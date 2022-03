Khởi nghiệp tay trắng từ 14 tuổi, Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết giàu cỡ nào?

Năm 2017, Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết từng lọt top 5 người giàu nhất sàn chứng khoán. Tuy nhiên, những lần bị xử phạt vì bán "chui" cổ phiếu khiến “đại gia” này rơi vào cảnh lao lý.





Khởi nghiệp tay trắng từ 14 tuổi



Chiều 29.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời thực hiện lệnh khám xét, lệnh bắt bị can đối với bị can Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Công ty CP tập đoàn FLC, để điều tra về hành vi thao túng thị trường chứng khoán, quy định tại điều 211 bộ luật Hình sự.





Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết. Ảnh: L.Q.



Theo thông tin từ Công ty CP tập đoàn FLC, Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết sinh năm 1975, tại H.Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc). Ông Quyết tốt nghiệp cử nhân luật và thạc sĩ quản trị kinh doanh.



Tháng 3.2017, Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết sở hữu gần 2 tỉ USD trên sàn chứng khoán Việt Nam nhưng không được Forbes ghi nhận tỉ phú USD và vẫn đang theo dõi đánh giá số tài sản này.



Nói về quá trình dựng nghiệp, tỉ phú Trịnh Văn Quyết từng cho biết bản thân lao vào kinh doanh từ năm 14 tuổi, không bắt đầu ngay với nghiệp buôn bán mà khởi sự với công việc gia sư, rồi văn phòng gia sư và khi tích cóp được chút vốn thì gia nhập ngành kinh doanh điện thoại di động cũ lúc đó chưa phát triển mạnh. Với thu nhập trung bình chỉ khoảng 300 USD/người (tương đương 3,3 triệu đồng thời điểm đó), không nhiều người Việt sở hữu được một chiếc điện thoại di động, vốn được xem là món hàng xa xỉ với giới kinh doanh, chứ chưa nói đến sinh viên đại học.



Cũng với cách thức tương tự, ông chủ Tập đoàn FLC khi đó đầu tư kinh doanh thêm đồ gỗ và tivi. Như Chủ tịch FLC từng tiết lộ, thực tế một số đồ gỗ bán tại phòng trọ là hàng mua trên phố Đê La Thành (Hà Nội), còn tivi là từ chợ trời.



Năm 2001, CTCP Tư vấn quản lý và Giám sát đầu tư (viết tắt SMiC) được tỉ phú Trịnh Văn Quyết thành lập với nhiệm vụ tư vấn luật doanh nghiệp, luật đầu tư, bất động sản, thương mại và dịch vụ… Năm 2006, Văn phòng Luật sư SMiC được chuyển đổi thành Công ty Luật TNHH SMiC.



Chủ tịch Tập đoàn FLC từng nhận xét, việc buôn điện thoại di động cũ cũng có nhiều điểm giống với làm bất động sản sau này, chỉ khác nhau về quy mô và mức độ phức tạp. Từ toan tính đó, năm 2010, Công ty CP tập đoàn FLC được thành lập. Năm 2011, mã chứng khoán FLC chính thức niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.



Nhìn lại lịch sử FLC có thể thấy, tập đoàn này cũng có giai đoạn phát triển khá thần tốc gắn với tên tuổi của vị doanh nhân vốn không ít “tai tiếng” trên thị trường chứng khoán. Theo giới thiệu của FLC, đây là một tập đoàn đa ngành đa nghề gồm 16 công ty con và 2 công ty liên kết hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó ngành nghề cốt lõi bao gồm: kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng, hàng không và bất động sản.



Chỉ sau một khoảng thời gian ngắn được thành lập vừa lên sàn vào năm 2013, FLC trở thành một trong những cái tên “hot” nhất trong giới bất động sản lẫn giới đầu tư chứng khoán. Công ty này cùng với "người anh" FLC Faros đã có lúc đưa Chủ tịch Trịnh Văn Quyết lên nhóm người giàu nhất Việt Nam (tính theo giá trị cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán) năm 2017.



Tuy nhiên, cùng với luồng gió mới đó cũng xuất hiện không ít điều tai tiếng liên quan đến FLC. Nhiều dự án của công ty này đã không hoàn thành tiến độ như dự kiến bị khách hàng, nhà thầu kiện tụng, nhiều dự án dở dang, lãng phí nguồn lực, làm cho không ít người liên quan đến dự án bị thiệt hại. Cổ phiếu ROS có thời điểm lên tới hơn 200.000 đồng, nhưng sau đó đã rơi tự do trở về mức giá chỉ vài nghìn đồng/cổ phiếu khiến rất nhiều nhà đầu tư thua lỗ nặng nề.



