Công bố kết quả tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021

(GLO)- Chiều 29-6, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo tổng điều tra kinh tế Trung ương và Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Trung ương tổ chức họp báo trực tuyến toàn quốc công bố kết quả chính thức tổng điều tra kinh tế, điều tra cơ sở hành chính năm 2021.





Dự hội nghị tại điểm cầu Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Phước Thành; các thành viên Ban Chỉ đạo tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính của tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Minh Nguyễn



Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 được tiến hành trên phạm vi cả nước và năm 2020 được chọn là năm số liệu để thu thập, tổng hợp thống nhất cho tất cả các loại đơn vị điều tra. Theo công bố của Tổng cục Thống kê, số lượng đơn vị và lao động của các đơn vị điều tra năm 2020 đều tăng so với năm 2016 nhưng mức độ tăng về lao động thấp hơn so với các giai đoạn trước. Doanh nghiệp, hợp tác xã tăng trưởng tích cực và đạt tốc độ tăng cao nhất trong các đơn vị điều tra; các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng duy trì mức tăng trưởng nhưng có dấu hiệu chậm lại; các đơn vị hành chính, sự nghiệp, hiệp hội giảm mạnh trong 5 năm qua.



Cụ thể, tính đến ngày 31-12-2020, cả nước có 684,3 ngàn doanh nghiệp đang hoạt động với số lao động là 14,7 triệu người (tăng 35,5% về số doanh nghiệp và tăng 4,9% số lao động so với năm 2016). Số đơn vị sự nghiệp là 52,5 ngàn với 2,4 triệu lao động (giảm 28,6% về số đơn vị và giảm 6,2% số lao động so với năm 2016). Các hiệp hội, tổ chức phi Chính phủ có gần 6,5 ngàn đơn vị với 35,8 ngàn lao động (giảm 2,7% về số đơn vị và giảm 3,3% số lao động so với năm 2016). Đơn vị hành chính, tổ chức chính trị-xã hội có gần 32,3 ngàn đơn vị (giảm 49,1% số đơn vị so với năm 2016). Đáng chú ý là mức độ tập trung các đơn vị điều tra có sự chênh lệch giữa các vùng kinh tế, trong đó đồng bằng sông Hồng tiếp tục là vùng thu hút nhiều doanh nghiệp nhất cả nước và nhiều đơn vị có hoạt động đổi mới, sáng tạo.



Kết quả chính thức tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 là những thông tin hữu ích phục vụ lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các ngành và địa phương xây dựng, ban hành chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, vùng và liên vùng sát với tình hình thực tiễn, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2021-2025) và 10 năm (2021-2030) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.



MINH NGUYỄN