớt nhân công thực hiện phát quang hành lang tuyến; thay 1.055 bộ sứ đứng, 696 bộ sứ chuỗi không đảm bảo chất lượng dễ gây ra sự cố. Ngoài ra, còn bổ sung 21 bộ chụp đầu cực FCO, 22 bộ chụp đầu cực CSV trung áp và 10 bộ chụp đầu cực cao hạ máy biến áp…với tổng kinh phí gần 6,8 tỷ đồng.

Công ty Điện lực Gia Lai đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ Tết Nguyên đán. Ảnh: Khang Nghi

Còn ông Nguyễn Thành Duân-Đội trưởng Đội quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp Điện lực Phú Thiện thì cho biết: “Để đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ nhu cầu của Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán 2023, Điện lực Phú Thiện nâng dung lượng 3 trạm biến áp, cân pha san tải tách lưới 4 trạm biến áp, triển khai lắp đặt hơn 100 nón chụp chống động vật bò lên đường dây gây ra sự cố. Hy vọng, với sự chủ động chuẩn bị nguồn điện phục vụ Tết của đơn vị sẽ giúp người dân đón Tết vui tươi, an toàn”.

Để đảm bảo cung cấp điện trong dịp cao điểm này, Công ty Điện lực Gia Lai đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác kiểm tra lưới điện thuộc đơn vị quản lý vận hành, đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy; tận dụng tối đa công tác sửa chữa nóng hotline không cắt điện để bảo trì, bảo dưỡng, xử lý sự cố về điện. Cùng với đó là bố trí trực lãnh đạo, nhân viên trực xử lý sự cố và sửa chữa điện 24/24 giờ; đồng thời, chuẩn bị vật tư, thiết bị dự phòng, phương tiện đi lại, thông tin liên lạc đảm bảo sẵn sàng để xử lý, khắc phục kịp thời khi có sự cố xảy ra.

Đặc biệt, Công ty Điện lực Gia Lai cũng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động làm việc với chính quyền địa phương để nắm bắt thời gian, địa điểm tổ chức các lễ, hội, bố trí phương thức cấp điện hợp lý để vận hành an toàn, tin cậy nguồn, lưới điện trong điều kiện bình thường và linh hoạt chuyển đổi trong tình huống sự cố. Trong trường hợp có sự cố xảy ra, với hệ thống lưới điện có thiết bị kết nối SCADA cũng như thiết bị chỉ thị sự cố sẽ nhanh chóng cô lập khu vực bị sự cố, chuyển phương thức cấp điện, khu vực lưới điện có sự cố sẽ được chuyển tải cô lập tránh ảnh hưởng mất điện diện rộng, thời gian thực hiện đảm bảo dưới 5 phút.

Không chỉ vậy, các Điện lực trực thuộc còn tích cực phối hợp với UBND các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức, không vi phạm hành lang an toàn lưới điện; phối hợp với chính quyền và công an các địa phương xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm hành lang an toàn lưới điện. Các đơn vị cũng triển khai hướng dẫn người dân các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm, an toàn phòng cháy nổ, như: không nên bắn các loại pháo, giấy có tráng kim loại gần đường dây, thiết bị lưới điện và trạm điện; không thả đèn trời, thả diều, đồ chơi, thiết bị bay tại các khu vực có đường dây, thiết bị lưới điện và trạm điện; không lạm dụng cột điện, trạm điện làm hàng quán và các hình thức kinh doanh khác để tránh sự nguy hiểm nếu có sự cố; đề phòng và cẩn thận tàn lửa khi dùng máy hàn điện, hàn hơi. Khi có sự cố về điện, người dân gọi số Tổng đài chăm sóc khách hàng Điện lực miền Trung 19001909 để được kịp thời giải quyết.