FLC nợ thuế hàng trăm tỉ đồng

Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (mã chứng khoán FLC) nhận 20 quyết định cưỡng chế của các cơ quan thuế khi nợ thuế hơn 427 tỉ đồng.



Xem xét đình chỉ giao dịch đối với cổ phiếu FLC và HAI

Ảnh minh họa (nguổn chinhphu.vn)





Cụ thể, Chi cục Thuế khu vực Thành phố Sầm Sơn - Quảng Xương (tỉnh Thanh Hóa) ra 8 quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, yêu cầu phong tỏa tài khoản của FLC tại các ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), Quốc tế (VIB), Phương Đông (OCB), Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank), Công Thương Việt Nam (VietinBank), Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) ) và Ngân hàng Nông nghiệp – Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank).



Tổng số tiền thuế mà FLC bị cưỡng chế là gần 131 tỉ đồng. Lý do, FLC nợ tiền thuế quá hạn 90 ngày.



Trước đó, ngày 5-8, FLC cũng nhận được 9 quyết định do Cục Thuế Hà Nội ban hành. Theo đó, công ty này bị phạt 11,5 triệu đồng vì chậm nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân; đồng thời bị cưỡng chế thuế gần 72 tỉ đồng. Riêng ngày 1-8, FLC còn nhận 3 quyết định cưỡng chế của Cục Thuế Quảng Bình với tổng số tiền thuế bị cưỡng chế hơn 224 tỉ đồng.



Như vậy, với tổng cộng 20 quyết định cưỡng chế của các cơ quan thuế đã chỉ ra FLC đang nợ thuế hơn 427 tỉ đồng.



Liên quan đến FLC, ngày 23-8, Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) có thông báo về khả năng đình chỉ giao dịch đối với cổ phiếu FLC. Lý do, công ty này dự kiến tổ chức đại hội cổ đông vào tháng 11-2022 để thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2022. Như thế, FLC có khả năng không công bố thông tin báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 đúng hạn (thời hạn công bố thông tin là ngày 29-8).



Theo HoSE, việc FLC chậm công bố thông tin báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 là hành vi tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi cổ phiếu của công ty đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch. HoSE sẽ căn cứ quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết và quyết định ngày 31-3 của HoSE để đưa cổ phiếu FLC vào diện đình chỉ giao dịch nếu công ty này tiếp tục vi phạm quy định công bố thông tin báo cáo tài chính soát xét bán niên hoặc các quy định về công bố thông tin khác.

Theo Thy Thơ (NLĐO)