(GLO)- Chiều 30-3, tại Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang-Khối trưởng (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai), Khối thi đua Tây Nguyên thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam gồm 13 đơn vị đã tổ chức ký kết giao ước thi đua.



Các đơn vị cao su Tây Nguyên ký kết giao ước thi đua năm 2022. Ảnh: Hà Đức Thành

6 nội dung ký kết thi đua chính bao gồm: Quyết tâm phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh năm 2022; thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Tập đoàn, địa phương; tập trung xây dựng hệ thống chính trị, tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm tốt công tác dân vận, đào tạo, tuyển dụng lao động là người đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tại địa phương; tích cực tham gia công tác từ thiện-xã hội, tham gia xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đứng chân…



Bên cạnh đó, các thành viên trong khối còn tập trung thảo luận các vấn đề quan trọng trong điều hành sản suất, công tác phòng-chống dịch Covid-19, hoạt động của các tổ chức đoàn thể, nhất là công tác triển khai phong trào thi đua lao động sản xuất, những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại cần tháo gỡ, thay đổi và bổ sung quy chế để phù hợp với điều kiện cụ thể trong tình hình mới của mỗi đơn vị.



HÀ ĐỨC THÀNH