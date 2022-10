Tín Nghĩa công bố bình thường sau khi Tổng giám đốc Nguyễn Văn Hồng bị bắt

Chiều 18.10, ông Nguyễn Văn Hồng, Tổng giám đốc Công ty CP Tín Nghĩa (nguyên Tổng Giám đốc - thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch) đã bị bắt tạm giam và đây là công ty con của Công ty CP Tổng Công ty Tín Nghĩa.





Chiều qua (18.10), Công ty CP Tổng Công ty Tín Nghĩa (mã chứng khoán TID) đã công bố thông tin liên quan về việc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Viện KSND cùng cấp thi hành lệnh khám xét và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Hồng, Tổng giám đốc Công ty CP Tín Nghĩa (nguyên Tổng giám đốc - thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” xảy ra tại Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch.





TID là đơn vị đầu tư kinh doanh hạ tầng các KCN hàng đầu của Đồng Nai. Ảnh: TID



Thông báo của TID cho hay, Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch là công ty thành viên của Tổng Công ty Tín Nghĩa và được thành lập năm 2004, trong đó TID chiếm 51,52% vốn điều lệ. Từ tháng 1.2015 - 5.2016, ông Nguyễn Văn Hồng làm thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch.



Ông Nguyễn Văn Hồng có quá trình công tác tại Tổng công ty Tín Nghĩa từ năm 1993 và đã đảm nhiệm nhiều vị trí tại Tổng công ty và các công ty thành viên. Kể từ tháng 1.2021, ông Nguyễn Văn Hồng được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty Tín Nghĩa. Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, ông Hồng cũng được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026.



Thông báo của TID do bà Đặng Thị Thanh Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị nêu rõ: Hiện nay hoạt động của Tổng công ty Tín Nghĩa và các công ty thành viên vẫn diễn ra bình thường. Với sự việc vừa diễn ra, Hội đồng quản trị Tổng công ty Tín Nghĩa sẽ tiến hành họp trong thời gian sớm nhất để triển khai củng cố công tác tổ chức của ban điều hành nhằm đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty được ổn định.



Cổ phiếu TID hiện được giao dịch trên UPCoM và đang có giá 38.600 đồng/cổ phiếu, giảm gần 33% so với đầu năm nay. Bản thân ông Nguyễn Văn Hồng trong tháng 8 đã bán ra 773.614 cổ phiếu trong tổng số 899.614 cổ phiếu đang sở hữu với lý do cá nhân. Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 của công ty cho thấy doanh thu đạt hơn 5.284,5 tỉ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ năm trước nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ hơn 72 tỉ đồng, giảm gần 32% so với cùng kỳ năm trước.

