Xổ số kiến thiết Gia Lai phục hồi mạnh mẽ sau dịch

(GLO)- Sau khi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh được kiểm soát, doanh thu phát hành vé số của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Gia Lai đạt trên 9 tỷ đồng/kỳ phát hành và dẫn đầu thị trường xổ số truyền thống khu vực miền Trung-Tây Nguyên.





Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Gia Lai tích cực tham gia đóng góp cho các hoạt động an sinh xã hội. Ảnh: Sơn Ca

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh được kiểm soát, đời sống người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh đang trên đà phục hồi, phát triển. Đây là đòn bẩy thúc đẩy hoạt động sổ xố truyền thống. Tại Gia Lai, đội ngũ bán vé số lẻ trong tỉnh và người từ các tỉnh lân cận như: Bình Định, Quảng Ngãi, Phú Yên, Quảng Nam... gần như đã nhanh chóng quay lại với công việc ngày thường. Cầm xấp vé số rảo bước dọc các tuyến đường trung tâm TP. Pleiku, bà Nguyễn Thị Bình chia sẻ: “Từ khi được tiêm mũi 3 vắc xin phòng Covid-19, tôi rất yên tâm. Mỗi ngày, tôi bán 120-150 vé”. Còn bà Lưu Thị Thủy thì vui vẻ cho biết: “Nhìn chung sức mua vé số có giảm nhưng vẫn đỡ hơn thời gian dịch bệnh. Những ngày có đài chính thì tôi bán được nhiều hơn. Chịu khó đi bán trưa và tối thì được 100-120 vé hoặc hơn một xíu”.



Trong 5 tháng đầu năm 2022, hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai liên tục dẫn đầu thị trường các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên về thị phần, doanh thu phát hành vé. Chia sẻ về tình hình phát hành vé tại thị trường Khánh Hòa, bà Trần Thị Hiền-Giám đốc Công ty TNHH Đại lý xổ số Khánh Hòa (TP. Nha Trang) cho biết: “Sau một thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, hiện nay, hoạt động kinh doanh vé số đã quay lại đà phục hồi như trước. Tại TP. Nha Trang, vé số của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai đang là một trong số đài chính, được khách hàng rất ưa chuộng vì dễ trúng thưởng các giải, trả thưởng nhanh nên doanh số luôn đạt tỷ lệ 40-50% tương đương với các đài chính khác”.

Hiện nay, hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai đang trên đà khởi sắc, thích ứng an toàn trong trạng thái bình thường mới. Ảnh: Sơn Ca





Để đạt kết quả này, cùng với nỗ lực của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai, các đại lý đối tác cũng đã linh hoạt đưa hoạt động kinh doanh đặc thù thích ứng an toàn trong trạng thái bình thường mới. Chủ đại lý vé số Nguyễn Thị Thương Thương (phường Ia Kring, TP. Pleiku) cho hay: “Hiện nay, vẫn còn một số người bán vé số ở quê chưa quay trở lại Gia Lai. Lượng người bán giảm cộng thêm sức mua trên thị trường chỉ mới phục hồi khoảng 80% so với trước đây nên tỷ lệ tiêu thụ và doanh thu phát hành vé đều giảm. Tuy nhiên, so với thời điểm dịch bệnh thì tình hình kinh doanh đã ổn định hơn rất nhiều. Về phía đại lý, chúng tôi luôn có phương án hỗ trợ người bán vé số ổn định cuộc sống trong và sau dịch bệnh”.



Với tinh thần vào cuộc chủ động, lãnh đạo Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai luôn nắm bắt tình hình kinh doanh hàng ngày tại từng tỉnh, thành trong khu vực miền Trung-Tây Nguyên. Từ đó, Công ty kịp thời đưa ra các chính sách, giải pháp kinh doanh phù hợp với từng địa bàn, mang lại hiệu quả tích cực khi doanh thu phát hành vé đạt trên 9 tỷ đồng/kỳ phát hành. Đánh giá về kết quả kinh doanh, ông Trương Văn Thiêng-Chủ tịch Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai-nhấn mạnh: “Lãnh đạo Công ty đã chủ động, linh hoạt các giải pháp kinh doanh nên kể cả trong thời điểm dịch bệnh, doanh thu phát hành vé của đơn vị vẫn đạt cao nhất trong khu vực miền Trung-Tây Nguyên. Không chỉ thực hiện tốt chính sách đối với người lao động, Công ty còn đổi mới cung cách phục vụ khách hàng, ngày càng nâng cao giá trị thương hiệu và uy tín của vé số truyền thống Gia Lai tại các thị trường chính. Từ thực tế hoạt động kinh doanh hiện nay, Công ty dự báo tình hình phát hành vé số tại khu vực miền Trung-Tây Nguyên sẽ tiếp tục đà phục hồi, doanh thu tăng cao hơn nữa”.



SƠN CA