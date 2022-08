Tập huấn về đảm bảo an ninh trong dịch vụ bưu chính

(GLO)- Sáng 9-8, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai tập huấn công tác đảm bảo an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính cho khoảng 50 cán bộ, nhân viên thuộc 12 doanh nghiệp bưu chính trên địa bàn tỉnh.





Các doanh nghiệp bưu chính ký Biên bản cam kết “Nói không với việc chấp nhận, vận chuyển và phát hàng lậu, hàng cấm qua đường bưu chính”. Ảnh: Hà Duy

Theo đó, đại biểu được đại diện Sở Thông tin và Truyền thông và Công an tỉnh trình bày nội dung Luật Bưu chính năm 2010 và các văn bản liên quan đến việc thi hành nội dung Luật Bưu chính; các chế tài xử lý vi phạm trong lĩnh vực bưu chính.



Dịp này, đại diện 12 doanh nghiệp bưu chính đã ký Biên bản cam kết “Nói không với việc chấp nhận, vận chuyển và phát hàng lậu, hàng cấm qua đường bưu chính” để thể hiện sự quyết tấm, đồng lòng với cơ quan quản lý nhà nước trong việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh bưu chính; nâng cao hiệu quả phòng-chống chấp nhận, vận chuyển và phát hàng lậu, hàng cấm qua đường bưu chính.



HÀ DUY