Doanh nghiệp đồng hành cùng sự phát triển tỉnh nhà

(GLO)- Toàn tỉnh Gia Lai có 8.380 doanh nghiệp (DN) đăng ký hoạt động với tổng vốn đăng ký hơn 131.970 tỷ đồng. Hiện nay, các DN đang chiếm 47% trong tổng số nguồn lực đầu tư trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, sự phát triển lớn mạnh, bền vững của cộng đồng DN có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.





Doanh nghiệp phát triển bền vững



Công ty Phát triển Thủy điện Sê San là đơn vị thành viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Công ty đang quản lý Nhà máy Thủy điện Sê San 4 với công suất 360 MW, là một trong những công trình trọng điểm quốc gia, lớn thứ 2 trên hệ thống bậc thang thủy điện sông Sê San. Qua hơn 10 năm đi vào vận hành, Nhà máy đã phát lên lưới điện quốc gia hơn 14 tỷ kWh điện, đóng góp rất lớn cho ngân sách nhà nước, trong đó, riêng phần đóng góp cho tỉnh Gia Lai là gần 1.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Nhà máy còn góp phần điều tiết nước trong mùa khô, cắt giảm lũ cho hạ du sông Sê San của Việt Nam và Campuchia trong mùa mưa, đảm bảo an toàn, ổn định sản xuất cho người dân vùng hạ lưu đập.

Ngoài ra, Công ty còn được giao quản lý, vận hành Nhà máy điện mặt trời Sê San 4 công suất 49 MWp. Ông Hồ Trung Đông-Tổng Giám đốc Công ty Phát triển Thủy điện Sê San-cho biết: “Từ đầu năm đến nay, chúng tôi đã thực hiện được hơn 1,08 tỷ kWh điện từ thủy điện và 63 triệu kWh từ điện mặt trời. Dự kiến trong năm 2022, chúng tôi sẽ nộp ngân sách khoảng 142 tỷ đồng”.

Đại tá Hoàng Văn Sỹ-Tư lệnh Binh đoàn 15 tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Vĩnh Hoàng





Là đơn vị kinh tế quốc phòng đứng chân trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên, suốt nhiều năm qua, Binh đoàn 15 đã triển khai nhiều giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đại tá Hoàng Sỹ Chung-Phó Tư lệnh Binh đoàn-cho hay: “Việc đầu tiên vẫn phải giữ vững và ổn định việc làm cũng như đời sống của người lao động, đặc biệt đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ. Bởi đây là địa bàn cực kỳ quan trọng trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc của Đảng và Nhà nước. Hàng năm, chúng tôi trích ra khoảng 10-40 tỷ đồng để làm công tác an sinh xã hội”.



Trong hơn 2 năm dịch Covid-19 hoành hành, thực hiện chính sách hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các ngân hàng thương mại trong tỉnh đã quan tâm chia sẻ khó khăn với các DN. Ông Trần Quang Tuấn-Phó Giám đốc Agribank Đông Gia Lai-cho hay: Agribank Đông Gia Lai là ngân hàng đi đầu đầu tư tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn. Trong đại dịch Covid-19, Chi nhánh đã thực hiện nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng, trong đó có việc giãn nợ, miễn giảm lãi 1%/năm đối với toàn bộ khách hàng đang còn dư nợ. Tổng số tiền lãi được giảm là 50 tỷ đồng. Đặc biệt, Chi nhánh đang triển khai cho vay đối với khách hàng DN và hộ kinh doanh để khôi phục sản xuất kinh doanh.



Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hoa Trang (TP. Pleiku) là DN hoạt động trong lĩnh vực thu mua và xuất khẩu nông sản. Từ một cơ sở thu mua nông sản nhỏ bé, hiện Công ty đã vươn lên trở thành một trong những DN lớn của tỉnh. Không chỉ thu mua nông sản cho người dân với giá cao nhằm giúp bà con yên tâm sản xuất, Công ty còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Ông Nguyễn Văn Thành-Giám đốc Công ty-chia sẻ: “Trung bình mỗi năm, Công ty xuất khẩu trên 50.000 tấn cà phê, tổng doanh thu trên 2.000 tỷ đồng, đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh khoảng 80 triệu USD. Ngoài nỗ lực đem lại doanh thu cho DN thì chúng tôi luôn ý thức được trách nhiệm của mình đối với xã hội. Hàng năm, chúng tôi đóng góp khoảng 1-2 tỷ đồng để ủng hộ công tác thiện nguyện”.



Theo đánh giá, môi trường đầu tư kinh doanh tại Gia Lai ngày càng rộng mở và thông thoáng đã tạo điều kiện tối đa cho cộng đồng DN tìm kiếm cơ hội, mở rộng sản xuất kinh doanh. Ngược lại, các DN đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung, giúp Gia Lai trở thành một trong những tỉnh có chỉ tiêu tăng trưởng ấn tượng. Trong 9 tháng năm 2022, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng 15,14% so với cùng kỳ năm 2021; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 15,7%; kim ngạch xuất khẩu tăng 21,11%; thu ngân sách đạt 76,9% dự toán Trung ương giao.



