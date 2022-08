Doanh nghiệp vận tải rục rịch hạ giá cước

(GLO)- Sau khi giá xăng dầu giảm 4 lần liên tục, các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang tính toán phương án hợp lý để có thể hạ giá cước.





Giá cước rục rịch giảm



Từ đầu năm 2022 đến nay, giá xăng dầu đã có 20 lần điều chỉnh và đạt đỉnh vào ngày 21-6, sau đó giảm liên tiếp 4 đợt với mức giảm tổng cộng khoảng 7.000 đồng/lít xăng, 4.000 đồng/lít dầu. Hiện nay, tại vùng II, giá xăng RON95-V là 26.800 đồng/lít, RON95-III giá 26.110 đồng/lít, dầu 0,001S-V giá 26.390 đồng/lít, dầu 0,05S-II giá 24.370 đồng/lít. Trước việc giá xăng dầu giảm, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đang tính toán phương án giảm giá cước. Ông Đặng Văn Hiền-Phó Giám đốc điều hành Công ty TNHH Dịch vụ vận tải và du lịch Thuận Tiến Gia Lai-cho hay: “Doanh nghiệp đã làm phương án trình ngành chức năng điều chỉnh giảm giá cước xuống khoảng 10% so với hiện tại. Ví dụ, tuyến Gia Lai-TP. Hồ Chí Minh giá vé xe loại 22 phòng giảm từ 550 ngàn đồng xuống còn 500 ngàn đồng; xe loại 31-34 phòng giảm từ 380 ngàn đồng xuống còn 350 ngàn đồng. Mặc dù giá nhiên liệu giảm nhưng nhiều chi phí khác như: dầu mỡ phụ, xăm lốp, lương nhân viên tăng… nên chi phí vẫn còn rất cao”.

Trước việc giá xăng dầu đã “hạ nhiệt”, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đang tính toán phương án giảm giá cước. Ảnh: Vũ Thảo



Ông Nguyễn Hồng Hải-Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Hồng Hải, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Gia Lai-cho biết: Từ đầu tháng 7 đến nay, trong các kỳ điều chỉnh, giá xăng dầu liên tục giảm là tín hiệu vui cho các doanh nghiệp vận tải. Cách đây 2 ngày, Hiệp hội đã gửi công văn đến các đơn vị kinh doanh vận tải thông báo những đơn vị nào trước đó xây dựng phương án giá cuối cùng khi giá dầu trên 24.370 ngàn đồng/lít thì phải điều chỉnh giảm giá cước. Ngược lại, những đơn vị xây dựng phương án giá cuối cùng khi giá dầu dưới 24.370 ngàn đồng/lít thì không cần điều chỉnh vì giá cước vẫn phù hợp với giá nhiên liệu lúc này. “Liên tục trong một thời gian dài, doanh nghiệp phải gồng gánh chi phí rất lớn để duy trì hoạt động và chia sẻ khó khăn với khách hàng. Do đó, trải qua rất nhiều lần giá dầu tăng nhưng doanh nghiệp chỉ mới tăng giá vé 1 lần”-ông Hải chia sẻ.



Trong khi các hãng xe khách đường dài đang lên phương án thì một số hãng taxi đã bắt đầu hạ giá cước. Bà Trần Thị Ánh-Phó Giám đốc Công ty TNHH Mai Linh Gia Lai-thông tin: “Từ ngày 9-8, giá cước áp dụng tuyến đường dài (từ 50 km trở lên) đã hạ 10-18% tùy theo cung đường. Còn giá cước trong nội thành từ ngày 16-8 sẽ giảm 8-30% tùy theo dòng xe và mốc km. Trước tác động của giá xăng dầu liên tục tăng cao trong một thời gian dài nhưng Mai Linh chỉ điều chỉnh tăng giá cước 1 lần. Khi đưa ra mức giá cước mới, Công ty cũng cân nhắc, tính toán rất kỹ để đảm bảo hài hòa lợi ích của khách hàng, tài xế và doanh nghiệp. Mỗi lần tăng hay giảm giá cước, Công ty tốn rất nhiều chi phí để thực hiện kiểm định đặt lại đồng hồ, in ấn bảng giá niêm yết dán trên xe”. Tương tự, bà Đặng Thị Mỹ Hòa-Giám đốc Công ty cổ phần Sun Taxi-cho hay: “Công ty đã làm phương án để điều chỉnh giá cước nội thành từ ngày 16-8 với mức giảm 9%. Riêng giá cước hợp đồng đường dài đã hạ từ hơn 1 tuần nay, tùy lộ trình xa hay gần mà có sự điều chỉnh phù hợp, tối thiểu là giảm 9% so với mức giá cước cũ”.



Sẽ kiểm tra việc niêm yết, thu đúng giá



Trên địa bàn tỉnh hiện có 45 đơn vị kinh doanh vận tải tuyến cố định, taxi, xe buýt thuộc trường hợp phải kê khai giá cước vận chuyển hành khách theo quy định. Từ đầu năm đến nay, Sở Giao thông-Vận tải đã tiếp nhận hồ sơ kê khai tăng giá cước vận tải của 23 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định và bằng xe taxi nhằm bù đắp cho chi phí xăng dầu tăng; còn lại 22 đơn vị không điều chỉnh tăng giá (chiếm 48,88%).

Nhà xe làm thủ tục đón khách tại Bến xe Đức Long Gia Lai. Ảnh: Hải Lê



Ông Nguyễn Bá Minh-Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Kế hoạch-Tài chính-Vận tải (Sở Giao thông-Vận tải) cho biết: Trong số 23 đơn vị kinh doanh vận tải kê khai tăng giá thì đến nay đã có 1 đơn vị thực hiện giảm giá cước 4-8% và kê khai lại giá với Sở Giao thông-Vận tải, Sở Tài chính; 10 đơn vị đã kê khai có mức tính giá nhiên liệu thấp hơn so với giá xăng dầu tại thời điểm hiện tại; 12 đơn vị đang có mức tính giá nhiên liệu cao hơn so với giá xăng dầu thời điểm hiện tại. Sở đã có văn bản gửi các đơn vị này yêu cầu thực hiện kê khai lại giá cước cho phù hợp với giá nhiên liệu giảm.



“Ngày 8-8, Sở Giao thông-Vận tải đã có công văn gửi các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, các bến xe khách về việc xây dựng phương án giá phù hợp với giá nhiên liệu. Bên cạnh đó, Thanh tra Giao thông tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra việc thực hiện niêm yết, thu đúng giá... của các đơn vị vận tải, lái xe tại bến xe. Đồng thời, đề nghị các đơn vị vận tải đã kê khai giá cước có chênh lệch giá xăng dầu cao hơn giá xăng dầu hiện tại thực hiện kê khai lại giá cước gửi về cơ quan chức năng trước ngày 13-8. Sau thời gian này, Sở Giao thông-Vận tải sẽ phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan chức năng liên quan kiểm tra việc thực hiện kê khai giá, niêm yết giá... đối với các đơn vị không thực hiện”-ông Minh thông tin thêm.



VŨ THẢO