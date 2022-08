Sản phẩm nước điện giải của Trường Sinh Group: Hỗ trợ tăng cường sức khỏe

(GLO)- Vừa bổ sung năng lượng, vừa cung cấp những khoáng chất cần thiết để đảm bảo các hoạt động chuyển hóa trong cơ thể diễn ra bình thường, đó là những lợi ích “vàng” khiến cho nước bù điện giải được nhiều người yêu thích trong thời gian gần đây.





Sản phẩm nước thảo dược của Trường Sinh Group nhận được sự đánh giá cao từ các đoàn khách trong nước và quốc tế. Ảnh: Khang Nghi

Chất điện giải là các khoáng chất mang điện tích trong máu. Có 3 chất điện giải chính là natri, kali và magiê. Ngoài ra còn có clorua, bicarbonat, phosphate và canxi. Các chất điện giải có thể giúp kiểm soát cân bằng lượng chất lỏng trong cơ thể, cân bằng mức axit, bazơ (pH) của máu, tham gia vận chuyển chất dinh dưỡng vào các tế bào, tham gia vận chuyển chất thải ra khỏi các tế bào, điều hòa huyết áp, tăng cường chức năng cơ bắp, kể cả cơ tim và rất cần thiết cho sự hoạt động của hệ thần kinh.



Khi cơ thể bị mất nước sẽ dẫn đến mất chất điện giải. Nếu trong trường hợp bị mất nước nhanh hay nghiêm trọng như tiêu chảy, nôn mửa, rối loạn chất điện giải có thể dẫn đến tử vong. Bệnh thận, rối loạn ăn uống hay các chấn thương như bỏng nặng đều có thể gây mất cân bằng điện giải, gây nguy hại đến sức khỏe. Một số triệu chứng dễ thấy khi mất chất điện giải là mệt mỏi, nhịp tim nhanh hoặc bất thường, tê và ngứa ran, yếu cơ và chuột rút, nhức đầu, co giật, mất nhận thức, lơ mơ…



Nước bù điện giải hay còn gọi là nước bổ sung ion bao gồm nước và các ion thiết yếu với nồng độ khác nhau, thường được sử dụng để bù đắp nhanh chóng những gì cơ thể đã mất đi. Anh Hùng Anh-một huấn luyện viên võ thuật (số 75 Tăng Bạt Hổ, TP. Pleiku)-cho biết: “Nước bù điện giải là loại thức uống mà người luyện tập thể thao cường độ cao thường sử dụng, nhất là ở các trường hợp tập luyện thể thao trong hơn 1 giờ, các hoạt động đổ nhiều mồ hôi hoặc tiếp xúc với nhiệt độ cao trong thời gian dài”.

Nhiều người chọn nước Ors Power của Trường Sinh Group để bù điện giải sau khi tham gia các hoạt động vận động. Ảnh: Khang Nghi

Chị Hoàng Lê Vân (tổ 2, phường Hội Thương, TP. Pleiku) cho hay: Chị thường xuyên luyện tập 2 môn thể thao xen kẽ là yoga và chạy bộ. Nếu ở những buổi tập yoga bình thường thì uống nước lọc, còn vào những ngày cuối tuần, chị hay chạy bộ với thời gian lâu hơn nên sẽ bổ sung thêm nước điện giải. “Ngày trước, tôi thường mua các gói điện giải ở tiệm thuốc tây hòa với nước để uống. Nhưng sau này, trên thị trường đã có khá nhiều loại nước bù điện giải đóng theo lon, theo chai, uống như nước giải khá, tiện lợi hơn rất nhiều. Tình cờ một lần, tôi được biết đến sản phẩm nước bù điện giải ORS POWER của Trường Sinh Group, tôi đã thử qua và rất thích. Thêm nữa, với sự yêu mến, tin tưởng và tâm lý muốn ủng hộ doanh nghiệp của tỉnh nhà nên giờ cả nhà tôi đều dùng nước bù điện giải ORS POWER mỗi khi tập thể thao”-chị Vân chia sẻ.



