Prudential Việt Nam giành giải thưởng kép tại Insurance Asia Awards 2022 và HR Asia Awards 2022

(GLO)- Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential) vừa được vinh danh với 2 giải thưởng “Công ty bảo hiểm nhân thọ quốc tế của năm” và “Sáng kiến ESG của năm” tại Insurance Asia Awards 2022. Đồng thời, công ty cũng được ghi nhận là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” bởi HR Asia Awards 2022.





Prudential Việt Nam giành giải thưởng kép tại Insurance Asia Awards 2022.



Chuỗi chiến thắng này tiếp tục khẳng định sự phát triển mạnh mẽ trong việc cung cấp giải pháp tài chính toàn diện của Prudential tại thị trường Việt Nam. Đây là năm thứ 4 liên tiếp Prudential được công nhận là “Công ty bảo hiểm nhân thọ quốc tế của năm” (International Life Insurer of the Year) và năm thứ 5 liên tiếp nhận danh hiệu “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”. Đối với giải thưởng “Sáng kiến ESG của năm” (ESG1 Initiative of the Year)-giải thưởng dành cho những dự án thiết thực đóng góp trực tiếp giải quyết các vấn đề xã hội và phát triển bền vững, lần đầu tiên công ty được vinh danh với 2 dự án tiêu biểu là Giáo dục tài chính sớm cho trẻ Cha-Ching và Độc lập tuổi về già.





Ông Phương Tiến Minh-Tổng Giám đốc Prudential Việt Nam-chia sẻ: “Tôn chỉ mục đích của Prudential là giúp mọi người đạt được những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Bằng cách mang đến những giải pháp chăm sóc sức khỏe thể chất lẫn tinh thần, bảo vệ tài chính và gia tăng tài sản, chúng tôi mong muốn cùng đồng hành với khách hàng của mình trong hành trình xây dựng kế hoạch và theo đuổi các mục tiêu lớn trong cuộc sống. Ba giải thưởng quốc tế uy tín này khẳng định những nỗ lực tạo ra những thay đổi tích cực cho cộng đồng của Prudential luôn được ghi nhận bởi các tổ chức uy tín quốc tế và điều này chính là động lực để chúng tôi làm tốt hơn mỗi ngày”.



Theo đó, Insurance Asia Awards là giải thưởng thường niên tôn vinh những công ty bảo hiểm tại châu Á có các thành tựu nổi bật, sáng kiến kinh doanh mới mẻ và sáng tạo, mang lại giá trị bền vững cho khách hàng và góp phần cho sự phát triển chung của thị trường bảo hiểm. Ban giám khảo Insurance Asia Awards nhận định Prudential đã tiếp tục chứng tỏ vị thế là công ty bảo hiểm kiểu mẫu tại thị trưởng Việt Nam với kết quả kinh doanh và đóng góp ấn tượng cho ngành bảo hiểm trong năm 2021. “Riêng với hạng mục Sáng kiến ESG, chúng tôi tìm kiếm những đơn vị tiên phong sáng tạo, nhanh chóng bắt kịp với xu hướng ESG chung của toàn cầu. Prudential Việt Nam chứng tỏ được điều đó bằng những dự án dài hạn giúp giải quyết những vấn đề của xã hội”.



Prudential Việt Nam là công ty bảo hiểm nhân thọ duy nhất được công nhận là Nơi làm việc tốt nhất châu Á trong 5 năm liên tiếp.



Bên cạnh đó, những nỗ lực của Prudential nhằm tạo ra một môi trường làm việc giúp nhân viên có thể kết nối, phát triển và thành công đã giúp Prudential trở thành một trong những “Công ty tốt nhất để làm việc ở châu Á”. Một trong những sáng kiến của công ty là dự án Sống khỏe đủ đầy, một nền tảng đa dạng về phúc lợi và an sinh từ sức khỏe, thể chất, tinh thần, tài chính cho đến sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

(1) ESG: Viết tắt của Môi trường (Environmental), Xã hội (Social), và Quản trị (Governance) là bộ tiêu chuẩn đo lường các yếu tố liên quan đến phát triển bền vững và ảnh hưởng của doanh nghiệp đến cộng đồng.