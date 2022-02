Quốc Cường Gia Lai (QCG): Năm 2021, lợi nhuận sau thuế đạt gần 70 tỷ đồng, giảm 15,5%

CTCP Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán QCG - sàn HOSE) công bố Báo cáo tài chính quý IV/2021.



Theo đó, trong quý IV/2021, công ty ghi nhận doanh thu đạt 276,23 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 31,64 tỷ đồng, lần lượt giảm 8% và tăng 54% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 32,7% về chỉ còn 22,9%.



Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 35,4% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 34,69 tỷ đồng về 63,37 tỷ đồng; lợi nhuận hoạt động tài chính ghi nhận âm 10,5 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 23,49 tỷ đồng, tức giảm lỗ 12,99 tỷ đồng so với cùng kỳ; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 46%, tương ứng giảm 21,77 tỷ đồng về 25,52 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.



Như vậy, trong quý IV/2021 mặc dù lợi nhuận gộp giảm nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn tăng chủ yếu do giảm lỗ từ hoạt động tài chính và tiết giảm chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp.



Lũy kế trong năm 2021, công ty ghi nhận doanh thu đạt 1.049,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 69,74 tỷ đồng, lần lượt giảm 43,8% và 15,5% so với thực hiện trong năm 2020.



Trong năm 2021, QCG đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu là 1.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 80 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm tài chính với lợi nhuận trước thuế đạt 83,56 tỷ đồng, công ty hoàn thành 104,5% kế hoạch lợi nhuận năm.



Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của QCG giảm 5% so với đầu năm về 9.816,7 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho đạt 7.193,6 tỷ đồng, chiếm 73,3% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 1.278,97 tỷ đồng, chiếm 13% tổng tài sản và các tài sản khác.





QCG đang nhận 2.882,8 tỷ đồng của Sunny cho dự án Phước Kiển.



Tính tới cuối năm, công ty ghi nhận 4.249,8 tỷ đồng các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác. Trong đó, 2.882,8 tỷ đồng nhận tiền của Sunny cho dự án Phước Kiển.



Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/1, cổ phiếu QCG tăng 750 đồng lên 12.050 đồng/cổ phiếu.





Theo VŨ DUY BẮC (ĐTCK)