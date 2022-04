"Cầu nối" giữa doanh nghiệp với chính quyền

(GLO)- Hiệp hội Doanh nghiệp (DN) tỉnh Gia Lai hiện có 560 hội viên. Trong 12 năm qua, Hiệp hội đã bám sát mục tiêu bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, làm tốt vai trò “cầu nối” giữa cộng đồng DN với chính quyền địa phương, nỗ lực hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của các DN.





Bà Nguyễn Thị Sen-Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh-cho biết: Công tác Hội là một trong những lĩnh vực khó khăn, nhất là trong điều kiện giá cả mặt hàng chủ lực như cao su, hồ tiêu, cà phê giảm sâu, đặc biệt là đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DN, tác động trực tiếp đến sự phát triển cũng như hoạt động của Hiệp hội. Tuy nhiên, Hiệp hội đã cố gắng triển khai mọi mặt hoạt động với nội dung và cách thức tổ chức phù hợp, thiết thực, góp phần giảm thiểu khó khăn, ổn định phát triển sản xuất kinh doanh cho DN.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức thăm, tặng quà cho khu cách ly phòng-chống dịch Covid-19 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Ảnh: Hà Duy



Một trong những hoạt động nổi bật nhất của Hiệp hội DN tỉnh là nỗ lực bảo vệ quyền lợi hợp pháp và hỗ trợ DN. “Trong 5 năm qua, Hiệp hội đã thiết lập các kênh thông tin điện tử kết nối giữa Văn phòng Hiệp hội với DN hội viên. Hàng năm, Hiệp hội tổ chức hoặc phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị gặp mặt DN để lãnh đạo tỉnh trực tiếp nghe ý kiến phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh và chỉ đạo giải quyết thỏa đáng. Bình quân mỗi năm có khoảng 40-45 trường hợp, riêng năm 2020 có 53 trường hợp được các cơ quan nhà nước tháo gỡ, giải quyết kịp thời. Những vấn đề vượt thẩm quyền của tỉnh, Hiệp hội báo cáo với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành xem xét giải quyết”-bà Sen thông tin.





Năm 2015, Hiệp hội DN tỉnh được Thủ tướng Chỉnh phủ tặng bằng khen và nhiều năm liền được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen. Ngoài ra, Hiệp hội còn nhận bằng khen của Hiệp hội DN nhỏ và vừa Việt Nam; bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Hiệp hội Doanh nghiệp thuộc Khối thi đua các tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp. Mới đây, Hiệp hội DN tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba.

Thời gian qua, 2 lĩnh vực sát sườn nhất đối với DN là thuế và tín dụng ngân hàng cũng được Hiệp hội chú trọng hỗ trợ. Ông Nguyễn Tuấn-Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội DN tỉnh-cho hay: “Hiệp hội thường xuyên tiếp nhận ý kiến và xử lý phản ánh của DN về các vấn đề này. Mới đây, Hiệp hội đã ký kết Chương trình “Ngân hàng đồng hành cùng DN” với Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh, đồng thời kết nối thông tin với Cục Thuế tỉnh. Nhờ vậy, hàng ngàn lượt DN được tháo gỡ vướng mắc và thụ hưởng các chính sách hỗ trợ phát triển của Nhà nước trong các lĩnh vực tiền thuê đất, tiếp cận tín dụng ngân hàng, thuế, đầu tư, chính sách hỗ trợ DN ngành nông nghiệp. Đặc biệt, Hiệp hội đã tập trung kiến nghị UBND tỉnh giảm tỷ lệ phần trăm để tính đơn giá thuê đất xuống mức thấp nhất là 1%, theo đó đã giảm nhiều chi phí kinh doanh cho rất nhiều DN có thuê đất”.



Hàng năm, Hiệp hội DN tỉnh phối hợp với Siêu thị Co.op Mart Pleiku tổ chức lễ hội nông sản, đưa các mặt hàng nông sản sạch vào bán tại Siêu thị, miễn phí mặt bằng để giới thiệu sản phẩm; hợp tác với một công ty công nghệ tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo chuyển đổi số, bước đầu dẫn dắt DN tham gia công nghệ số để tăng hiệu quả kinh doanh.



Bên cạnh đó, Hiệp hội cũng rất tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật. Trong 5 năm qua, Hiệp hội đã được mời tham gia ý kiến trên 160 văn bản pháp luật, trong đó có Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa, Luật DN (sửa đổi), Luật Đầu tư (sửa đổi), Bộ luật Lao động (sửa đổi), các bộ luật về thuế và nhiều văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, các bộ, ngành và của UBND tỉnh. Đặc biệt, Hiệp hội được Tỉnh ủy và VCCI mời tham gia ý kiến về 15 năm thực hiện Nghị quyết 14 trong phát triển kinh tế tư nhân và dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị. “Hoạt động tham gia xây dựng chính sách, pháp luật chiếm khoảng 40% quỹ thời gian của Văn phòng chuyên trách Hiệp hội”-ông Nguyễn Tuấn thông tin.



Chính những hiệu quả trong hoạt động đã tạo động lực mạnh mẽ để số hội viên của Hiệp hội ngày càng tăng lên. Trong 5 năm qua, Hiệp hội đã phát triển được 265 DN hội viên, nâng tổng số lên 560 hội viên chính thức, phát triển 15 Hội DN trực thuộc tại các huyện, thị xã trong tỉnh và 4 tổ chức là thành viên tập thể (Hiệp hội Hồ tiêu Chư Sê, Hiệp hội Hồ tiêu-Nông sản Chư Pưh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Hội Nữ doanh nhân tỉnh).



An sinh xã hội cũng là một trong những hoạt động mà Hiệp hội DN tỉnh rất chú trọng. Hàng năm, các DN đóng góp an sinh xã hội 50-70 tỷ đồng. Đặc biệt, trong năm 2020, các DN đã đóng góp trên 100 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội. Văn phòng Hiệp hội cũng đã tích cực tham gia với khoảng 400-500 triệu đồng/năm cho các chương trình tặng xe đạp cho học sinh nghèo học giỏi nhân ngày khai giảng, tặng 25 căn nhà tình thương trị giá 50 triệu đồng/căn, đóng góp vào Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Bảo trợ trẻ em”, Quỹ “Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi”…



HÀ DUY