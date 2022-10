Công ty Thủy điện Ia Ly vững tin vượt mức về sản lượng

(GLO)- Đến thời điểm này, cả 3 nhà máy thủy điện do Công ty Thủy điện Ia Ly quản lý, vận hành gồm: Ia Ly, Plei Krông và Sê San 3 đều đạt sản lượng điện rất cao. Từ nay đến cuối năm là cao điểm vận hành phát điện. Do vậy, Công ty tin tưởng sản lượng điện năm 2022 sẽ vượt kế hoạch được giao và là năm sản lượng điện đạt cao nhất từ trước đến nay.

Bắt đầu từ tháng 5-2022, lưu lượng nước về 2 hồ Plei Krông và Ia Ly vượt trội so với những năm trước đó. Cụ thể, trong tháng 5, lưu lượng nước về hồ Plei Krông đạt 80 m3/s, trong khi tháng 5-2021 chỉ đạt 35 m3/s, lưu lượng nước về hồ Ia Ly đạt tới 109 m3/s, trong khi tháng 5-2021 chỉ có 38 m3/s. Các tháng 6, 7, 8, lưu lượng nước về 2 hồ chứa cũng tương tự. Đến tháng 9, lượng nước về 2 hồ chứa này đều có yếu tố đột biến. Tại hồ chứa Plei Krông, lưu lượng nước về tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 11% so với trung bình cùng kỳ nhiều năm; lượng nước về hồ chứa Ia Ly tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái và bằng trung bình cùng kỳ nhiều năm. Sang tháng 10, lưu lượng nước về 2 hồ luôn đáp ứng nhu cầu vận hành hết công suất của tất cả các nhà máy. Vì vậy, việc vận hành phát điện các nhà máy thủy điện trên toàn tuyến sông Sê San trong năm nay rất thuận lợi, trong đó có 3 nhà máy thủy điện công suất lớn gồm: Ia Ly, Plei Krông, Sê San 3 do Công ty Thủy điện Ia Ly quản lý, vận hành.

Du khách tham quan gian máy ngầm Thủy điện Ia Ly. Ảnh: Huy Tịnh

Cùng với nguồn nước thuận lợi, điều tiết nước hợp lý, các nhà máy thủy điện đã chủ động bố trí, sắp xếp thời gian sửa chữa phù hợp, tuân thủ quy trình vận hành và phối hợp tốt với Trung tâm Điều độ điện quốc gia (A0) nên đã đạt được sản lượng rất cao so với những năm trước. Đến ngày 16-10, Thủy điện Plei Krông đã sản xuất được 364 triệu kWh điện, đạt 100% kế hoạch sản lượng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao năm 2022 và chính thức về đích trước kế hoạch 76 ngày. Có được kết quả này, bên cạnh yếu tố quan trọng là tình hình thủy văn khá thuận lợi thì phải kể đến vai trò của cán bộ, công nhân viên đã thực hiện nghiêm túc quy trình vận hành, đảm bảo khai thác các tổ máy an toàn, liên tục, đạt hiệu suất cao. Lãnh đạo Công ty thường xuyên chỉ đạo sát, đúng trong công tác sản xuất và dự báo thủy văn. Bên cạnh đó, thực hiện linh hoạt kế hoạch huy động của Trung tâm Điều độ điện quốc gia; phối hợp nhịp nhàng, linh hoạt và hiệu quả với các phòng nghiệp vụ và Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN Tây Nguyên đảm bảo cung ứng đầy đủ vật tư, thiết bị, xử lý kịp thời các sự cố, khiếm khuyết, rút ngắn thời gian dừng máy.

Bên cạnh chỉ tiêu về sản lượng điện thì các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật khác như tỷ lệ điện tự dùng, hệ số khả dụng, tỷ lệ dừng máy sự cố, tỷ lệ dừng máy bảo dưỡng tại Thủy điện Plei Krông đến thời điểm hiện tại đều đạt và vượt kế hoạch EVN giao trong năm. Từ nay đến cuối năm 2022, Thủy điện Plei Krông đảm bảo thực hiện tốt công tác điều tiết và tích nước hồ chứa để phục vụ phát điện năm tới. Các hạng mục công trình, thiết bị đảm bảo an toàn tuyệt đối và sẵn sàng vận hành phát điện. Dự kiến đến ngày 31-12, nhà máy sản xuất được 474 triệu kWh điện, vượt 30% kế hoạch EVN giao.

Hội ý xả điều tiết. Ảnh: Hoàng Anh Phượng

Ông Trần Thái Bình-Quản đốc Phân xưởng vận hành Nhà máy Thủy điện Ia Ly-cho biết: Với khả năng như hiện tại, mỗi ngày, Nhà máy Thủy điện Ia Ly chạy hết công suất, vận hành cả 4 tổ máy (mỗi tổ máy có công suất 180 MW) thì sản lượng sẽ đạt 17 triệu kWh. Như vậy thì đến ngày 5-11, Nhà máy sẽ đạt tổng sản lượng 3,36 tỷ kWh điện, là sản lượng điện cả năm do EVN giao. Theo tính toán đến cuối năm, Nhà máy Thủy điện Ia Ly sẽ đạt khoảng 4,08 tỷ kWh điện, vượt 21% chỉ tiêu EVN giao. Cũng theo ông Bình, Công ty đã sắp xếp, bố trí việc sửa chữa các tổ máy vào những thời điểm hết sức hợp lý, khi nguồn nước hạn chế. Vì thế, việc huy động chạy máy cũng hạn chế. Ví dụ, từ ngày 15-2 đến 5-3-2022, Công ty sửa chữa tổ máy số 2; từ ngày 4 đến 25-5 sửa chữa tổ máy số 3; từ ngày 18-6 đến 9-7 sửa chữa tổ máy số 4; còn tổ máy số 1 chỉ tiểu tu trong 6 ngày. Với sự nỗ lực của Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN Tây Nguyên thì việc sửa chữa các tổ máy đều đảm bảo đúng tiến độ, riêng tổ máy số 3 rút ngắn so với kế hoạch 7 ngày. Cùng với đó, việc vận hành Nhà máy Thủy điện Ia Ly được thực hiện nghiêm túc, tuân thủ đầy đủ quy trình, bảo đảm các tổ máy được duy trì vận hành liên tục với độ tin cậy cao, đạt hiệu quả. Do đó, trong khi EVN cho phép tỷ lệ ngừng máy để bảo dưỡng là 6,13% thì tỷ lệ này ở Nhà máy chỉ là 4,3%. Với hệ số khả dụng EVN cho phép lớn hơn hoặc bằng 93,38% thì Nhà máy thực hiện 95,65%. Từ đầu năm đến nay, tại Nhà máy chỉ xảy ra 1 sự cố nhỏ do chuột cắn cáp máy biến áp tự dùng tổ máy số 3 và số 4 gây ra sai lệch, nhưng được phát hiện, xử lý kịp thời trong vòng 2 giờ đồng hồ để hoạt động ổn định trở lại.

Ông Đặng Đức Phố-Quản đốc Phân xưởng vận hành Nhà máy Thủy điện Sê San 3-cho hay: Tính đến ngày 19-10, Nhà máy sản xuất được 1,07 tỷ kWh điện, đạt 90% sản lượng điện cả năm do EVN giao. Dự kiến, sản lượng điện của Nhà máy sẽ vượt cao so với kế hoạch năm.