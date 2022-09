FLC "tự nguyện" trả lại 2 dự án, vốn đăng ký đầu tư gần 5.000 tỉ đồng ở Quảng Ngãi

Vạn Tường 7 và Vạn Tường 8 là 2 dự án "tai tiếng" nhất của FLC tại Quảng Ngãi đã được tập đoàn này tự nguyện trả lại cho tỉnh.





Ngày 19-9, Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi xác nhận Tập đoàn FLC đã chính thức có văn bản trả lại 2 dự án do tập đoàn này triển khai ở Quảng Ngãi.



"Ngoài 2 dự án tập đoàn này "tự nguyện" hoàn trả, họ cũng đang thỏa thuận với các nhà đầu tư để tiếp tục hoàn trả 7 dự án còn lại ở Khu kinh tế Dung Quất", một lãnh đạo Ban quản lý khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi cho biết.



2 dự án được FLC hoàn trả là dự án Khu đô thị Vạn Tường 7 có diện tích trên 30ha, tổng vốn đăng ký đầu tư gần 1.700 tỉ đồng và dự án Khu đô thị Vạn Tường 8 có diện tích gần 45ha, vốn đăng ký đầu tư gần 3.200 tỉ đồng. Cả 2 dự án này đều nằm trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất và được Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi cấp quyết định chủ trương đầu tư vào tháng 11-2018.





Khu đất đã được đền bù triển khai dự án của Tập đoàn FLC tại Quảng Ngãi.





Theo Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, dự án Vạn Tường 7 và Vạn Tường 8 đã được chủ đầu tư bồi thường, giải phóng mặt bằng. Kinh phí bồi thường cho 2 dự án này đạt khoảng 63 tỉ đồng. Những dự án này vẫn chưa tiến hành xây dựng trên thực địa. Hiện Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi đang làm các thủ tục liên quan để thu hồi phần đất đã giao cho chủ đầu tư dự án Vạn Tường 7 và Vạn Tường 8.



Dự án Vạn Tường 7 và Vạn Tường 8 là 2 dự án "tai tiếng" nhất của FLC tại Quảng Ngãi. Dù chưa được triển khai trên thực địa nhưng chủ đầu tư đã có động thái "bán đất trên giấy". Mới đây, rất nhiều người ở Quảng Ngãi đã có đơn tố cáo gửi cơ quan Công an nhờ can thiệp, yêu cầu Tập đoàn FLC trả lại tiền…



Trong giai đoạn 2018-2019, Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi đã cấp chủ trương đầu tư 9 dự án khu đô thị, du lịch sinh thái cho FLC và 6 công ty đối tác. Trong đó, có 4 dự án khu đô thị và 5 dự án du lịch sinh thái, với tổng mức đầu tư hơn 18.000 tỉ đồng.



Trước đó vào tháng 7-2022, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi và một số sở ngành liên quan cũng đã có văn bản gửi phúc đáp đề nghị cung cấp hồ sơ, tài liệu của Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi liên quan đến việc triển khai các dự án do Công ty cổ phần Tập đoàn FLC là chủ đầu tư tại tỉnh.



Các đơn vị này cho biết qua rà soát 9 dự án do Công ty cổ phần Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư, họ không có hồ sơ, tài liệu lưu trữ liên quan đến hồ sơ dự án đất, tài liệu liên quan đến phê duyệt, triển khai và thực hiện nghĩa vụ tài chính, như đề nghị của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ngày 8-7-2022.

Theo Tử Trực (NLĐO)