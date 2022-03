DOVECO Gia Lai khẳng định thương hiệu tại châu Âu

(GLO)- Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) là “cú hích” cho các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam nói chung và Công ty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu rau quả DOVECO Gia Lai nói riêng để mở rộng thị trường. Nắm bắt cơ hội này, thời gian qua, DOVECO Gia Lai đã không ngừng nỗ lực đổi mới hoạt động sản xuất kinh doanh, từng bước khẳng định thương hiệu tại thị trường khó tính này.





Lễ công bố xuất khẩu lô hàng chanh dây của DOVECO Gia Lai sang châu Âu ngày 16-9-2020. Ảnh: Lê Anh

Ngày 16-9-2020 đánh dấu cột mốc mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu rau quả DOVECO Gia Lai khi được Bộ Nông nghiệp và PTNT chọn những lô chanh dây đầu tiên của Việt Nam xuất sang thị trường châu Âu (EU) khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực. Trong đợt xuất khẩu đầu tiên này, Công ty đã xuất lô hàng 100 tấn chanh dây sang Hà Lan.



Ông Đinh Văn Tĩnh-Phó Giám đốc DOVECO Gia Lai-thông tin: Hiện nay, sản phẩm của đơn vị có mặt trên 60 quốc gia, trong đó đã chinh phục được các thị trường khó tính như: Úc, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Israel, EU, Nam Phi và các nước Trung Đông. Trong đó, các sản phẩm từ chanh dây xuất khẩu chiếm 32%, từ dứa 30%, xoài 18%, chuối 10%, sản phẩm khác 10%. Ngoài thị trường xuất khẩu truyền thống, để tận dụng những lợi ích từ các hiệp định thương mại tự do như Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA), Công ty đã chủ động xây dựng các tiêu chuẩn xuất khẩu sang châu Âu. Đồng thời, Công ty đầu tư nâng cấp hệ thống máy móc, thiết bị, chuẩn hóa chất lượng nguồn nguyên liệu để các sản phẩm đủ điều kiện xuất khẩu. Bên cạnh đó, đối với thị trường trong nước, sản phẩm của DOVECO Gia Lai đã chiếm một thị phần lớn ở hầu hết siêu thị lớn nhỏ.



Để có chất lượng nguyên liệu đầu vào ổn định theo tiêu chuẩn, năm 2021, ngoài việc tự trồng 200 ha chanh dây và hơn 1.500 ha dứa, Công ty còn chủ động liên kết với hơn 500 hộ dân trồng 1.500 ha chanh dây và bao tiêu sản phẩm trên diện tích 4.000 ha, tập trung tại các địa phương như: Ia Grai, Đak Đoa, Mang Yang, Chư Păh và các tỉnh: Đak Lak, Kon Tum, Lâm Đồng, Đak Nông. Đến nay, vùng nguyên liệu của Công ty đạt gần 25.000 ha và tiếp tục đặt mục tiêu mở rộng diện tích liên kết lên đến 50.000 ha trong năm 2022.

Quy trình lựa chọn chanh dây tại Công ty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu rau quả DOVECO Gia Lai. Ảnh: Lê Anh



“Ngay từ khi đi vào hoạt động, Trung tâm chế biến rau quả của Công ty với quy mô lớn và hiện đại bậc nhất Việt Nam gồm tổ hợp 3 nhà máy có thiết bị và công nghệ hiện đại do Italia, Đức, Nhật Bản sản xuất. Trung tâm chế biến rau quả của DOVECO tại Gia Lai có thể chế biến mỗi ngày 300 tấn nguyên liệu chanh dây, 500 tấn dứa và 200 tấn xoài. Ngoài ra, Trung tâm còn có thể chế biến hàng trăm tấn chuối, bơ, thanh long, bắp ngọt, đậu bắp, khoai lang… Chính vì vậy, Công ty cũng xây dựng chiến lược đảm bảo vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn để tăng sức cạnh tranh nhằm đưa sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của khu vực Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng sang thị trường châu Âu với trách nhiệm cao nhất. Bởi EU là thị trường khó tính nên các yêu cầu về an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc nông sản phải được tuân thủ nghiêm ngặt”-ông Đinh Văn Tĩnh nhấn mạnh.



Theo ông Tĩnh, với chiến lược sản xuất kinh doanh được định hướng cụ thể, các sản phẩm rau quả xuất khẩu sang thị trường châu Âu đang dần có chỗ đứng và chiếm hơn 33% thị phần xuất khẩu của Công ty. Trong 3 tháng đầu năm 2022, Công ty đã xuất khẩu hơn 6.700 tấn sản phẩm gồm: chanh dây đông lạnh, cô đặc, NFC; dứa lạnh, cô đặc, đóng hộp; xoài đông lạnh, chuối, mãng cầu purre, thanh long sang thị trường các nước Hà Lan, Đức, Italia, Pháp, Ba Lan, Bỉ, Thụy Điển, Tây Ban Nha với giá trị đạt hơn 17,7 triệu USD. Để tận dụng tối đa các cơ hội do EVFTA mang lại, DOVECO Gia Lai đã chủ động tăng tỷ lệ nội địa hóa trong sản phẩm, thay đổi mẫu mã phù hợp với thị trường EU cũng như nỗ lực hơn để đáp ứng các quy định mới của EU như: chất lượng, truy xuất nguồn gốc, bảo vệ môi trường, sử dụng lao động… Chính vì đã chủ động trong chiến lược sản xuất kinh doanh nên năm 2022 Công ty đặt mục tiêu xuất khẩu các sản phẩm rau quả sang thị trường châu Âu đạt từ 36.000 đến 42.000 tấn sản phẩm các loại, giá trị đạt 95-110 triệu USD.



LÊ ANH