Theo bà Võ Thị Tuyết Hà-Phó Tổng Giám đốc Trường Sinh Group: “Nước bù điện giải ORS POWER giúp bổ sung các loại muối khoáng có lợi cho cơ thể như Na+, K+, Ca2+, Mg2+, giúp tăng cường quá trình trao đổi chất, xua tan mệt mỏi và giúp bù nước vượt trội. Bên cạnh các khoáng chất, trong ORS POWER có Vitamin C giúp tăng sức đề kháng, thanh nhiệt và làm mát cơ thể. Đặc biệt, nước bù điện giải ORS POWER sử dụng đường ACK không chứa năng lượng nên dù nước có vị ngọt nhẹ, có thể uống cả ngày cũng không lo tăng đường huyết và tăng cân, phù hợp với các đối tượng như các vận động viên, người luyện tập thể thao, người thích healthy, ăn uống theo chế độ eatclean (chế độ ăn giảm cân) hoặc những người phải làm việc nhiều ngoài trời nắng gắt. Nước bù điện giải ORS POWER được đóng lon rất tiện lợi, dễ sử dụng”.



Đối với những người bị mất nước do vấn đề sức khỏe như bị nôn mửa, tiêu chảy, sốt cao, bác sĩ vẫn chỉ định bổ sung chất điện giải để bù vào lượng nước đã mất. Nước bù điện giải ORS POWER cũng có thể được sử dụng cho những người đang gặp các vấn đề như trên để giảm bớt mệt mỏi, uể oải khi bị mất nước, lại khá tiện lợi khi sử dụng. Chị Cao Thị Tuyết Nhung (tổ 8, phường Yên Đổ, TP. Pleiku) cho hay: “Có lần bị ngộ độc thực phẩm, con tôi bị nôn mửa và tiêu chảy. Ngoài việc uống thuốc theo toa bác sĩ cho thì tôi có cho con uống thêm nước bù điện giải ORS POWER, vì lúc đó cháu ăn uống không ngon miệng, mà ORS POWER có vị ngọt dịu, dễ uống, lại có thể bổ sung các chất điện giải cần thiết”.

Vườn thảo dược của Trường Sinh Group. Ảnh: Khang Nghi



Ngoài những tác dụng nổi bật đã nêu thì theo các nghiên cứu, nước bù điện giải còn đem lại nhiều lợi ích khác như: cải thiện các vấn đề về đường ruột, tiêu hóa do nước có tính kiềm cao, có thể trung hòa các axit dư thừa trong dạ dày, giảm các triệu chứng như đau, viêm loét, trào ngược dạ dày… Nước giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp đưa cơ thể về trạng thái cân bằng giữa kiềm và axit, tránh được các tác nhân gây bệnh. Ngoài ra, nó hỗ trợ điều trị các bệnh về da nhờ cơ chế trung hòa axit và cân bằng lại độ pH trong cơ thể.



Tuy nhiên, theo bà Hà: “Nước bù điện giải ORS POWER là thức uống hỗ trợ tăng cường sức khỏe chứ không phải là thuốc, không thể thay thế thuốc. Vì vậy, nếu bị bệnh thì mọi người nên nghe theo lời khuyên và chỉ định của bác sĩ”.



Được biết, bên cạnh nước bù điện giải ORS POWER, Trường Sinh Group còn sản xuất các loại nước uống thảo dược như: nước uống Sâm Ngọc Linh, Lebomine, An Sinh Thảo... Đây cũng là các loại nước uống được Ban tổ chức và các vận động viên ưa thích, sử dụng tại SEA Games 31 vừa qua. “Sắp tới, Trường Sinh Group sẽ xuất khẩu lô hàng lớn sang Campuchia, bao gồm 5 mặt hàng: nước bù điện giải ORS POWER, nước uống Sâm Ngọc Linh Trường Sinh, Lebomine, An Sinh Thảo, nước uống thảo dược Trường Sinh và các loại rượu từ thảo dược theo biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty Rothkiri-một doanh nghiệp lớn của Campuchia”-bà Hà thông tin.





KHANG NGHI