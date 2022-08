Vinh danh top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2022

Becamex IDC được Tạp chí Forbes Việt Nam vinh danh là 1 trong 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2022.



Tạp chí Forbes Việt Nam vinh danh 50 thương hiệu dẫn đầu 2020



Chiều 4.8, lần thứ 2 liên tiếp Tổng Công ty đầu tư và phát triển công nghiệp -CTCP, gọi tắt là Becamex IDC (mã chứng khoán BCM) được Tạp chí Forbes Việt Nam vinh danh là 1 trong 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2022.



Đây là giải thưởng uy tín thường niên do Forbes Việt Nam thực hiện nhằm tôn vinh những doanh nghiệp không chỉ dẫn đầu trong lĩnh vực hoạt động của mình mà còn xác lập được vị thế cạnh tranh trên thị trường.

Ông Quảng Văn Viết Cương-Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Becamex IDC nhận vinh danh “Top 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2022”. Ảnh: L.A



Đây là kết quả của quá trình liên tục đổi mới, sáng tạo để kiến tạo nên những giá trị thịnh vượng và bền vững của doanh nghiệp, khẳng định những đóng góp to lớn mà đơn vị này đã, đang và sẽ đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, khu vực và cả nước.



Được vinh danh trong “Top 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2022” là sự nỗ lực không ngừng của Becamex IDC trong bối cảnh thị trường bất động sản công nghiệp năm 2022 gặp nhiều khó khăn, biến động do vẫn đang còn chịu tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19.



Tuy nhiên, Becamex IDC với kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển hạ tầng công nghiệp và đô thị, không chỉ thành công ở Bình Dương mà còn đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại nhiều địa phương khắp cả nước theo định hướng của Chính phủ và chương trình hợp tác giữa tỉnh Bình Dương với các tỉnh, thành phố.



Giá trị cốt lõi làm nên uy tín thương hiệu Becamex IDC là chiến lược phát triển khu công nghiệp gắn liền với khu đô thị, thương mại dịch vụ, nhà ở xã hội, khu tái định cư, bao quanh là hệ sinh thái giao thông, y tế, văn hóa, thể thao, giáo dục chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu khắt khe của mọi nhà đầu tư.



Đây là mô hình phát triển hệ sinh thái toàn diện phục vụ cho việc phát triển các khu công nghiệp, là điểm khác biệt, tạo ra giá trị gia tăng tốt nhất cho nhà đầu tư và người dân toàn khu vực.

https://laodong.vn/kinh-doanh/vinh-danh-top-50-cong-ty-niem-yet-tot-nhat-viet-nam-nam-2022-1077068.ldo

Theo DIỆU LINH (LĐO)