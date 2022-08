Bà Đặng Thị Hoàng Yến rút gần 2.000 tỉ đồng của Tập đoàn Tân Tạo để làm gì?

Báo cáo tài chính mới công bố của Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (Tập đoàn Tân Tạo, mã chứng khoán: ITA) cho thấy đến tháng 6, ITA đang có các khoản tạm ứng cho các bên liên quan gần 3.400 tỉ đồng.





Báo cáo cho thấy trong quý II/2022, doanh thu thuần của công ty đạt gần 310 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là gần 118 tỉ đồng. Tiền và tương đương tiền của doanh nghiệp tụt giảm từ mức hơn 230 tỉ đồng cuối năm 2021 xuống còn hơn 20 tỉ đồng vào cuối quý II/2022.



Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo không có duy trì các khoản vay nợ ngân hàng trong nhiều năm và không chịu áp lực lãi vay.



ITA hiện là chủ đầu tư Khu công nghiệp Tân Tạo 443 ha tại TP HCM; Khu công nghiệp Tân Đức 545 ha tại Long An; Quần thể Khu công nghiệp – Đô thị - Dịch vụ Thành phố tri thức Tân Đức E.City quy mô hơn 1.142 ha tại Long An.



Quy mô tài sản của ITA là hơn 13.000 tỉ đồng tập trung vào các khoản phải thu, bao gồm tạm ứng cho các bên liên quan (được đề cập bên trên) và giá trị tồn kho đầu tư vào các dự án E. City Tân Đức, KCN Tân Đức tại Long An và KCN Tân Tạo tại TP HCM. Ngoài ra, khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Đại học Tân Tạo 812 tỉ đồng. Các khoản đầu tư liên quan đến dự án nhiệt điện Kiên Lương chiếm tài sản lớn nhưng đang vướng mắc pháp lý.



Một điểm đáng chú ý trong báo cáo của công ty là khoản phải thu khác tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm, từ mức 2.046 tỉ đồng vào cuối 2021 lên 3.947 tỉ đồng tính tới cuối quý II/2022, gấp gần 3 lần cùng kỳ năm trước. Trong đó, chủ yếu là khoản chi tạm ứng cho bà Maya Dangelas (tên mới của Đặng Thị Hoàng Yến, đang định cư tại Mỹ), Chủ tịch HĐQT công ty, là 1.937 tỉ đồng, chiếm 56% khoản phải thu ngắn hạn khác. Mục đích là để tham gia các dự án đầu tư tại Mỹ.



Trong kỳ, ITA đã thu hồi vốn góp đầu tư vào các công ty khác để dịch chuyển dòng tiền tạm ứng trên cho bà Yến. Cụ thể, ITA đã giảm giá gốc khoản đầu tư vào Công ty Phát triển năng lượng Tân Tạo từ 1.752 tỉ đồng xuống 97 tỉ đồng nhưng không giảm tỉ lệ sở hữu (19%); giảm đầu tư Ngân hàng TMCP Quốc dân xuống còn gần 1.209 tỉ đồng, tương đương gần 121.000 cổ phiếu, giảm mạnh so với mức hơn 7.100 tỉ đồng (hơn 600.000 cổ phiếu) hồi cuối 2021.





Bà Maya Dangelas - Đặng Thị Hoàng Yến vẫn là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo.



Tại ĐHCĐ vừa mới đây của ITA, bà Maya Dangelas - Đặng Thị Hoàng Yến cho biết bên cạnh hoạt động kinh doanh trong nước, công ty đã mở rộng đầu tư khu công nghệ cao tại Mỹ từ nhiều năm trước và năm nay bắt đầu thu kết quả. Cụ thể, ITA đã ký hợp đồng 25 triệu USD với đối tác quốc tế, mở ra sự phát triển đa ngành từ khu công nghiệp, thành phố tri thức, phát triển các dự án mới tại Việt Nam và Mỹ.



Cụ thể, ITA liên doanh với các đối tác gồm cả các trường đại học tại thung lũng Silicon như Stanford (Mỹ) để phát triển khu công nghệ cao nằm tại vị trí đắc địa kế cận sân bay, có rất nhiều lợi thế. Đây là dự án đầu tiên thuộc loại này được cấp giấy phép của bang California để sản xuất tinh chất thuốc chữa bệnh, sản phẩm phục vụ sức khoẻ, ăn uống, giải khát, mỹ phẩm. Công ty đang tiếp tục đàm phán đối tác khác để có thêm quỹ đất phát triển.



Phiên giao dịch 2-8, cổ phiếu ITA đã tăng kịch trần lên 8.040 đồng, mức giá này đã giảm gần 90% so với thời điểm thị trường sôi động đầu năm 2022.

Theo Sơn Nhung (NLĐO)