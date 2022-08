Bắt Tổng Giám đốc Công ty địa ốc Thăng Long Real

Tính cả các vụ án thụ lý từ năm 2021 được chuyển qua năm 2022, đến nay Công an Bình Dương đã khởi tố 15 vụ án, bắt giam nhiều lãnh đạo công ty kinh doanh bất động sản.





Ngày 11-8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với bị can Nguyễn Hữu Thái, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ địa ốc Thăng Long Real (Công ty địa ốc Thăng Long Real, có địa chỉ tại KDC Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).





Công an đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam và khám xét nơi ở của Thái



Theo cơ quan điều tra, Thái bị người dân tố cáo vì có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền hơn 2,2 tỉ đồng.



Hành vi lừa đảo của Thái thực hiện thông qua việc góp vốn đầu tư kinh doanh bất động sản và chuyển nhượng bất động sản tại thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.



Mới đây, tại hội nghị cung cấp tình hình kinh tế- xã hội do UBND tỉnh Bình Dương tổ chức, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết tính cả các vụ án thụ lý từ năm 2021 được chuyển qua năm 2022, đến nay Công an Bình Dương đã khởi tố 15 vụ án, bắt giam nhiều lãnh đạo các công ty kinh doanh bất động sản.

Theo Thảo Nguyễn (NLĐO)