Một doanh nghiệp phân bón kêu cứu vì 'tai bay vạ gió'

Công ty Hoàng Long Vina (Phú Yên) có văn bản khẳng định: thông tin phân bón của Hoàng Long Vina bị nghi là giả tại Long An là không đúng sự thật nhưng tin đồn thất thiệt lan truyền khiến công ty thiệt hại về uy tín.



Một góc nhà máy sản xuất phân bón tháp cao của Công ty Hoàng Long Vina với dây chuyền tự động, tạo sản phẩm phân bón NPK một hạt chất lượng cao, đồng đều và ổn định. Ảnh: Quang Thuần





Ngày 24.6, Công ty TNHH sản xuất thương mại Hoàng Long Vina (gọi tắt Công ty Hoàng Long Vina) có văn bản gửi các cơ quan báo chí và các cơ quan chức năng về thông tin phân bón của Hoàng Long Vina bị nghi là giả tại Long An là không đúng sự thật.



Ông Phạm Thành Được, đại diện Công ty Hoàng Long Vina, khẳng định: Thông tin công ty chúng tôi có sản phẩm bị phạt là phân bón giả về chất lượng là hoàn toàn sai sự thật. Đây là thông tin không đúng, gây ảnh hưởng rất nặng đến uy tín mà chúng tôi đã gầy dựng gần 20 năm qua. Trước thông tin sai sự thật trên, công ty chúng tôi đã cử một đoàn công tác vào tỉnh Long An để phối hợp cùng cơ quan chức năng kiểm tra sự việc thì được biết: Ngày 14.6.2022, cơ quan quản lý thị trường tỉnh Long An tiến hành kiểm tra một đại lý kinh doanh phân bón tại huyện Thủ Thừa, Long An, sau đó tiến hành lấy mẫu một sản phẩm phân bón NPK 20-20-15 của một công ty sản xuất phân bón khác (không phải Công ty Hoàng Long Vina). Tuy nhiên, không hiểu vì "động cơ" và mục đích gì, nhiều trang thông tin đã đăng tin không kiểm chứng cho rằng sản phẩm vi phạm là của Công ty Hoàng Long Vina… Do đó, Công ty Hoàng Long Vina đã nhờ cơ quan chức năng làm rõ, để tránh tình trạng thông tin nhiễu loạn, gây nhầm lẫn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Hoàng Long Vina.



Theo ông Phạm Thành Được, Công ty Hoàng Long Vina được thành lập từ năm 2005, kể từ khi thành lập tới nay công ty nhận được rất nhiều giải thưởng về chất lượng, được đánh giá là công ty luôn đi đầu về khoa học và hiện nay đang áp dụng công nghệ sản xuất phân bón tháp cao. Nhờ vậy, sản phẩm của công ty luôn đạt chất lượng cao, sản phẩm tham gia chương trình cánh đồng mẫu lớn tại các địa phương áp dụng, thực hiện và cho hiệu quả kinh tế cao, được bà con nông dân trong nước tin dùng.



Ông Phạm Thành Được cho biết: Công ty Hoàng Long Vina đang phối hợp với các cơ quan chức năng, khẩn trương làm rõ vụ việc thông tin thất thiệt, không chính xác gây ảnh hưởng đến uy tín và thiệt hại về kinh doanh của Công ty Hoàng Long Vina.

Theo Quang Thuần (TNO)