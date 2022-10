Sau "heo ăn chuối" của bầu Đức, một đại gia chăn nuôi tung... "heo ăn chay"

Thị trường thịt heo thương hiệu “dậy sóng” khi có thêm sản phẩm BaF Meat – “heo ăn chay” của một đại gia chăn nuôi Việt theo mô hình khép kín 3F (feed - farm - food).





Ngày 26-10, tại TP HCM, Công ty CP Nông nghiệp BaF Việt Nam (BaF) đã tổ chức họp báo công bố thương hiệu "heo ăn chay - BaF Meat".



Theo BaF, heo ăn chay là heo chỉ ăn thức ăn được làm 100% nguyên liệu từ thực vật và gốc đạm thực vật do chính công ty này nghiên cứu, sản xuất. Thức ăn này chỉ cung cấp cho đàn heo nuôi nội bộ, không bán thương mại ra thị trường.



Ông Trương Sỹ Bá, Chủ tịch HĐQT BaF, cho biết từ lâu, ông nhận thấy "thịt heo bây giờ ăn không ngon như ngày xưa" và được giải thích là do "ngày xưa đói khổ nên ăn gì cũng thấy ngon, còn bây giờ no đủ, ăn thịt heo nhiều nên không còn thấy ngon nữa".



"Đến khi tham gia sâu ngành chăn nuôi heo, tôi nhận thấy giải thích này là không đúng. Với sản phẩm "heo ăn chay" BaF Meat, chất lượng ở mức tiệm cận thịt heo ngày xưa" – ông Trương Sỹ Bá khẳng định.





Sườn non "heo ăn chay" có giá 279.000 đồng/kg





Theo ông Trương Sỹ Bá, năm 2017, Tập đoàn Tân Long (do ông làm Chủ tịch HĐQT) trở thành nhà nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi lớn ở Việt Nam. Vì vậy, ông có ý định thử nghiệm thêm mảng chăn nuôi nhưng rất thất vọng do ngành này có tính chu kỳ cao.



"Có thời điểm giá heo hơi chỉ 18.000 đồng/kg, còn rẻ hơn rau, nên tôi quyết định không đầu tư chăn nuôi. Đến năm 2020, dịch tả heo châu Phi xảy ra khiến tổng đàn heo giảm sâu. Đây là cơ hội cho doanh nghiệp đầu tư bài bản, kiểm soát an toàn sinh học, chủ động giống, thức ăn chăn nuôi và khả năng quản trị khi người chăn nuôi nhỏ lẻ không thể tái đàn" - ông Bá nhớ lại.





Ông Trương Sỹ Bá (thứ 4 từ phải sang) trả lời câu hỏi của báo chí





BaF Meat có mô hình tối giản



"Heo ăn chay - BaF Meat" hiện được phân phối độc quyền tại hệ thống Siba Food - bao gồm 50 siêu thị Siba Food và 250 điểm bán BaF MeatShop. Theo kế hoạch năm 2023, hệ thống này sẽ mở rộng thêm 100 siêu thị và 1.000 BaF MeatShop.





Heo Việt Nam phần lớn "ăn chay"?



Trước đó, "heo ăn chuối" được bầu Đức - tức ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai - giới thiệu là "không đạm động vật" – tức heo ăn chay.



Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai cho biết 90% heo Việt Nam "ăn chay" vì giá đạm động vật hiện rất cao nên người nuôi phải dùng đạm thực vật, chủ yếu là bã đậu nành thay thế.



Trong khi đó, ông Trương Sỹ Bá lại cho rằng đạm động vật, nhất là bột xương từ EU, rất rẻ, nhập về Việt Nam giá chỉ hơn 10.000 đồng/kg và khẳng định "cám chay" trên thị trường Việt Nam không nhiều.

Theo Ngọc Ánh (NLĐO)