Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ 7

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa 7, nhiệm kỳ 2022-2025. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)



Sáng 31/3, phiên trọng thể Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2025 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội).



Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.



Tiên phong đổi mới để kiến tạo giá trị



Qua 29 năm hình thành và phát triển, đến nay, tổ chức Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã có tổ chức Hội tại 63 tỉnh, thành phố với trên 11.000 hội viên. Các doanh nghiệp của hội viên đang tạo việc làm cho 3 triệu người lao động với tổng doanh thu hàng năm đạt trên 30 tỷ USD.



Trong diễn văn tại Đại hội, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Hồng Anh đã ôn lại chặng đường ba năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ 6. Với khẩu hiệu “Doanh nhân trẻ Việt Nam-Tiên phong đổi mới-Kiến tạo giá trị,” Hội đã có những bước chuyển biến đáng kể về chất lượng.



Nhiệm kỳ 2018-2021, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân trẻ ASEAN 2020, trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Doanh nhân trẻ châu Á-Thái Bình Dương; công tác tổ chức Hội hướng về địa phương nhiều hơn, phát huy các câu lạc bộ trực thuộc Hội và 10 Cụm Doanh nhân trẻ với nhiều hoạt động thiết thực, gắn kết doanh nhân trẻ cả nước.



Các hoạt động an sinh xã hội, chung tay phòng, chống dịch COVID-19 với hàng loạt sáng kiến của các cấp Hội đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp, thể hiện trách nhiệm của lực lượng doanh nhân trẻ Việt Nam với cộng đồng. Các hoạt động tôn vinh doanh nghiệp tiếp tục được triển khai thường xuyên với nhiều nét đổi mới, khẳng định uy tín của “thương hiệu” Doanh nhân trẻ Việt Nam.



Đại biểu dự Đại hội đã nghe các tham luận và đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo nhiệm kỳ 2018-2021, dự thảo phương hướng hoạt động Hội nhiệm kỳ 2022-2025, trong đó tập trung vào các vấn đề: Tâm-tầm-thế của doanh nhân trẻ Việt Nam trong phát triển kinh tế đất nước thời đại mới; chân dung doanh nhân trẻ 2030; giải pháp để lan tỏa phong trào doanh nhân trẻ từ Trung ương tới địa phương - thực tiễn và những cải cách mới; đoàn kết, tập hợp doanh nhân trẻ Việt Nam tại nước ngoài; vai trò tiên phong của nữ doanh nhân trẻ trong phát triển kinh tế và hội nhập; sứ mệnh phát triển, hỗ trợ những dự án khởi nghiệp...



Đại hội đã xác định mục tiêu công tác Hội và phong trào doanh nhân trẻ trong nhiệm kỳ 2022-2025 với các hoạt động trọng tâm như: Xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam vững mạnh; đào tạo nâng cao năng lực cho doanh nghiệp hội viên trong kỷ nguyên số; tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư; thúc đẩy vai trò hệ sinh thái doanh nhân trẻ trong hoạch định chính sách quốc gia.



Đoàn kết, tập hợp mạng lưới và thúc đẩy giao thương doanh nhân trẻ Việt Nam với khu vực và quốc tế; hỗ trợ thanh niên và doanh nhân trẻ khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; xây dựng thương hiệu doanh nghiệp và tôn vinh doanh nhân trẻ tiêu biểu; tổ chức các hoạt động an sinh xã hội gắn trách nhiệm doanh nhân trẻ với cộng đồng...



Tại Đại hội, các đại biểu đã hiệp thương bầu 154 Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa 7; bầu Ban kiểm tra Ủy ban Trung ương Hội gồm 7 người. Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội lần thứ nhất, khóa 7 đã hiệp thương chọn cử Đoàn Chủ tịch gồm 55 người.



Thường trực Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa 7 gồm Chủ tịch và 16 Phó Chủ tịch. Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa 6 Đặng Hồng Anh được tín nhiệm, hiệp thương chọn cử giữ chức Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa 7.



Xứng đáng là những "chiến sỹ giỏi" trên mặt trận kinh tế



Khẳng định sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước trước sự phát triển ngày càng lớn mạnh của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cả về tổ chức, số lượng, chất lượng và phạm vi hoạt động, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cho rằng, quá trình hoạt động, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã có nhiều tìm tòi, sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với nhiều sáng kiến mới, để lại dấu ấn tốt, khẳng định vị thế, uy tín trong cộng đồng doanh nhân và xã hội.



Trước tác động của đại dịch COVID-19, các doanh nhân, doanh nghiệp trẻ Việt Nam không chỉ đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo để trụ vững, thích ứng linh hoạt, an toàn, từng bước vượt qua khó khăn, thử thách, mà còn nêu cao trách nhiệm, tích cực tham gia công tác an sinh xã hội với nhiều hoạt động đầy ý nghĩa, thể hiện tinh thần chia sẻ vì cộng đồng.



Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phát biểu. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)



Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh: Những kết quả đạt được của doanh nhân trẻ Việt Nam nhiệm kỳ qua đã giúp củng cố, phát triển ngày càng vững chắc vị thế của Hội Doanh nhân trẻ và đội ngũ các nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam.