Về kết quả kinh doanh trung bình giai đoạn từ 2013 - 2020 (trước khi đại dịch Covid-19 diễn ra), mặc dù doanh thu của công ty tăng trưởng nhanh nhưng lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROE) của FLC khá thấp, chỉ đạt 5,72%, EPS của cổ phiếu chỉ đạt 731 đồng/cổ phiếu.



Lũy kế cả năm 2021, doanh nghiệp của tỉ phú Trịnh Văn Quyết đạt lợi nhuận trước thuế 162,7 tỉ đồng, giảm gần 2,6 lần so với năm 2020. So với kế hoạch kinh doanh 15.250 tỉ đồng doanh thu và 880 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế, FLC mới thực hiện được 45% chỉ tiêu doanh thu và vỏn vẹn 9,5% chỉ tiêu lợi nhuận năm.



Đến hết 31.12.2021, tổng tài sản của FLC đạt gần 33.780 tỉ đồng, giảm 12% so với đầu năm; vốn chủ sở hữu giảm 38% còn khoảng 9.700 tỉ đồng.





Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết từng lọt top người giàu nhất trên sàn chứng khoán. Ảnh: T.P



Tỉ phú sàn chứng khoán



Tỉ phú Trịnh Văn Quyết sở hữu hơn 215 triệu cổ phiếu của FLC, ở CTCP Xây dựng FLC FAROS (mã ROS) ông nắm hơn 23,7 triệu cổ phiếu, ở CTCP Đầu tư khai khoáng & Quản lý tài sản FLC (mã GAB) nắm hơn 7,6 triệu cổ phiếu và ở CTCP Chứng khoán BOS (mã ART) nắm hơn 3,15 triệu cổ phiếu.



Khối tài sản này đưa Chủ tịch FLC vào tốp những người giàu nhất trên sàn chứng khoán. Nhưng đây vẫn chưa phải là thời kỳ "hoàng kim" khi năm 2017, tỉ phú Trịnh Văn Quyết được xếp hạng là người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.



Cụ thể, năm 2017, Chủ tịch FLC sở hữu quy mô tài sản vốn hóa đạt 58.852 tỉ đồng (hơn 2 tỉ USD), tăng 25.046 tỉ đồng so với năm 2016, sở hữu hơn 318,5 triệu cổ phiếu ROS; hơn 135 triệu cổ phiếu FLC; và hơn 2,63 triệu cổ phiếu ART, qua đó chính thức giữ vị trí người giàu nhất sàn chứng khoán trong năm.



Tuy nhiên, việc thống kê tài sản của ông chủ FLC thông qua sở hữu các cổ phiếu trên sàn chứng khoán cũng còn là một dấu hỏi lớn về giá trị cũng như tiềm năng thực sự của FLC, cũng như cá nhân tỉ phú Trịnh Văn Quyết. Với các nhà đầu tư giá trị, cổ phiếu FLC rất ít khi nằm trong danh mục của họ. Thậm chí, không ít nhà đầu tư cho rằng danh xưng tỉ phú của Chủ tịch FLC chỉ là “tỉ phú ảo trên sàn chứng khoán”.



Trong một lần trao đổi với Thanh Niên, tỉ phú Trịnh Văn Quyết cho biết bản thân không quan tâm tới tin đồn, về gia thế, về việc mình bị bắt hay thao túng giá chứng khoán. Về tin đồn được chống lưng, Chủ tịch FLC nói: “Bố mẹ tôi chỉ là công chức bình thường, về hưu sớm. Còn vợ tôi xuất xứ tỉnh lẻ, gia đình cũng cơ bản. Hai em gái tôi cũng chỉ là nhân viên bình thường tại Tập đoàn FLC. Ai đồn thổi tôi là con “ông này bà kia” hoặc được “chống lưng”, thì tôi cũng đành chỉ biết cười thôi”.



Nói về thao túng giá cổ phiếu FLC, tỉ phú Trịnh Văn Quyết từng khẳng định bản thân không làm giá. “Diễn biến giá cổ phiếu rất mang tính thị trường, do cung - cầu quyết định, hôm nay có thể lên, mai lại xuống. Thị trường là như vậy”, Chủ tịch FLC trả lời.

Theo TIÊU PHONG (TNO)