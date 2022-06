Ông Trịnh Văn Quyết chỉ đạo em gái, người thân mở 450 tài khoản chứng khoán

Bộ Công an xác định, ông Trịnh Văn Quyết - cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC chỉ đạo em gái cùng người thân thành lập 20 công ty, dùng chứng minh thư của 26 người để mở 450 tài khoản chứng khoán.



Cựu Chủ tịch FLC - Trịnh Văn Quyết. Ảnh: LĐO



Ngày 7.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục ra thông báo tìm các các nhà đầu tư (người bị hại) liên quan đến vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS và các đơn vị có liên quan.



Theo điều tra, từ ngày 1.9.2016 đến ngày 10.1.2022, ông Trịnh Văn Quyết - cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC (Tập đoàn FLC) đã chỉ đạo em gái là bà Trịnh Thị Minh Huế (nhân viên kế toán tập đoàn) liên hệ với các cá nhân có quan hệ họ hàng với gia đình, người thân thành lập công ty.



Thực hiện ý kiến chỉ đạo của ông Quyết, bị can Huế liên hệ và cùng những người thân trong gia đình thành lập 20 công ty. Các bị can còn mượn, sử dụng chứng minh nhân dân của 26 người thân để mở 450 tài khoản chứng khoán đứng tên bà Huế và các công ty, cá nhân tại 41 công ty chứng khoán.



Trong đó có 120 tài khoản mở tại Công ty CP Chứng khoán BOS, 330 tài khoản mở tại các công ty chứng khoán khác. Mục đích là để liên tục mua bán cùng loại chứng khoán, mua bán khớp chéo (không dẫn đến chuyển nhượng thực sự quyền sở hữu, mua bán với khối lượng lớn, chi phối thị trường vào thời điểm mở cửa, đóng cửa và đặt lệnh mua/bán sau đó hủy lệnh… nhằm tạo ra cung cầu giả tạo, thao túng giá chứng khoán đối với 6 mã chứng khoán.



Các mã chứng khoán này gồm: Mã FLC của Tập đoàn FLC; mã ROS của Công ty CP Xây dựng FAROS; mã ART của Công ty CP Chứng khoán BOS; mã HAI của Công ty CP Nông dược HAI; mã AMD của Công ty CP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone và mã GAB của Công ty CP Đầu tư khai khoáng và Quản lý tài sản FLC.



Bộ Công an cho rằng thông qua hành vi trên, các bị can đã thu lợi bất chính và gây thiệt hại cho nhà đầu tư.



Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra thông báo cho các nhà đầu tư (người bị hại) mua mã FLC từ ngày 23.9.2020 đến ngày 10.1.2022; mã ROS từ ngày 1.9.2016 đến nay; mã ART từ ngày 2.1.2021 đến ngày 11.6/2021; mã HAI từ ngày 26.6.2017 đến ngày 9.2.2018; mã AMD từ ngày 26.5.2017 đến ngày 13.7.2017 và mã GAB từ ngày 19.12.2019 đến ngày 27.11.2020 biết, liên hệ với Phòng 4 C01 Bộ Công an trước ngày 29.6 để giải quyết.



Hôm 29.3, cơ quan điều tra khởi tố ông Trịnh Văn Quyết về tội "Thao túng thị trường chứng khoán". Sau đó, cơ quan chức năng tiếp tục khởi tố bà Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga và 2 lãnh đạo FLC là Hương Trần Kiều Dung và Nguyễn Quỳnh Anh để làm rõ vai trò đồng phạm giúp sức cho ông Quyết.





Theo Việt Dũng (LĐO)