Gia Lai: Doanh nghiệp thành lập mới tăng 16,3%

(GLO)- Thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai, trong 7 tháng của năm 2022 có 605 doanh nghiệp thành lập mới, đạt 63,7% kế hoạch, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2021.





Công nhân lắp đặt thiết bị, máy móc. Ảnh: Minh Nguyễn

Trong đó, tổng vốn đăng ký của những doanh nghiệp này trên 6.084 tỷ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ, vốn đăng ký bình quân đạt 10,2 tỷ đồng/doanh nghiệp; tổng số lao động đăng ký là 1.810 lao động, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến thời điểm này, tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được nâng lên là 8.245 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký 129.874 tỷ đồng.



So với cùng kỳ năm 2021, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 7 tháng năm 2022 là 197 doanh nghiệp, tăng 55,1%; số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động là 173 doanh nghiệp, giảm 12,7%. Qua đó, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 7 tháng lên 802 doanh nghiệp, bình quân mỗi tháng có 115 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Mặt khác, số doanh nghiệp giải thể và rút lui khỏi thị trường trong 7 tháng năm 2022 giảm 19,3% (tương đương 60 doanh nghiệp).



MINH NGUYỄN