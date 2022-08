Doanh nghiệp gặp nhiều thách thức sau đại dịch

(GLO)- Theo Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (thuộc Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ) cho biết, qua thảo luận với 6 đại diện doanh nghiệp nhóm sản xuất, 5 đại diện doanh nghiệp nhóm dịch vụ, 5 đại diện nhóm doanh nghiệp địa phương cho thấy doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, thách thức liên quan đến phục hồi sau dịch Covid-19.





Ảnh hưởng từ cơ chế điều chỉnh biên giới carbon



Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) cho biết, bên cạnh khó khăn về tài chính, doanh nghiệp tư nhân còn gặp khó khăn trong tìm hiểu thông tin xung quanh chủ đề giảm phát thải.



Theo đó, nội dung này được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tuyên bố tại Hội nghị COP 26 thể hiện quan điểm, chiến lược rõ ràng của Chính phủ vào năm 2050 Việt Nam đạt mức phát thải ròng bằng “0”. Chính phủ cụ thể hóa bằng Nghị định số 06/2022/NĐ-CP và Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg.

Công nhân Công ty TNHH một thành viên An Đại Phát Gia Lai thực hiện sản xuất theo phương án “3 tại chỗ”. Ảnh: Minh Nguyễn





Tuy nhiên, theo Ban IV, bên cạnh nỗ lực của Chính phủ với vai trò kiến tạo, dẫn dắt thì người dân, doanh nghiệp cần đóng vai trò trung tâm và là chủ thể thực hiện. Trong đó, người dân cần nâng cao ý thức từ những việc nhỏ nhất như giảm thiểu rác thải sinh hoạt, giữ gìn vệ sinh môi trường; doanh nghiệp cần tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường, đặc biệt là các dự án đầu tư phải đảm bảo đáp ứng đủ điều kiện cần thiết về môi trường mới được phép triển khai hoạt động.



Ở góc độ khác, Mỹ và Liên minh châu Âu-các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam-đang đề xuất áp dụng một cơ chế mới, gọi là Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM), trong đó đưa ra các rào cản kỹ thuật, quy định liên quan giảm phát thải buộc doanh nghiệp ở các nước xuất khẩu vào các thị trường này phải tuân thủ và có thể đánh thuế carbon trong trường hợp không đáp ứng quy định. Dự kiến áp dụng các cơ chế này đầu năm 2024 (đối với Mỹ) và 2026 (đối với Liên minh châu Âu). Điều này sẽ có ảnh hưởng rất lớn và phức tạp tới hầu hết doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu của Việt Nam.



Chưa đáp ứng xu hướng du lịch sau dịch



Theo Tổng cục Du lịch, tổng lượng khách du lịch nội địa trong 6 tháng đầu năm 2022 đạt 60,8 triệu lượt, gấp 1,3 lần so với mức trước đại dịch của 6 tháng năm 2019. Cũng trong giai đoạn này, Việt Nam chỉ mới đón được hơn 600 ngàn lượt khách quốc tế, tương đương 7% mức trước đại dịch của 6 tháng năm 2019. Mục tiêu đón trên 5 triệu lượt khách quốc tế tới Việt Nam trong năm 2022 còn rất nhiều thách thức.



Một số khó khăn chủ yếu được nhận diện gồm, thời điểm mở cửa (15-3-2022) rơi vào cuối mùa cao điểm của du lịch inbound (khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam thường từ tháng 10 đến tháng hết 3 hàng năm); đồng thời, cuộc xung đột Nga-Ukraine, lạm phát ở Mỹ và nhiều nước châu Âu, hoặc do các chính sách thắt chặt với Covid-19 từ Trung Quốc, Nhật Bản… nên hiệu ứng thu hút khách quốc tế còn rất hạn chế.



Hơn nữa, các hoạt động truyền thông và xúc tiến cho du lịch Việt Nam ở nước ngoài vẫn chủ yếu do các doanh nghiệp tư nhân thực hiện một cách riêng lẻ, phụ thuộc vào năng lực và mối liên hệ của từng doanh nghiệp, chưa hội tụ đồng thời nguồn lực và nỗ lực công-tư cho các thị trường khách mục tiêu.



Ngoài ra, sau dịch khách quốc tế ít di chuyển, có xu hướng ở dài ngày tại một quốc gia trong khi thời gian miễn thị thực của Việt Nam chỉ tối đa là 15 ngày nên chưa cạnh tranh với các nước trong khu vực. Các vấn đề như thị thực nhận tại cửa khẩu vẫn phải cần giấy “chấp thuận visa”, cần nhiều loại giấy tờ thủ tục phức tạp hơn so với trước Covid-19; hay thị thực điện tử (e-visa) cũng chưa có cơ chế xác nhận ngày trả lời kết quả tự động trên trang web và chưa giải thích lý do vì sao hồ sơ bị từ chối, khiến du khách nhập cảnh vào Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn.



Cải cách thủ tục, đơn giản hóa thị thực



Để hỗ trợ ngành Du lịch nhanh chóng phục hồi, đặc biệt phục hồi lượng khách quốc tế tới Việt Nam, Ban IV đề xuất Chính phủ chỉ đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Tổng cục Du lịch), các đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài, Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục phối hợp chặt chẽ và tăng cường hợp tác công-tư để lên kế hoạch đồng bộ đẩy mạnh truyền thông quốc tế, đặc biệt là tìm cơ chế phát huy mạnh mẽ vai trò của các Văn phòng xúc tiến du lịch Việt Nam tại một số nước (như Anh, Australia-đã được Hội đồng Tư vấn du lịch TAB và các doanh nghiệp du lịch chủ động phát triển bước đầu).



Ban này đề xuất Chính phủ giao Bộ Ngoại giao, Bộ Công an nghiên cứu phương án cải thiện chính sách thị thực/thị thực điện tử theo hướng mở rộng thêm danh sách miễn thị thực cho các thị trường tiềm năng như: Hoa Kỳ, Ấn Độ, Canada, Australia, New Zealand, Thụy Sĩ, Bỉ, Hà Lan,... nhằm đa dạng hóa thị trường, không để bị lệ thuộc vào một vài thị trường truyền thống nhưng du khách chưa sẵn sàng đi du lịch trở lại như Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Cùng với đó, tăng thời gian miễn thị thực cho các thị trường xa như Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Italy và các nước Bắc Âu từ 15 ngày lên 30 ngày; áp dụng thị thực xuất-nhập cảnh nhiều lần và có giá trị miễn nhiều ngày hơn nhằm thu hút và giữ chân khách ở lại Việt Nam lâu hơn, qua đó tăng doanh thu cho ngành Du lịch.



Ban IV cũng đề nghị giảm bớt giấy tờ và thủ tục với các doanh nghiệp lữ hành hoặc trực tiếp với du khách, đơn giản hóa thị thực điện tử và thị thực tại cửa khẩu để phát huy hiệu quả hơn nữa các hình thức thị thực này; tăng cường các chương trình đối thoại, chia sẻ công-tư để doanh nghiệp nhận thức được tác dụng, hiệu quả và gia tăng sự ủng hộ, niềm tin với nỗ lực của ngành. Riêng chủ đề hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao nhận thức về vấn đề giảm phát thải để thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP 26, Ban IV cho biết đang tiến hành khảo sát nhanh diện rộng doanh nghiệp nhằm đánh giá kỹ hơn nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp xung quanh vấn đề này, sớm báo cáo Thủ tướng Chính phủ để đề xuất các giải pháp phù hợp…





HUỲNH LÊ (tổng hợp)