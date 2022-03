Khởi tố Phó tổng giám đốc và cựu thành viên HĐQT Công ty TIE

Liên quan đến vụ án xảy ra tại tổng công ty công nghiệp Sài Gòn, Bộ Công an vừa có quyết định khởi tố bị can đối với Phó tổng giám đốc và cựu thành viên HĐQT Công ty TIE.

Ngày 11.3, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an cho biết, đơn vị này đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Hoàng Minh Trí (cựu thành viên HĐQT Công ty TIE); khởi tố nhưng cho tại ngoại đối với bà Phạm Thúy Oanh (Phó tổng giám đốc Công ty TIE), để điều tra hành vi “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo điều 219 bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) xảy ra tại Tổng công ty công nghiệp Sài Gòn (CNS) mà Cơ quan An ninh điều tra đang thụ lý.

Trước đó, Bộ Công an đã khởi tố ông Chu Tiến Dũng, nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty công nghiệp Sài Gòn. Ảnh: CTV

Liên quan đến vụ án này, tháng 11.2021, Cơ quan an ninh điều tra - Bộ Công an đã bắt tạm giam bị can Chu Tiến Dũng (59 tuổi, quê quán Hà Nội; cư trú tại Q.Bình Thạnh, TP.HCM, nguyên Tổng giám đốc CNS) và bị can Đỗ Văn Ngà, kế toán trưởng, kiêm Trưởng phòng Tài chính - kế toán của CNS, về hành vi “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Theo Bộ công an, ông Dũng bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan vi phạm về sử dụng quỹ khen thưởng, quản lý tài chính xảy ra tại CNS. Trước đó, Bộ Công an đã khởi tố vụ án “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, theo điều 219 bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) xảy ra tại CNS - doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, trực thuộc UBND TP.HCM.

Năm 2019, Thanh tra TP.HCM vào cuộc thanh tra và chỉ ra nhiều vi phạm về tài chính, hoạt động thoái vốn, đầu tư xảy ra tại CNS trong giai đoạn 2015 - 2018. Sau đó, Thanh tra TP.HCM chuyển toàn bộ hồ sơ thanh tra cho Bộ Công an để điều tra làm rõ các dấu hiệu sai phạm, gây thất thoát lớn tài sản nhà nước tại CNS.

Theo kết luận Thanh tra TP.HCM, từ năm 2015 - 2018, Cơ quan thanh tra phát hiện CNS sử dụng quỹ khen thưởng của CNS để chi cho cá nhân, tổ chức bên ngoài mà không có danh sách người ký nhận tiền. Ngoài ra, các cá nhân còn có sai phạm vì dùng thẻ tín dụng của CNS cấp phục vụ chi giao tiếp, đối ngoại bên ngoài để chi tiêu cá nhân; nhiều giao dịch thanh toán không phù hợp, không có hóa đơn chứng từ mà Phòng Tài chính - kế toán CNS vẫn cho thanh toán.

Ngoài sai phạm trên, cơ quan công an còn đang điều tra sai phạm về hoạt động thoái vốn của CNS tại Công ty cổ phần điện tử Sài Gòn - Sagel (gọi tắt Sagel), Công ty cổ phần TIE, và việc chuyển nhượng đất của nhà nước trái pháp luật thông qua việc góp vốn kinh doanh ngoài ngành với Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hoa Mai.