Thực hư thông tin Coca-Cola Việt Nam bị thâu tóm

Liên quan việc báo chí nước ngoài đưa tin tập đoàn Swire Pacific của Anh có kế hoạch mua lại hoạt động sản xuất của Coca-Cola tại Việt Nam và Campuchia với giá 1,015 tỉ USD, đại diện Coca-Cola Việt Nam cho biết thông tin này chưa chính xác.





Ngày 19-7, trao đổi phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện Coca-Cola Việt Nam khẳng định mọi hoạt động của Coca-Cola tại Việt Nam vẫn diễn ra bình thường, không có gì thay đổi.



Theo đại diện Coca-Cola Việt Nam, đối tác mua lại phần đóng gói và phân phối vẫn là thành viên cùng chung hệ thống Coca-Cola, họ cũng có cổ phần trong tập đoàn Coca-Cola toàn cầu. Do đó, đây thực chất là việc chuyển giao trong nội bộ để thuận lợi cho việc phát triển thị trường mục tiêu mà cả hai đối tác hướng tới.



"Việt Nam có thị trường nước giải khát ổn định và phát triển. Do đó, không có lý do gì Coca-Cola Việt Nam phải thay đổi chủ sở hữu"-đại diện Coca-Cola Việt Nam nhấn mạnh.



Trước đó, truyền thông quốc tế đã đăng tải thông tin về Tập đoàn Swire của Anh, có trụ sở tại Hồng Kông, sẽ mua lại hoạt động đóng gói và phân phối của Coca-Cola tại Việt Nam và Campuchia nhằm mở rộng sang thị trường đồ uống khu vực Đông Nam Á. Thương vụ này trị giá hơn 1 tỉ USD, dự kiến hoàn thành trong vòng 6 tháng.



Theo Ng.Hải (NLĐO)