Bằng những việc làm cụ thể, các doanh nhân trẻ không chỉ biết làm giàu chính đáng cho doanh nghiệp mình, mà còn sẵn sàng chia sẻ, ủng hộ, giúp đỡ để mọi người cùng vượt qua hoàn cảnh khó khăn với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau.



Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái biểu dương những thành công, đóng góp quan trọng của đội ngũ doanh nhân trẻ và Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhiệm kỳ vừa qua; biểu dương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã quan tâm theo dõi, giúp đỡ, định hướng hoạt động đối với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.



Bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao với mục tiêu, phương hướng hành động của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trong nhiệm kỳ 2022-2025 đã được Đại hội thông qua, Phó Thủ tướng lưu ý, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cần nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ và doanh nhân trẻ, từ đó chú trọng tuyên truyền, vận động, thuyết phục hội viên nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những yêu cầu mới đặt ra đối với doanh nghiệp, doanh nhân trẻ trong quá trình hoạt động; khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường của doanh nhân trẻ.



Trước mắt, các doanh nhân trẻ nói riêng và đội ngũ doanh nhân Việt Nam nói chung cần nỗ lực vượt qua khó khăn, góp phần khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh trong và sau đại dịch COVID-19, tham gia tích cực, hiệu quả vào việc phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội theo kết luận của Bộ Chính trị, nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ.



Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cần tiếp tục xây dựng, củng cố, phát triển hệ thống tổ chức; đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động; phải thực sự là mái nhà chung, tập hợp, đoàn kết lực lượng doanh nhân trẻ, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của các doanh nhân trẻ.



"Hoạt động của Hội Doanh nhân trẻ và đội ngũ doanh nhân trẻ Việt Nam dù ở bất cứ lĩnh vực, phạm vi nào cũng phải luôn bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ; đảm bảo tôn chỉ, mục đích; chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo dựng uy tín, thương hiệu; hướng đến sự phát triển của đất nước và cộng đồng xã hội," ông Lê Minh Khái nhấn mạnh.



Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần đa dạng hóa hình thức hoạt động, tăng cường liên kết, phát triển thị trường, chia sẻ thông tin, phân tán rủi ro, nâng cao năng lực của các thành viên; qua đó nâng tầm ảnh hưởng không chỉ trong nước mà còn vươn ra khu vực và thế giới. Đội ngũ doanh nhân trẻ cần kịp thời đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều ý tưởng, sáng kiến trong quá trình hoạch định chủ trương, chính sách, tạo điều kiện cho các doanh nhân trẻ cống hiến, phát triển.





Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao Huân chương Lao động cho Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Hồng Anh. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)



Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các chương trình hành động của mình, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cần chú trọng xây dựng đội ngũ doanh nhân trẻ lớn mạnh về số lượng và chất lượng, xứng đáng là những “chiến sỹ giỏi” trên mặt trận kinh tế.



Phó Thủ tướng Lê Minh Khái mong muốn, các doanh nhân trẻ thường xuyên học tập, rèn luyện, trở thành những người có tâm, có tầm, đủ sức nghĩ lớn, nhìn xa vì sự phát triển của chính doanh nghiệp và đất nước; đủ bản lĩnh để đối mặt, vượt lên khó khăn, thách thức, đi tiên phong trên mọi lĩnh vực, nhất là về khoa học công nghệ và những ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn còn nhiều khó khăn.



Cùng với đó, Phó Thủ tướng đề nghị đội ngũ doanh nhân trẻ tiếp tục nêu cao trách nhiệm xã hội, không ngừng đổi mới, sáng tạo, đoàn kết để chinh phục và cạnh tranh tốt trong môi trường toàn cầu, đưa doanh nghiệp Việt Nam đi xa hơn, hội nhập sâu hơn và mang lại thành công to lớn hơn.



Phó Thủ tướng Lê Minh Khái khẳng định: Với tinh thần xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp, trên cơ sở quan điểm chỉ đạo của Đảng tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân, Chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nhân trẻ khởi nghiệp sáng tạo, kinh doanh lành mạnh, cống hiến tài năng cho đất nước.



"Đảng, Nhà nước và cộng đồng xã hội luôn tin tưởng, với nhiệt huyết, trí tuệ, hoài bão và lòng tự hào dân tộc, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục vươn tới những thành công mới, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với sự tin yêu, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân dành cho lực lượng doanh nhân trẻ Việt Nam," Phó Thủ tướng mong muốn.



Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)



Nhân dịp này, Thường trực Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã được đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba vì những đóng góp tích cực, cống hiến không ngừng của các cấp Hội trong nhiệm kỳ qua; doanh nhân Đặng Hồng Anh được đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba vì những thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, tham gia bảo vệ sức khỏe cộng đồng.



8 cá nhân của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do đã có đóng góp, cống hiến tích cực trong công tác Hội và phong trào doanh nhân trẻ nhiệm kỳ vừa qua; 4 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì những thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo Hiền Hạnh (TTXVN/Vietnam+)