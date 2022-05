'Sốc' khi HAI báo cáo lại quý 4/2021 từ lỗ 1,5 tỉ thành lỗ hơn 672 tỉ

Công ty CP Nông dược HAI (mã HAI) vừa công bố lại Báo cáo tài chính quý 4/2021 với mức lỗ nặng khiến cổ đông bị "sốc".





Theo Báo cáo tài chính quý 4/2021 mà Công ty CP Nông dược HAI (mã HAI) vừa công bố lại, số lỗ trong kỳ này lên đến 672,5 tỉ đồng trong khi quý 4/2020 có lãi gần 5,4 tỉ đồng. Nhưng "sốc" hơn là so với Báo cáo tài chính quý 4/2021 mà HAI công bố vào tháng 1 vừa qua thì mức lỗ chỉ gần 1,5 tỉ đồng nhưng khi công bố lại thì số lỗ nhảy vọt lên 672,5 tỉ đồng. Mức lỗ này cũng đưa con số lỗ cả năm 2021 đạt hơn 664 tỉ đồng.





Cổ đông sốc về việc HAI báo lỗ to. Ảnh: Đào Ngọc Thạch



Theo giải trình từ Công ty HAI, mức biến động này tương đương 44.974% là do phải trích lập dự phòng bổ sung đối với một số khoản nợ phải thu và đầu tư. Trong đó, công ty ghi nhận chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đột biến so với báo cáo cũ, lên 685 tỉ đồng trong khi báo cáo công bố trước đó chỉ ghi nhận gần 12 tỉ đồng.



Hiện tại, HAI cũng chưa công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021. Trước đó, HAI xin gia hạn công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 chậm nhất vào ngày 6.5. Nhưng mới đây, công ty này tiếp tục xin lùi đến thời hạn là ngày 20.5. Lý do công ty phải đánh giá và phát hành Báo cáo tài chính năm 2021 dựa trên các vấn đề phát sinh thực tế, công ty giải trình nguyên nhân chậm công bố kiểm toán 2021 và lộ trình khắc phục, nêu rõ công ty đã liên tục huy động nhân sự có đủ trình độ để phối hợp với đơn vị kiểm toán tập trung tối đa thời gian nhằm hoàn tất báo cáo. Tuy nhiên đến hiện tại, công ty vẫn chưa khắc phục xong sự cố về hệ thống lưu trữ nên việc phối hợp với đơn vị kiểm toán để phát hành và công bố Báo tài chính năm 2021 đã kiểm toán chưa thể hoàn thành.



HAI là công ty nằm trong hệ sinh thái của Tập đoàn FLC. Bà Bùi Hải Huyền, thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn FLC, đồng thời là thành viên HĐQT của Nông dược HAI. Cổ phiếu HAI cùng các mã thuộc "họ" FLC liên tục bị giảm mạnh và tiếp tục nằm sàn xuống 3.490 đồng/cổ phiếu, giảm gần 60% so với đầu năm.

Theo Mai Phương (TNO)