Làm tốt nghĩa vụ thuế



Theo đánh giá từ Cục Thuế tỉnh, cộng đồng DN là những nhân tố tích cực, nổi trội trong việc đóng góp cho nguồn lực tài chính địa phương và quốc gia. Việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước đúng, đủ, kịp thời không chỉ thể hiện rõ “sức khỏe” về tài chính của DN mà còn là yếu tố quan trọng trong việc định hình, xây dựng, khẳng định thương hiệu, vị thế của DN, doanh nhân trên thương trường, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh trong xu thế hội nhập và phát triển.



Trong năm 2021, cộng đồng DN vẫn duy trì mức đóng góp khoảng 60% tổng thu ngân sách nhà nước. Trong bối cảnh đan xen giữa thuận lợi và khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch, song vẫn có nhiều DN hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, tốc độ tăng trưởng khá, có số nộp ngân sách lớn như: Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên, Công ty Thủy điện Ia Ly, Chi nhánh Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên tại Gia Lai, Công ty cổ phần Thủy điện Sê San 4A, Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm Việt Nam, Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh, Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam-Chi nhánh Gia Lai... Kết quả này cho thấy, tinh thần chung của cộng đồng DN không chỉ nỗ lực phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, tích cực đóng góp cho ngân sách nhà nước mà còn thể hiện vai trò gương mẫu chấp hành tốt các quy định của chính sách thuế nhằm tạo ra sự ổn định xã hội gắn với mục tiêu phát triển bền vững.



Một trong những DN tiêu biểu vừa được Bộ Tài chính tặng bằng khen vì đã thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế là Chi nhánh Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí PV Oil miền Trung tại Gia Lai. Ông Phạm Ngọc Thạch-Giám đốc Chi nhánh-cho biết: “Kể từ khi thành lập đến nay, Chi nhánh đã không ngừng xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường, nâng cao năng lực kinh doanh, tuân thủ đầy đủ, kịp thời các chính sách pháp luật về thuế. Hàng năm, đơn vị luôn hoàn thành kế hoạch về thuế, số thuế nộp vào ngân sách năm sau luôn cao hơn năm trước, không có nợ đọng hoặc chậm nộp thuế. Trong 10 năm đóng chân hoạt động trên địa bàn, Chi nhánh đã nộp vào ngân sách tỉnh nhà hơn 821 tỷ đồng, trong đó năm 2021 là 171 tỷ đồng”.

Các doanh nghiệp được tuyên dương vì làm tốt nghĩa vụ thuế. Ảnh: Sơn Ca





Công ty TNHH Thương mại Ngọc Hoa (TP. Pleiku) là DN nhiều lần được tuyên dương vì hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế. Bà Trần Thị Kim Hoa-Giám đốc Công ty-thông tin: “Công ty thành lập năm 2006, hoạt động trên các lĩnh vực mua bán xe máy, ô tô và phụ tùng xe máy, xe ô tô các loại. Hoạt động kinh doanh của Công ty ngày càng tăng trưởng gắn với định hướng phát triển bền vững. Các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của Công ty được khách hàng tín nhiệm cao trên thị trường. Theo đó, Công ty đã nỗ lực vượt bậc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, doanh thu và số thuế nộp vào ngân sách nhà nước năm sau tăng cao hơn so với năm trước”.



Tương tự, Công ty cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Tây Nguyên-Chi nhánh Gia Lai cũng là DN tiêu biểu nhiều năm liền thực hiện tốt nghĩa vụ thuế. Ông Nguyễn Thế Anh-Giám đốc Công ty-cho biết: “Tại Gia Lai, hình ảnh, thương hiệu Bia Sài Gòn đã có mặt nhiều năm trên thị trường và ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng vì chất lượng ổn định, giá cả hợp lý, các hình thức hỗ trợ bán hàng linh hoạt. Tổng sản lượng các sản phẩm bia Sài Gòn bán ra năm sau cao hơn năm trước 1-4%, nộp ngân sách nhà nước tăng bình quân 5-10%/năm. Năm 2020 và 2021, do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh đã làm cho doanh thu bán hàng của Chi nhánh giảm sút nhưng đơn vị vẫn nộp ngân sách nhà nước bình quân hơn 3,7 tỷ đồng/năm. Năm 2022, đơn vị dự kiến nộp ngân sách khoảng 4,1 tỷ đồng”.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Phước Thành cho hay: "Lãnh đạo tỉnh đánh giá cao cộng đồng DN, hợp tác xã bằng bản lĩnh, sáng tạo vẫn duy trì được sản xuất kinh doanh, bảo đảm cuộc sống của người lao động, góp phần vào tăng trưởng kinh tế cũng như đã tích cực đóng góp thực hiện công tác an sinh xã hội trong thời gian qua".



HÀ DUY - SƠN CA