Ayun Pa chú trọng phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp

(GLO)- Để xứng tầm là vùng kinh tế động lực phía Đông Nam tỉnh Gia Lai, thị xã Ayun Pa đã ưu tiên đầu tư phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, đồng thời tạo môi trường đầu tư thuận lợi giúp các doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh.





Xác định công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp phát triển bền vững sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chính quyền thị xã Ayun Pa đã ban hành các chính sách cụ thể hỗ trợ tài chính, xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm thu hút đầu tư, tạo thuận lợi cho các cơ sở, nhà máy duy trì phát triển sản xuất.

Nhà máy gạch Tuynel Phú Bổn (xã Ia Sao) đầu tư công nghệ bảo vệ môi trường. Ảnh: Vũ Chi



Bên cạnh đó, thị xã chú trọng chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất theo hướng giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế chung. Trong 6 tháng đầu năm nay, tổng giá trị sản xuất ước thực hiện 1.858,72 tỷ đồng, đạt 48,03% kế hoạch, tăng 20,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp là 966,55 tỷ đồng, đạt 53,79% kế hoạch, tăng 23,13% so với cùng kỳ năm 2022. Nhiều doanh nghiệp như: Công ty TNHH một thành viên Thành Thành Công Gia Lai, Chi nhánh hạt điều Long Sơn, Nhà máy gạch Tuynel Phú Bổn… duy trì sản xuất ổn định, đóng góp không nhỏ vào ngân sách địa phương.



Để thu hút các nhà đầu tư, thị xã đã đầu tư xây dựng Cụm Công nghiệp Ia Sao có diện tích 15 ha với hệ thống kết cấu hạ tầng hiện đại. Vừa qua, UBND thị xã đã trình UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đầu tư mở rộng Cụm Công nghiệp Ia Sao lên 50 ha với tổng kinh phí xây dựng trên 26 tỷ đồng. Đến nay, một số doanh nghiệp vào đầu tư tại Cụm Công nghiệp Ia Sao. Tiêu biểu như Công ty TNHH một thành viên Thành Thành Công Gia Lai xây dựng xưởng sản xuất phân hữu cơ vi sinh có công suất 9.000 tấn/năm với diện tích 3,19 ha, tổng vốn đầu tư 37,08 tỷ đồng, thu hút nhiều lao động địa phương. Bà Vũ Thị Lan-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thành Thành Công Gia Lai-cho hay: “Được thị xã tạo điều kiện, dự án đầu tư xưởng sản xuất phân hữu cơ vi sinh được triển khai nhanh chóng, thuận lợi. Tháng 12-2021, dự án đã đi vào hoạt động. Hiện nay, sản phẩm phân bón của Công ty đã cung cấp rộng rãi ra thị trường, được khách hàng ủng hộ”.



Các nhà máy, cơ sở sản xuất đi vào hoạt động tạo điều kiện cho nhiều lao động nông thôn tìm kiếm việc làm tại chỗ, đảm bảo an sinh xã hội. Tiêu biểu như Nhà máy gạch Tuynel Phú Bổn đã tạo việc làm thường xuyên cho 60 lao động. Anh Lê Trọng Nghĩa (xã Ia Sao) cho hay: “Trước đây, tôi thường đi làm thuê nên thu nhập bấp bênh. Sau khi được tuyển dụng vào làm công nhân trong nhà máy thì thu nhập ổn định hơn nhiều, bình quân 8 triệu đồng/tháng, còn được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp”.



Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Trường Sơn cho biết: Những năm qua, công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp được xem là lĩnh vực mũi nhọn, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động tại địa phương và các huyện lân cận. Thị xã luôn ưu tiên nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, xây dựng một số công trình trọng điểm, đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, cải cách thủ tục hành chính, có cơ chế, chính sách phù hợp tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn. Cùng với đó, các xã, thị trấn tăng cường liên kết với Trường Cao đẳng Gia Lai mở các lớp đào tạo, nâng cao tay nghề cho người lao động. Nhờ đó, chất lượng nguồn lao động ngày càng được đảm bảo, đáp ứng nhu cầu sản xuất của các doanh nghiệp.



“Thời gian tới, thị xã Ayun Pa tiếp tục tăng cường thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng, chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; đồng thời, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư đổi mới, áp dụng công nghệ tiên tiến, đảm bảo môi trường sinh thái, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Phát triển sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới góp phần nâng cao tốc độ tăng trưởng kinh tế, giảm tỷ lệ hộ nghèo”-Chủ tịch UBND thị xã nhấn mạnh.



VŨ CHI