Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang: Đổi mới phong trào thi đua sản xuất

(GLO)- Ngay từ ngày đầu ra quân thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang đã phát động phong trào thi đua hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng đề ra.

Thi đua từ những việc làm cụ thể

Ông Trương Minh Tiến-Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang-cho biết: “Với phương châm lấy thi đua làm động lực để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giao, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị trực thuộc đã phối hợp tổ chức phát động các phong trào thi đua ngay từ đầu tháng 4-2022, thời điểm bắt đầu vào vụ mới. Cụ thể, đơn vị chia ra thành nhiều đợt thi đua như: thi đua hàng ngày, hàng tháng, hàng quý, cả năm; thi đua nước rút 3 tháng cuối năm; thi đua hoàn thành và vượt mức kế hoạch sản lượng hàng tháng và về trước kế hoạch; phong trào “Luyện tay nghề-thi thợ giỏi”… Các phong trào thi đua đã trở thành động lực để cán bộ, công nhân phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra”.

Bên cạnh đó, mỗi thành viên trong đơn vị coi thi đua là việc làm thường xuyên, liên tục, thi đua giữa cá nhân với cá nhân, tập thể với tập thể, thi đua để nâng cao năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm và tăng thu nhập cho bản thân. Hàng năm, Công ty có 100% tập thể và cá nhân đăng ký thi đua với quyết tâm hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra.

Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang ra quân thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Ảnh: Đinh Yến

Nông trường Cao su Kdang là đơn vị liên tục dẫn đầu về sản lượng hàng năm của Công ty. Ông Trần Thanh Trung-Giám đốc Nông trường-cho biết: Nông trường đang quản lý 1.200 ha vườn cây khai thác với 280 công nhân nhận khoán. Nhờ đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo khí thế lao động hăng say, đơn vị đều vượt sản lượng mủ khai thác từ 120% trở lên/năm. Để đạt kết quả này, công nhân ăn cơm tại tổ, bám trụ tại lô; làm máng che mưa cho vườn cây theo phương pháp mới để đảm bảo việc khai thác mủ không bị gián đoạn ngay cả trong mùa mưa. Các quyền lợi của người lao động như: lương, thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hộ lao động được Công ty quan tâm kịp thời, đầy đủ; bữa ăn giữa ca của công nhân được đặc biệt quan tâm với mức 25.000 đồng/bữa. Nhờ đó, công nhân yên tâm gắn bó, thi đua hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm. Chị Đan Thị Hương-công nhân tổ 4 (Nông trường Cao su Kdang) chia sẻ: “Phong trào thi đua đã tạo động lực cho tôi phấn đấu hoàn thành vượt sản lượng. Năm nào tôi cũng vượt sản lượng khoán từ 20% đến 40%. Năm 2022, tôi tập trung cạo trong 10 tháng phấn đấu đạt hơn 140% kế hoạch, về đích trước 3 tháng”.

Ông Trương Minh Tiến (bìa phải)-Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông hướng dẫn công nhân chăm sóc vườn cây. Ảnh: Đinh Yến

Đặc biệt, hàng năm, phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật được phát động sâu rộng trong toàn Công ty. Những giải pháp, sáng kiến ở các lĩnh vực không chỉ thể hiện tiềm năng trí tuệ, sáng tạo mà còn cho thấy tinh thần yêu lao động của người lao động, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất. Trong đó, tiêu biểu như sáng kiến “Cải tiến phương pháp trang bị mái che mưa hiệu quả cho vườn cây cao su kinh doanh”; sáng kiến máy vệ sinh chén hứng mủ cao su thay cho việc vệ sinh thủ công hàng năm; sáng kiến “Cải tiến phơi ráo mủ RSS trước khi sấy, bằng hệ thống quạt công nghiệp tại Xí nghiệp Chế biến mủ cao su KDang”… đã được áp dụng vào thực tế sản xuất, hàng năm làm lợi cho đơn vị 2,5 tỷ đồng.

Khen thưởng hấp dẫn, công nhân ra sức thi đua

Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang nhấn mạnh: Mục tiêu của năm 2022 là khai thác vượt 5.300 tấn (vượt 10% kế hoạch Tập đoàn Công nghiệp Cao su giao) trước ngày 25-12. Vì vậy, Công ty và Công đoàn Công ty đã phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ với chủ đề “Chủ động kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm” kèm theo mức thưởng cụ thể.

