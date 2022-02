Tân Việt Phát: Từ kinh doanh lâm nghiệp tới "trùm" bất động sản khiến nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận bị bắt

Theo thông tin PV Dân Việt thu thập được từ các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận, Công ty cổ phần Tân Việt Phát được thành lập ban đầu vào ngày 15/1/2009, do ông Nguyễn Ngọc Phương (SN 1974) làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật, với vốn điều lệ 300 tỷ đồng.





Tân Việt Phát và dự án bất động sản ở các vị trí chiến lược, trọng điểm



Công ty cổ phần Tân Việt Phát được thành lập ban đầu vào ngày 15/1/2009, do ông Nguyễn Ngọc Phương (SN 1974) làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật, với vốn điều lệ 300 tỷ đồng. Đến lần thứ 10 công ty đăng ký bổ sung mới nhất là ngày 28/3/2018; trụ sở đặt Km 06 đường Nguyễn Thông, khu phố 5, phường Phú Hài, TP.Phan Thiết (Bình Thuận).





Văn phòng dự án của Tân Việt Phát ở TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Ảnh từ trang web Tân Việt Phát.



Theo hồ sơ lưu trữ của các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận, Công ty cổ phần Tân Việt Phát (Tân Việt Phát) đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan như vận tải hàng hóa bằng đường bộ; kho bãi và lưu giữ hàng hóa; dịch vụ lưu trú ngắn ngày; nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất; khai thác đá, cát, sỏi, đất sét…



Trên trang web của Công ty cổ phần Tân Việt Phát tự giới thiệu: Là một công ty chuyên nghiệp trong lĩnh vực bất động sản tại Bình Thuận và sẽ đem đến sự an tâm và hài lòng cho quý khách hàng. Đến nay, Tân Việt Phát đã khẳng định và nâng cao vị thế của mình trên thị trường bất động sản Bình Thuận, khẳng định niềm tin với khách hàng và đối tác.



Với phương châm "Đem đến sự phục vụ chuyên nghiệp, tận tâm, uy tín. Lấy sự hài lòng của khách hàng là thành công của công ty", Công ty cổ phần Tân Việt Phát tự hào là nơi quý khách có thể đặt trọn niềm tin trên thị trường bất động sản ở Bình Thuận. Bằng niềm đam mê, sự tập trung và kiên định với mục tiêu, Tân Việt Phát uy tín với danh mục sản phẩm đa dạng bao gồm biệt thự, nhà phố, trung tâm thương mại, văn phòng, bất động sản nghỉ dưỡng... tại các vị trí chiến lược trọng điểm của TP.Phan Thiết (Bình Thuận).



Tân Việt Phát đang thực hiện Dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 trên 3 lô đất liên quan đến dự án vừa bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, trong đó có ông Nguyễn Ngọc Hai - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận. Theo tìm hiểu của PV, khu đất trên đã được Tân Việt Phát phân lô bán nền cho nhiều khách hàng.

Một góc của phần dự án đã đưa các cựu lãnh đạo tỉnh Bình Thuận vào vòng lao lý. Ảnh: AKay



Giao đất cho Tân Việt Phát thất thoát hơn 71 tỷ đồng



Trước đó ngày 10/2, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 người gồm: Nguyễn Ngọc Hai (SN 1962, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận); Lương Văn Hải (SN 1960 nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận); Hồ Lâm (SN 1960, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận); Lê Nguyễn Thanh Danh (SN 1980, nguyên Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận) và Ngô Hiếu Toàn (SN 1977, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận).



Trong buổi sáng 11/2, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phối hợp cùng Công an Bình Thuận hoàn tất công tác khám xét nhà riêng của 5 bị can nguyên là lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo sở của tỉnh Bình Thuận. Trong đó, có khám nhà bị can Lương Văn Hải (SN 1960, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận).



Nguồn tin Dân Việt cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục triệu tập một số người liên quan để mở rộng điều tra vụ án.



Sáng 11/2, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phối hợp cùng Công an Bình Thuận khám xét nhà bị can Lương Văn Hải - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận. Ảnh: CTV



Theo hồ sơ, UBND tỉnh Bình Thuận cho thuê lô đất số 18 trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê và Tân Việt Phát sử dụng vào mục đích thương mại dịch vụ. Riêng lô đất số 19 và 20, tỉnh Bình Thuận giao có thu tiền sử dụng đất và Tân Việt Á sử dụng vào mục đích đất ở kết hợp thương mại dịch vụ.



Trong Quyết định số 610 ghi rõ: “Cho Công ty Tân Việt Phát thuê lô đất số 18 (23.298,6m2 đất thương mại dịch vụ); thời hạn thuê 50 năm, trả tiền một lần. Giao 2 lô đất số 19 và 20 (diện tích 69.302,3m2, đất ở kết hợp thương mại dịch vụ) sử dụng lâu dài, giao đất có thu tiền sử dụng đất. Sau đó, Tân Việt Phát nộp số tiền hơn 111 tỷ đồng (111.303.087.125 đồng).



Tháng 6/2017, Sở TN-MT Bình Thuận cấp 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Tân Việt Phát thực hiện dự án xây dựng khu trung tâm thương mại, dịch vụ và dân cư đô thị mới theo hướng hiện đại. Tân Việt Phát cho rằng những công trình xây dựng này sẽ tạo điểm nhấn cho cửa ngõ vào Khu du lịch quốc gia Mũi Né, và khu vui chơi, mua sắm phục vụ nhu cầu của người dân…



Theo một nguồn tin, các cơ quan chức năng Trung ương đã thuê một đơn vị thẩm định 3 lô đất trên. Kết quả cho thấy, thời điểm giao, cho thuê đất (ngày 7/3/2017) có sự chênh lệch lớn với số tiền thất thoát của Nhà nước hơn 71 tỷ đồng.

https://danviet.vn/tan-viet-phat-tu-kinh-doanh-lam-nghiep-toi-trum-bat-dong-san-khien-nguyen-chu-tich-ubnd-tinh-binh-thuan-bi-bat-20220211162436103.htm



Theo Bùi Phụ- Ngọc Ánh (Dân Việt)