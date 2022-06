Gia Lai: Sản xuất trong các khu công nghiệp trên đà khởi sắc

(GLO)- Sau khi đại dịch Covid-19 được kiểm soát, hoạt động sản xuất và thu hút đầu tư tại các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) trọng điểm của tỉnh Gia Lai đã phục hồi, đóng góp đáng kể vào mức tăng trưởng kinh tế của địa phương.





Trong 6 tháng đầu năm 2022, hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN Trà Đa (TP. Pleiku) đã từng bước được phục hồi ổn định và tăng trưởng. Đặc biệt, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành chức năng và nỗ lực của các doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh nên kim ngạch xuất-nhập khẩu tại KCN tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Về hoạt động đầu tư, Ban Quản lý KKT tỉnh đã cấp mới quyết định chủ trương đầu tư cho 1 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 119 tỷ đồng; cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 2 dự án, trong đó có 1 dự án tăng thêm vốn 28 tỷ đồng.

Đến nay, KCN Trà Đa đã được lấp đầy với 56 nhà đầu tư, triển khai 63 dự án với tổng vốn đăng ký 3.485 tỷ đồng, tăng 26,7% so với cùng kỳ năm 2021; tổng vốn đầu tư đã thực hiện 2.492 tỷ đồng, tăng 27,3% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 71,5% tổng vốn đăng ký. Hiện có 5 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với vốn đầu tư đăng ký là 454,528 tỷ đồng và vốn đầu tư thực hiện là 446,512 tỷ đồng. Trong tổng số 63 dự án đầu tư tại KCN, 44 dự án đi vào hoạt động; 4 dự án hoàn thành xây dựng, chuẩn bị lắp đặt máy móc và hoàn chỉnh các thủ tục để đưa vào hoạt động; 10 dự án đang xây dựng và 5 dự án thực hiện các thủ tục tiếp theo sau cấp quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Các ngành, nghề đầu tư vào KCN chủ yếu là sản xuất đá granite, chế biến nông sản, gỗ, dược liệu...

Nhà máy sản xuất kính cường lực (Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Phúc Thịnh Hoàng) tại Khu Công nghiệp Trà Đa, TP. Pleiku. Ảnh: Lê Anh



Đang hoàn thành những công đoạn cuối cùng để đưa nhà máy chế biến dược liệu vào hoạt động tại KCN Trà Đa, ông Nguyễn Hữu Khánh-Giám đốc Công ty cổ phần Đông Nam Dược Gia Lai-cho hay: Nhà máy có tổng mức đầu tư hơn 96 tỷ đồng. Dự kiến trong quý III-2022 sẽ đi vào hoạt động với công suất 50 tấn/năm và đưa ra các dòng sản phẩm như: cao mật nhân, cao đương quy, cao đinh lăng, cao đẳng sâm, cao cà gai leo, dầu gội đầu và kem đánh răng dược liệu… Trong quá trình triển khai đầu tư, Ban Quản lý KKT tỉnh thường xuyên hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoàn chỉnh các thủ tục kịp thời.



Ông Nguyễn Như Trình-Trưởng ban Quản lý KKT tỉnh-thông tin: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, thời gian qua, chúng tôi đã đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, lấy doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ; quan tâm chăm sóc, đồng hành, hỗ trợ các nhà đầu tư hiện hữu. Ban cũng đã thành lập tổ tư vấn đầu tư làm công tác xúc tiến, hỗ trợ tối đa các thủ tục cho nhà đầu tư từ khâu tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đến thủ tục thành lập doanh nghiệp, thuê đất, xây dựng, quy định về môi trường. Tăng cường tiếp xúc với các doanh nghiệp để nắm bắt tình hình hoạt động và hỗ trợ tối đa để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc theo hướng nhanh gọn, hiệu quả.



Mặc dù gặp không ít khó khăn nhưng với sự nỗ lực của các doanh nghiệp, trong 6 tháng đầu năm 2022, giá trị sản xuất tại KCN Trà Đa ước đạt hơn 1.700 tỷ đồng, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2021; tổng doanh thu thuần đạt 1.771 tỷ đồng (tăng 102%); doanh thu công nghiệp đạt 1.031 tỷ đồng (tăng 129%); nộp ngân sách nhà nước đạt 52,9 tỷ đồng, tăng 55,4% so với cùng kỳ năm 2021. Đặc biệt, kim ngạch xuất-nhập khẩu của các doanh nghiệp tăng cao, ước đạt 114,2 triệu USD (tăng 177,6% so với cùng kỳ năm trước), trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 83,6 triệu USD, tăng 153%, nhập khẩu đạt 30,6 triệu USD, tăng 274% so với cùng kỳ năm 2021.

Một góc Khu Công nghiệp Trà Đa (TP. Pleiku). Ảnh: Lê Anh



Trong khi đó, tính đến nay, KKT Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ) đã có 32 nhà đầu tư thực hiện 39 dự án với tổng vốn đăng ký 541,8 tỷ đồng, vốn đầu tư thực hiện ước đạt 232,6 tỷ đồng. Hiện có 11 dự án đi vào hoạt động, 19 dự án đang xây dựng và 9 dự án đang làm thủ tục. Doanh thu thuần của các doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm đạt hơn 294 tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất-nhập khẩu đến ngày 31-5 đạt 88,8 triệu USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 27,2 triệu USD, nhập khẩu đạt 61,6 triệu USD; thu ngân sách nhà nước đạt 6,23 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2021.



Ông Nguyễn Như Trình cho biết thêm: “Thời gian tới, Ban Quản lý KKT tỉnh sẽ tập trung quán triệt, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, phấn đấu giảm 30% so với thời gian quy định. Việc liên hệ giải quyết hồ sơ giữa bộ phận tiếp nhận, trả kết quả với các phòng chuyên môn, tổ chức, cá nhân và đơn vị trực thuộc sẽ được phối hợp chặt chẽ, kịp thời hơn, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tại các KCN, KKT. Công tác hỗ trợ cho các doanh nghiệp khi tiến hành đầu tư vào KCN, KKT thông qua tổ tư vấn tiếp tục được đẩy mạnh hơn”.



LÊ ANH