Theo đó, nông trường về đích sớm 40 ngày, 30 ngày, 20 ngày và 10 ngày lần lượt được thưởng 20 triệu đồng, 15 triệu đồng, 10 triệu đồng và 7 triệu đồng. Đối với cá nhân, ngoài việc được thưởng vượt sản lượng theo quy định thì về đích sớm 16 ngày, 12 ngày, 7 ngày sẽ thưởng tương ứng với các mức 250 ngàn đồng, 200 ngàn đồng và 150 ngàn đồng/người. Cùng với đó, tập thể đạt năng suất 1,8 tấn/ha trở lên được thưởng 5 triệu đồng; đạt 1,9-2 tấn/ha trở lên được thưởng 10 triệu đồng. Ngoài ra, Công ty còn đề ra tiêu chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để tuyên dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do đơn vị phát động.

Công nhân khai thác mủ cao su. Ảnh: Đinh Yến

Ông Lê Huy Phu-Phó Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Công đoàn Công ty-cho hay: “Đối tượng khen thưởng là các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Trong đó, chú trọng hướng về các tập thể, cá nhân trực tiếp khai thác, chế biến, chăm sóc vườn cây, lực lượng bảo vệ sản xuất, các giải pháp, sáng kiến mang lại hiệu quả. Song song với đó, Công ty đã ban hành mức khen thưởng để cán bộ, người lao động được biết”.

Nói về phong trào thi đua năm 2022, ông Trương Ngọc Chiến-Giám đốc Nông trường Cao su Đoàn Kết-chia sẻ: 100% cán bộ, công nhân, người lao động đều đăng ký thực hiện các phong trào thi đua. Đây là động lực để Nông trường hoàn thành sản lượng sớm nhất. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Nông trường tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng về khai thác, chế biến, chăm sóc, quản lý bảo vệ vườn cây, không ngừng nâng cao đời sống cho cán bộ, người lao động. Anh Nưi-công nhân Nông trường Cao su Đoàn Kết-bày tỏ: “Thi đua là động lực để tôi phấn đấu vượt mức sản lượng đề ra. Để đạt mục tiêu đó, tôi không bỏ ngày cạo mà đi đúng giờ, tận thu mủ cạo kịp thời”.

Đánh giá về kết quả thực hiện các phong trào thi đua từ đầu năm đến nay, Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang nhìn nhận: Nhờ có phong trào thi đua sản xuất, đến nay, Công ty đã thực hiện chế độ cạo D3 trên 100% diện tích khai thác. Các nông trường, xí nghiệp chế biến mủ, Đội sản xuất Tân Lập đã tổ chức nhiều hình thức thi đua khai thác. Tính đến ngày 30-6-2022, Công ty đã khai thác được 1.404,81 mủ quy khô, đạt 33,29% kế hoạch Tập đoàn giao (về sản lượng nhiều hơn 429 tấn, về tiến độ thực hiện kế hoạch nhanh hơn 6,18% so với cùng kỳ năm 2021). Năng suất tính đến thời điểm hiện tại 0,43 tấn/ha (tăng 0,11 tấn/ha so với cùng kỳ năm 2021). Bên cạnh đó, Công ty đã tập trung chỉ đạo chế biến sản phẩm theo nhu cầu thị trường và hợp đồng bán mủ đã ký với khách hàng. Tổng sản lượng chế biến là 2.705 tấn, đạt 35,13% kế hoạch (về sản lượng nhiều hơn 1.224,04 tấn, tăng 13,97% so với cùng kỳ năm 2021). Chất lượng kiểm nghiệm mủ cao su thành phẩm đạt theo tiêu chuẩn TCVN 3769:2016 và tiêu chuẩn TCCS 112 của Tập đoàn. Tổng doanh thu 6 tháng đầu năm 2022 của Công ty đạt 149,695 tỷ đồng, đạt 39,3% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 44,531 tỷ đồng.

“Những tháng còn lại của vụ sản xuất năm 2022, Công ty tiếp tục chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, xây dựng các kịch bản điều hành linh hoạt, phù hợp để tập trung sản xuất kinh doanh, vượt sản lượng kế hoạch đề ra”-ông Trương Minh Tiến thông tin thêm.

ĐINH YẾN